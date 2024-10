Le parcours de Donte DiVincenzo, du leurre de l’équipe de reconnaissance de Villanova à l’un des joueurs les plus recherchés de la NBA

En tant qu’étudiant de première année dans l’une des meilleures équipes de basket-ball universitaire, Donte DiVincenzo a été le meilleur joueur que sa propre équipe ait affronté toute la saison.

Fraîchement sorti d’une fracture du pied qui l’a amené à porter une chemise rouge après seulement neuf matchs, le jeune à la tête écarlate a été autorisé à s’entraîner alors que Villanova se préparait pour sa course au tournoi NCAA 2016. Dans les jours qui ont précédé un match du Final Four contre l’Oklahoma et le futur joueur de l’année, Buddy Hield, DiVincenzo faisait partie de l’équipe de reconnaissance des Wildcats. Cette semaine-là, il était de la responsabilité de DiVincenzo d’imiter Hield – son style, ses mouvements. Les jeux dans lesquels les Sooners couraient pour Hield, les entraîneurs de Villanova couraient pour leur première année contre leurs partants.

Cette semaine-là, DiVincenzo était Buddy. Mais il était tout sauf amical.

« Il se faisait si bien passer pour Buddy que nous ne pouvions pas le garder », a déclaré l’entraîneur adjoint de Villanova, Ashley Howard, au téléphone le mois dernier.

Des seaux après les autres ont plu sur la tête des coéquipiers de DiVincenzo, dont une poignée ont continué à jouer en NBA, dont Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart. Décrire DiVincenzo comme incontrôlable serait irrespectueux envers ce qu’il faisait réellement. DiVincenzo a dégonflé la confiance de sa propre équipe.

« Si nous ne pouvons pas protéger Donte, nous ne pourrons pas protéger Buddy Hield », se souvient Howard avoir dit aux autres entraîneurs. « Je sais que Donte est vraiment bon, mais il vient de nous détruire à l’entraînement. Je ne savais pas si nous étions prêts pour l’Oklahoma.

Villanova, en route vers un championnat national, a battu les Sooners par 44. Hield, qui serait nommé le meilleur joueur universitaire du pays un jour plus tard, a marqué neuf points.

« Tout le monde faisait l’éloge de Donte dans le vestiaire après le match parce qu’il nous avait préparés pour ce match », a déclaré Howard. « Donte aurait pu simplement faire semblant, mais il est allé en équipe première. »

Voilà qui est DiVincenzo. Un joueur et préparateur en coulisses. Un gagnant. Il est deux fois champion du secondaire dans le Delaware, deux fois champion national au niveau universitaire et, à 27 ans, déjà champion de la NBA.

DiVincenzo a passé une bonne partie de sa carrière NBA à quitter le banc uniquement pour montrer qu’il mérite d’être titulaire. Le mois dernier, il a participé au plus gros échange de l’intersaison, passant des Knicks de New York aux Timberwolves du Minnesota. À New York, il a établi le record de franchise pour le plus grand nombre de 3 réussis dans un match et a contribué à organiser la saison la plus attendue depuis plus de 20 ans. Au Minnesota, il lui sera demandé de placer la barre plus haut que lors du voyage pour la finale de la Conférence Ouest de l’année dernière.

« Avoir un joueur de la stature de (Karl-Anthony Towns) est énorme, mais on ne peut pas obtenir un bon joueur comme celui-là sans abandonner de bons joueurs, c’est donc ce que nous devions faire », a déclaré l’entraîneur-chef des Knicks, Tom Thibodeau.

Les équipes que DiVincenzo quitte regrettent généralement de l’avoir perdu, et les équipes qui le récupèrent sont ravies. Il a un impact sur la victoire. Cela a toujours été le cas.

Tout comme de nombreuses recrues de Villanova avant lui, DiVincenzo n’était pas un grand espoir au lycée. Selon 247Sports, il était un gardien quatre étoiles et se classait juste en dehors du top 100 national. L’été précédant l’arrivée de DiVincenzo au programme des Wildcats, certains pensaient qu’il lui faudrait un peu de temps pour devenir un véritable contributeur.

