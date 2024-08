CHICAGO — Il y a seize ans, un triomphe Joe Biden s’adressant à une foule en adoration lors de la Convention nationale démocrate à Denver, son sourire rayonnant de confiance quant à l’avenir du pays et à son propre parcours.

Le futur vice-président a fait un câlin son fils Beau. Il a parlé de la façon dont ses propres parents lui ont donné du courage et de la ténacité.

« Champion, quand tu es mis à terre, relève-toi », se rappelle-t-il, en disant à son père, Joe Biden. Biden a ensuite répété la leçon que lui avait enseignée sa mère, Catherine Eugenia Finnegan Biden, qui était assise dans le public : « L’échec à un moment de votre vie est inévitable, mais abandonner est impardonnable. »

En 2024, Biden n’a pas été obligé de se résigner à l’échec de sa présidence. Il a dressé une liste de réalisations importantes qui se feront sentir pendant des années. Mais il a choisi d’abandonner sa campagne sous la pression des dirigeants démocrates, dans une concession remarquable au passage du temps, lorsque des alliés de son parti et un nette majorité des adultes américains Le président américain a conclu que Biden, âgé de 81 ans, ne devrait pas briguer un nouveau mandat. Après la décision de Biden de quitter la course à la présidentielle, son parti lui a non seulement pardonné, mais ses dirigeants l’ont félicité.

Alors Joseph Robinette Biden Jr. arrive au Convention nationale démocrate à Chicago cette semaine, à la fois vénéré et résigné.

Biden avait consolidé le soutien de son parti et n’avait pas de concurrent sérieux. Mais ce soutien s’est effondré après une débat désastreux en juin, alors que ses faiblesses étaient exposées publiquement sans ménagement, renforçant sa plus grande faiblesse : qu’à son âge, il pourrait ne plus être à la hauteur de ce poste.

À Chicago, Biden a décidé de se relever et de montrer la différence entre se retirer et démissionner. Son vice-président, Kamala Harrisest désormais sous les feux des projecteurs en tant que candidat. Pour le président, c’est le dernier épisode d’une vie marquée par les cycles de perte et de rétablissement.

« Il lui est arrivé des choses merveilleuses et des choses terribles », a déclaré Ted Kaufman, son ami, ancien assistant et successeur désigné au Sénat pour le Delaware.

Cette histoire est basée sur des entretiens avec des assistants, des collègues et des personnes qui ont travaillé avec Biden au cours d’une carrière d’un demi-siècle en politique.

Biden est arrivé à la Maison Blanche avec l’espoir qu’une attention portée au bien public pourrait aider à guérir la malveillance partisane qui a émergé avec l’ascension de l’ancien président. Donald Trumpà nouveau candidat républicain.

Personne n’a nié l’égo nécessaire pour briguer la Maison Blanche. Mais les personnes interrogées ont souligné que Biden voyait plutôt son héritage comme celui d’un dirigeant capable de démontrer, à une époque cynique, que le gouvernement était une force pour le bien.

« Il ne s’agit pas tant de lui », a déclaré Stefanie Feldman, assistante du président et secrétaire du personnel de la Maison Blanche. « Il veut que les gens comprennent que le gouvernement fédéral produit des résultats. »

Biden a consacré des décennies de son mandat au Sénat à forger un accord bipartisan sur les infrastructures. Il a signé une loi prévoyant des investissements de grande envergure dans les technologies avancées et a négocié un accord sur la dette avec les républicains pour éviter un défaut de paiement catastrophique. Biden a souligné la semaine dernière qu’il était réduire les prix sur 10 des médicaments sur ordonnance les plus coûteux de Medicare.

Il a également contribué à restaurer la confiance d’alliés de longue date dans la capacité des États-Unis à être un partenaire indéfectible, et a dirigé les efforts visant à fournir un soutien indispensable à la guerre de l’Ukraine contre une invasion russe et à contrer la montée en puissance de la Chine.

Il a dû faire face à une pandémie, à l’inflation, à des problèmes d’immigration, à une chaîne d’approvisionnement rompue et à un retrait difficile d’Afghanistan.

