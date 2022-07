Le parcours de Fabio Carvalho à Liverpool confirmé par le patron Jürgen Klopp

Le patron de Liverpool, Jürgen Klopp, n’est pas étranger à garder confiance en ceux qui sont sous sa tutelle, quel que soit leur âge – un trait qu’il a maintenu tout au long de sa carrière de manager depuis son passage au 1.FSV Mainz 05 – et le directeur allemand semble prêt s’en tenir à ses principes en ce qui concerne la signature estivale de Fábio Carvalho.

En parlant avec le site officiel du club (cité par Empire of the Kop), Klopp a dévoilé ses attentes initiales pour Carvalho et le rôle qu’il devrait jouer pour Liverpool lors de la prochaine saison 2022-23, quel que soit son jeune âge.

Jurgen Klopp sur la polyvalence positionnelle de Fabio Carvalho 🇵🇹 #LFC 🗣️ “À la minute où il n’est pas vraiment fixé sur une position – c’est l’aile, c’est le huit, c’est le 10, c’est le faux neuf s’il développe un peu plus de muscles.” — Empire du Kop (@empireofthekop) 9 juillet 2022

“Quand nous l’avons regardé, c’était une pure joie de le regarder, absolument. Il peut jouer tellement de positions différentes pour nous, et la façon dont nous jouons. À la minute, il n’est pas vraiment fixé sur une position – c’est l’aile, c’est le huit, c’est le 10, c’est le faux neuf s’il développe un peu plus de muscles.

« C’est un projet à court terme et à long terme ; il peut commencer demain et il doit s’adapter, ça se voit un peu, mais quand il a le ballon, c’est de la bonne qualité. Je suis ravi qu’il soit ici. Perspective fantastique.

Il est peut-être révélateur que Klopp n’ait pas exclu la transition de Carvahlo vers un faux rôle de 9 en tant que successeur potentiel de Roberto Firmino malgré le fait que Liverpool ait versé un record de club à l’attaquant uruguayen Darwin Núñez.

Mais étant donné la propension de l’Allemand à accorder une grande importance aux joueurs tactiquement polyvalents, il est juste de suggérer que Carvalho pourrait avoir un rôle considérable à jouer pour les Reds dès le début de la saison à venir.