« Les histoires dont tout le monde parlait, c’est que l’été avant son arrivée à Villanova, il n’avait pas bien joué dans le circuit », a déclaré l’entraîneur adjoint de Villanova, Mike Nardi. « Et non pas que quiconque lui en voulait, mais tout le monde semblait reconnaître qu’il avait beaucoup de travail à faire. Nous pensions tous qu’il avait beaucoup de talent. Je ne pense pas que nous pensions que cela arriverait si rapidement.

Avant sa première année de blessure au pied, DiVincenzo est apparu dans tous les matchs auxquels il était disponible. Il n’y a pas eu de performances mémorables. Il ne parvenait même pas à atteindre des minutes à deux chiffres la plupart des soirs. Pour la plupart, il ressemblait à un étudiant de première année ordinaire en basket-ball universitaire.

Comme Brunson, DiVincenzo n’avait pas la garantie qu’il viendrait immédiatement sur le campus et contribuerait de manière significative. C’est en fait le travail accompli par les deux jeunes gardes pendant l’intersaison et dans les coulisses qui a permis à chacun de gagner la confiance de son entraîneur-chef. Après les entraînements, si vous vous demandez où était DiVincenzo, cherchez simplement Brunson. Si vous vous demandez où était Brunson, cherchez DiVincenzo.

Ensemble, ils obtiendraient des répétitions supplémentaires après l’entraînement avec le père de Brunson, Rick. Brunson est entré dans le programme Villanova comme l’une de ses recrues les plus annoncées depuis un certain temps. Il était destiné à aller en NBA. Il s’est préparé à Villanova avec pour seul objectif d’atteindre le sommet du sport. Cette relation a eu un impact considérable sur DiVincenzo.



Donte DiVincenzo et Jalen Brunson célèbrent après le match du Final Four National Championship en 2018 contre les Michigan Wolverines. (Jamie Schwaberow / Photos NCAA via Getty Images)

Ensuite, il y a eu la blessure au pied de DiVincenzo, que beaucoup autour du programme ont considérée comme une bénédiction déguisée pour la jeune garde. Il a été obligé d’observer. Il a été obligé de travailler sur son corps. Et lorsqu’il a pu s’entraîner à nouveau, DiVincenzo est revenu avec la liberté de découvrir qui il était en tant que joueur. La pression d’un étudiant de première année qui contribue à gagner et à perdre n’était pas là.

Dans un environnement de championnat et à enjeux élevés, il a su tout absorber tout en se préparant face aux meilleurs, sans aucune conséquence.

« Je pense que l’effet Jalen l’a vraiment aidé, tout comme le fait de s’asseoir », a déclaré Nardi. « L’éthique de travail (de Jalen) était hors du commun. Ces gars-là ont créé un lien très étroit lorsque Jalen a pris Donte sous son aile et l’a amené au gymnase la nuit. Je pense vraiment que cela a fait ressortir la compétitivité de Donte. Ce n’est pas qu’il n’était pas compétitif, mais cela lui a fait ressortir un autre avantage, un autre niveau.

« Il a acquis beaucoup de confiance en faisant partie de l’équipe de dépisteurs. Vous pouviez laisser des gars comme ça partir et comprendre, parce que vous ne comptiez pas sur eux dans les matchs.

La semaine où DiVincenzo a fait mieux avec Buddy Hield que Buddy Hield a suscité un grand enthousiasme quant à ce que pourrait être l’étudiant de première année lors de sa deuxième saison. Les joueurs de Villanova ont tendance à s’améliorer d’année en année. Le programme en place, quoi qu’il y ait dans l’eau, a tendance à former des joueurs qui ne sont jamais satisfaits, des joueurs qui apparaissent toujours préparés lorsque le chemin se décongestionne et leur permet de marcher librement vers l’avant.

« Donte est arrivé et avait quelque chose à prouver, était coachable et a dû apprendre à devenir plus dur et plus courageux, et nos entraînements y ont contribué », a poursuivi Nardi. «Mais il est arrivé avec le talent, les qualités athlétiques et la confiance en travaillant. Quand il devait être Buddy Hield, nous nous disions « Putain de—! » L’année prochaine, nous espérons que vous reviendrez et deviendrez un étalon. Il l’a fait et a joué un rôle majeur au sein de la meilleure équipe du pays.

