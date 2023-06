Le parcours de la maladie du motoneurone de Rob Burrow a un «effet phénoménal» sur les gens, déclare sa femme Lindsey | Actualités de la Ligue de Rugby

Rob Burrow et sa famille seront au match ce vendredi en direct sur Sky Sports

Lindsey Burrow a décrit l’impact du voyage de son mari Rob Burrow avec la maladie du motoneurone (MND) comme « phénoménal ».

Burrow a reçu un diagnostic de MND en 2019, deux ans seulement après sa retraite d’une carrière de 17 ans dans la ligue de rugby.

Les Rhinos de Leeds affrontent les Huddersfield Giants ce vendredi dans leur jeu annuel de sensibilisation MND – en direct sur Sports du ciel – où Burrow et sa famille seront les invités d’honneur.

Les Rhinos porteront leurs kits uniques Doddie Weir et joueront avec un ballon de match spécial de la MND Association dans le but de collecter des fonds.

« Une journée typique consistait à lever les enfants, à lever Rob, à le préparer – à trier ses comprimés, ses médicaments et à l’habiller », a déclaré Lindsey Burrow. Sports du ciel.

« Ensuite, ce sera la course à l’école, la course à pied – la vie est tellement occupée. Mes priorités sont Rob et les enfants et je m’assure qu’ils sont heureux et pris en charge – cela me rend finalement heureux.

« Il y a eu tellement de choses en termes de collecte de fonds et de sensibilisation. C’est assez incroyable, l’effet que cela a eu est phénoménal et la façon dont nous avons réussi à atteindre autant de personnes et à sensibiliser cette population a été incroyable.

« J’ai été époustouflé. Nous ne sommes qu’une famille ouvrière ordinaire, alors avoir soudainement cette prise de conscience et faire cette différence, donner de l’espoir aux gens, est vraiment inspirant et nous motive à continuer à frapper ce tambour. »

Kevin Sinfield porte Rob Burrow à travers la ligne au marathon de Leeds

Vendredi, 770 écoliers de 40 écoles différentes exécuteront une danse dirigée par les filles de Burrow, Maya et Macy.

Burrow a remporté huit titres de Super League au cours d’une illustre carrière de joueur avec les Leeds Rhinos.

« Headingly est un lieu incroyable dans le meilleur des cas, mais toujours évidemment pour MND, et une personne si spéciale que nous aimons tous, à Rob, ce sera une occasion fantastique », a déclaré l’ancien coéquipier de longue date de Burrow, Danny. McGuire.

« Un derby local aussi et les Rhinos ont besoin d’une victoire, Huddersfield, probablement pas dans la meilleure forme aussi. Donc sur le terrain, ça va être un match vraiment intéressant mais en dehors du terrain, c’est un match tellement spécial. »

Vendredi, les Rhinos de Leeds accueillent Huddersfield Giants dans leur match annuel de sensibilisation au MND où Rob Burrow et sa famille seront les invités d'honneur

Un autre ami proche de Burrow et ancien coéquipier, Jamie Jones-Buchanan, a ajouté : « J’ai vu Rob trois fois au cours des quatre derniers jours et à chaque fois, il m’a fait sourire. L’interaction visuelle a été exceptionnelle.

« J’étais avec lui à un dîner du MND samedi soir, puis dimanche j’ai fait le 10 km, Rob a fait le tour. Cela s’est transformé en un derby de destruction – ils se sont un peu amusés et ont eu quelques collisions !

« Mardi, j’ai vu Rob déposer les enfants et, encore une fois, j’ai eu quelques conversations où vous discutez et vous vous souvenez du bon vieux temps, évoquez simplement de vieilles histoires et vous pouvez dire à partir de ces indices visuels qu’il est très engagé. Alors il est bien placé à cet égard. »