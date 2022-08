Le parcours de golf de Trump à New York accueillera un événement féminin soutenu par l’Arabie saoudite

NEW YORK (AP) – Un terrain de golf appartenant à la ville de New York et géré par l’entreprise de l’ancien président Donald Trump devrait accueillir un tournoi féminin soutenu par l’Arabie saoudite en octobre, ont annoncé vendredi des responsables de la ville.

Le projet d’accueillir la série Aramco Team au Trump Golf Links à Ferry Point dans le Bronx intervient après que la tentative de New York d’annuler le contrat de Trump pour gérer le parcours a été rejetée par un juge en avril.

L’ancien maire Bill de Blasio a déclaré peu de temps après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, qu’il annulait les contrats de Trump pour gérer le parcours de golf et plusieurs concessions de Central Park. Le maire démocrate a déclaré que la ville avait le droit légal de résilier un contrat avec une entreprise dont les dirigeants se livrent à des activités criminelles telles que l’incitation à une insurrection.

La juge du tribunal de l’État de Manhattan, Debra James, a statué que l’affirmation de la ville selon laquelle l’organisation Trump avait violé les contrats n’avait aucun fondement juridique.

L’Aramco Team Series, jouée pour la première fois en 2020 sous le nom de Saudi Ladies Team International, est financée par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

Le fonds saoudien soutient également le circuit LIV Golf, mis en place en tant que rival du PGA Tour, qui a disputé un tournoi sur le parcours de Trump à Bedminster, dans le New Jersey, le mois dernier.

Certains membres de la famille des victimes du 11 septembre qui blâment l’Arabie saoudite pour les attentats terroristes de 2001 ont critiqué Trump pour avoir organisé la tournée soutenue par l’Arabie saoudite.

Le gouvernement saoudien a nié toute implication dans les attentats.

Des messages sollicitant des commentaires sur le tournoi d’Aramco du 13 au 15 octobre à New York ont ​​été envoyés à la Trump Organization et à l’Aramco Team Series.

Nick Paolucci, porte-parole du département juridique de la ville, a déclaré: “Comme la décision dans l’affaire judiciaire de l’administration précédente l’a montré, contractuellement, la ville est obligée de suivre les termes de l’accord de licence Trump Ferry et ne peut pas déraisonnablement refuser l’approbation de ce tournoi. ”

Karen Matthews, Associated Press