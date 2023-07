Le parcours de golf de Peachland passe en 2e lecture

Un développement massif de logements et de terrains de golf à Peachland a franchi une nouvelle étape.

Le conseil de Peachland a donné une deuxième lecture au développement, qui verrait environ 500 maisons et un terrain de golf en cours de construction sur Pincushion Mountain et surnommé «The Pines at Ponderosa», le déplaçant vers une audience publique.

Le promoteur, Liberty Ridge Homes, a d’abord proposé le concept au personnel de la ville en avril 2023. Une journée portes ouvertes a eu lieu le 6 mai au Peachland Community Centre, avec environ 130 personnes présentes. Le conseil, lors de sa réunion du 11 juillet, a été informé que certaines des principales questions posées concernaient la date d’ouverture du parcours, s’il y aurait des rabais pour les résidents du quartier et s’il y aurait des améliorations routières.

Dans sa présentation au conseil, Liberty Ridge Homes a déclaré que sa vision était «d’utiliser le modèle de développement existant comme guide, de créer une belle communauté inclusive à flanc de montagne avec accès au golf, ainsi que de nouveaux sentiers, parcs et commodités, le tout dans un à deux pas de la ville de Peachland et de tout ce qu’elle a à offrir.”

Le personnel municipal a consulté le Central Okanagan School District qui, après examen, a décidé que si le projet devait se concrétiser, un nouveau site scolaire d’environ 6 à 8 acres devrait être construit.

La date de l’audience publique n’a pas encore été annoncée. Une analyse de l’utilisation des terres est également en cours.