Avec une zone arrière remplie, DiVincenzo, qui a quitté Villanova après sa saison junior pour devenir professionnel, a passé la majorité de sa carrière universitaire en tant que remplaçant, mais était toujours l’un des meilleurs gardes universitaires du pays en tant qu’étudiant en deuxième année en chemise rouge pour le top- programme classé. Sa meilleure performance de cette saison est survenue lors du tournoi de la NCAA, lorsqu’il a marqué 21 points et pris 13 rebonds contre Mount St. Mary’s. La saison des Wildcats a cependant mis fin au match suivant. Une défaite de trois points contre le Wisconsin a interrompu la course du programme vers des titres nationaux consécutifs.

L’année suivante, cependant, Villanova était une équipe de basket-ball universitaire aussi dominante que n’importe quelle autre de mémoire récente. L’équipe n’a perdu que trois matchs en saison régulière. En route vers un championnat national, la marge moyenne de victoire des Wildcats dans le tournoi de la NCAA était de 14,3 points. Pour DiVincenzo, une carrière universitaire pleine de hauts et de bas a culminé avec le match de championnat, une victoire de 79-62 contre le Michigan. Il a marqué 31 points, un sommet dans le match, en réussissant 10 de ses 15 tirs depuis le terrain. DiVincenzo représentait 37 pour cent des paniers réalisés par les Wildcats lors de la compétition. Il l’a fait en jouant 37 minutes après avoir commencé le match sur le banc.

« Je disais à Muhammad-Ali Abdur-Rahkman : ‘Garde ce gars ! Tu dois garder le gars !’ », a déclaré l’ancien entraîneur-chef du Michigan, John Beilein, par téléphone le mois dernier. « Il m’a dit : ‘Coach, je suis juste dans son grill.’ Regardez-le. J’y suis ! » Donte est entré dans une zone. Si vous regardez ces tirs, personne ne pourrait garder ces tirs à moins que vous ne soyez une aile 6-9.

Au début du match, Beilein pensait que les Wolverines pourraient être capables d’exploiter DiVincenzo défensivement. Beilein pensait que son équipe pourrait perdre DiVincenzo à travers des écrans de balle. Ce n’était pas le cas. DiVincenzo portait le maillot de chaque joueur devant lui. Cette équipe de Villanova a été constituée avec certains des défenseurs les plus doués et disciplinés du pays. Les Wolverines avaient peu de marge de manœuvre.

« Cela me fait du bien maintenant parce que je vois Donte et Bridges être des défenseurs d’élite de la NBA », a déclaré Beilein en riant.

La carrière universitaire de DiVincenzo n’a pas toujours été enrichissante d’un point de vue individuel. Il était souvent dans l’ombre, jouant derrière certains des meilleurs gardes que le programme ait jamais formés. C’est également la même chose au niveau professionnel. Il s’est blessé lors des séries éliminatoires l’année où son équipe des Milwaukee Bucks a remporté le championnat. Il a joué derrière Stephen Curry et Klay Thompson avec les Golden State Warriors. La saison dernière à New York, c’était la première fois que DiVincenzo recevait ses fleurs au niveau national.

De toute évidence, ce n’est pas ce qui le motive. C’est gagnant. Il a toujours trouvé un moyen d’avoir un impact sur le jeu – que ce soit en préparant les partants pour un titre national tout en se déguisant en Hield, en mettant fin aux espoirs de championnat du Michigan avec une performance de tir à la Curry, en défendant avec la même qualité de Hart et Bridges ou en passant de À la rigueur, le sixième homme de l’année de la NBA est le favori d’un partant légitime.

DiVincenzo est le joueur que chaque équipe veut. Mais ils n’en veulent pas seulement un. Ils en veulent plusieurs. Il y a juste quelque chose chez ces gars de Villanova.

« Ces gars-là ont tous été des outsiders et ont douté », a déclaré Nardi. « Mais ils ont prouvé qu’ils étaient à leur place. Ils feront tout ce qu’il faut pour gagner. Chacun a des objectifs individuels, mais si votre équipe gagne et que vous faites des choses ensemble, cela vous donnera les meilleures chances d’obtenir vos récompenses individuelles. C’est ce qui est ancré en eux.

(Photo de DiVincenzo : Sarah Stier / Getty Images)