« L’expérience qu’il a apportée à ce poste – cela ne fait aucun doute – lui a donné la capacité d’accomplir des choses que personne ne pensait qu’il pourrait accomplir », a déclaré Anita Dunn, qui a travaillé comme conseillère principale. « Mais ce n’est pas seulement une question d’expérience. Ce sont aussi des relations. Il faut comprendre comment fonctionne le Congrès et comment les membres du Congrès peuvent être amenés à faire avancer les choses. »

Mais les Américains n’ont pas toujours vu la sagesse acquise, mais plutôt les pas traînants et raides et les luttes verbales.

Né trop tôt pour être considéré comme un baby-boomer, Biden a connu une carrière politique jalonnée de succès remarquables et de défaites cuisantes. Il a été élu au Sénat pour le Delaware à 29 ans, mais a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Il a trouvé une nouvelle partenaire en la personne de Jill et a brigué la présidence lors du cycle de 1988, mais s’est retiré après des rapports de plagiat. Il a ensuite dû faire face à de graves problèmes de santé, survivant à deux anévrismes cérébraux.

Sa campagne présidentielle de 2008 a été un échec, mais il est devenu le numéro 2 de confiance du président Barack Obama. Puis Beau est décédé d’un cancer du cerveau et son autre fils, Hunter, a succombé à une toxicomanie. Contre toute attente, Biden a remporté la nomination démocrate en 2020 et a ensuite battu Trump, mais son parti a voulu que quelqu’un d’autre se présente contre son prédécesseur cette année.

Des conseillers se rappellent que Biden avait été informé des années auparavant que la croissance économique de la Chine serait positive car elle ferait baisser les prix pour les consommateurs, même si cela signifiait que davantage de production serait délocalisée à l’étranger. « Si cela aide le consommateur et nuit au travailleur, nous avons un problème », leur avait alors dit Biden.

Biden s’est tellement concentré sur les emplois de la classe moyenne que sa présidence a été, ironiquement, définie par le désir du public de voir les prix baisser. L’inflation était un symptôme des perturbations mondiales causées par la pandémie et la guerre, ainsi que des dépenses gouvernementales destinées à stabiliser l’économie pour les travailleurs, ce qui a contribué à stimuler une explosion historique des embauches.

La logique la plus dure est que Biden a ancré sa présidence avec un œil sur ce que l’Amérique pourrait être dans une décennie.

Même s’il croyait personnellement pouvoir battre Trump, une défaite potentielle comportait le risque que ses allégements fiscaux destinés à éloigner le pays des énergies fossiles et à le diriger vers les énergies renouvelables et les véhicules électriques disparaissent.

Une défaite pourrait signifier la possibilité de réductions d’impôts plus importantes pour les riches et les entreprises. Un retour de Trump à la Maison Blanche pourrait signifier la rupture des alliances que Biden avait reconstruites.

Même si Biden est sorti de sa retraite politique en 2020 parce qu’il considérait le mouvement de Trump comme une menace pour la démocratie, l’ancien président est resté une présence déterminante dans la politique américaine. Trump a suscité une profonde loyauté de la part de nombreux électeurs, qui ont rendu visibles leurs objections à Biden par des manifestations qu’il pouvait voir depuis la limousine présidentielle.

« Il s’agit peut-être de la plus grande tâche inachevée de son administration », a déclaré Dunn. « Il a soulevé ces questions de manière à ce qu’elles préoccupent les électeurs, ce qui, en fin de compte, dépend de la manière dont les démocraties les traitent. »

Biden avait déclaré aux électeurs qu’il avait besoin d’un second mandat pour « finir le travail ». Mais le travail d’un président n’est jamais vraiment terminé, comme le montrent certains des portraits d’autres présidents que Biden a exposés dans le Bureau ovale.

George Washington a exercé deux mandats, laissant derrière lui un pays à ses débuts, plein de potentiel et de périls. Abraham Lincoln a été assassiné avant d’avoir pu obtenir la paix après la fin de la guerre civile. Franklin D. Roosevelt n’a jamais vécu assez longtemps pour voir la victoire déclarée lors de la Seconde Guerre mondiale.

Contrairement à Lyndon Johnson en 1968, les espoirs de Biden pour un second mandat n’ont pas été anéantis par une guerre impopulaire et la violence dans les rues américaines. Contrairement à Harry Truman en 1952, il n’a pas été abattu par une primaire.

Mais à la retraite, Biden pourrait bien avoir un autre coup de chance et observer l’avenir que ses quatre années de présidence ont contribué à créer.