Le parcours de 19 ans d’Allyson Felix en athlétisme se termine par une médaille de bronze

Le voyage de 19 ans d’Allyson Felix à travers les principaux championnats d’athlétisme s’est terminé de manière familière vendredi – avec le vétéran pionnier se prélassant dans la lueur d’une autre médaille.

Dix-neuf ans après avoir participé pour la première fois à ses premiers Championnats du monde d’athlétisme en 2003 en tant qu’adolescente prodige maigre, la jeune femme de 36 ans a décroché la 19e médaille de championnat du monde de sa carrière alors que les États-Unis ont remporté le bronze au relais mixte 4x400m à Hayward Field. à Eugene, Oregon.

Ce n’était pas tout à fait la finale parfaitement scénarisée que les fans américains espéraient – le coureur américain Kennedy Simon a été affreusement entraîné dans la ligne droite alors que le quatuor de la République dominicaine a remporté l’or et l’argent des Pays-Bas – mais Felix elle-même était néanmoins tout sourire alors que ses rivaux étaient alignés. pour des photos avec elle après sa dernière course dans un championnat majeur.

La grande dame de l’athlétisme américain prend sa retraite plus tard cette année, raccrochant ses pointes après une carrière qui a chevauché trois décennies différentes et a donné 30 médailles mondiales et olympiques à couper le souffle, dont 20 médailles d’or.

Felix, qui a eu la chance de faire ses adieux en or dans l’équipe de relais mixte américaine après avoir échoué à se qualifier pour l’une des épreuves individuelles en Oregon, a creusé profondément son match retour mais n’a pas pu conserver l’étroite avance qui lui a été donnée par le match aller. coureur Elija Godwin.

Mais la médaille de bronze de vendredi cimente son statut d’athlète la plus décorée – homme ou femme – de l’histoire des Championnats du monde.

Ses 19 médailles incluent sept dans des épreuves individuelles et 12 dans des relais.

Felix a déclaré avant la course de vendredi qu’elle était déterminée à “tout prendre et s’amuser, tout laisser là-bas”.

“Ce fut un voyage incroyable”, a-t-elle déclaré. « J’ai vraiment apprécié mon temps au fil des ans. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. J’aime tellement le sport, il m’a brisé le cœur à plusieurs reprises, mais j’ai aussi vécu de nombreux moments vraiment joyeux.

“Concurrent féroce”

“C’est complètement bouclé de pouvoir venir ici et finir à la maison, ça va être très, très spécial.

“Ça va tellement me manquer, mais je ne peux pas penser à une meilleure façon de sortir qu’avec un cœur plein de gratitude et reconnaissant pour toutes les personnes qui m’ont soutenu et les équipes dans lesquelles j’ai été. au cours des années.”

Félix prévoit maintenant de tourner son attention vers son plaidoyer pour l’égalité des sexes.

Dans les dernières années de sa carrière, elle est devenue une voix puissante pour les athlètes féminines.

Elle a participé aux Jeux olympiques de Tokyo retardés par la pandémie de l’année dernière trois ans après avoir donné naissance à sa fille Camryn en 2018 à la suite d’une césarienne d’urgence.

Elle a depuis été une ardente défenseure des droits des mères qui travaillent et s’est séparée de ses sponsors de longue date Nike en 2019 après avoir critiqué le géant des vêtements de sport pour avoir réduit son salaire après sa grossesse.

“Si nous avons des enfants, nous risquons des réductions de salaire de nos parrains pendant la grossesse et après”, écrivait alors Félix.

“C’est un exemple d’industrie du sport où les règles sont encore majoritairement faites pour et par les hommes.”

Les critiques de Felix ont incité Nike à changer rapidement sa politique, s’engageant à ce qu’aucune athlète féminine ne soit à l’avenir affectée financièrement par une grossesse.

La défense des droits des femmes a été le thème de sa saison d’adieu.

“Cette saison, je cours pour les femmes”, a-t-elle déclaré plus tôt cette année. « Je cours pour un avenir meilleur pour ma fille. Je cours pour toi.

Elle laisse également un héritage en tant que l’une des guerrières les plus féroces à avoir jamais représenté les États-Unis en athlétisme, ce à quoi elle a fait allusion à la veille des championnats.

“J’espère qu’on se souviendra de moi comme d’un compétiteur féroce, mais je pense que le plus important pour moi est vraiment d’essayer de laisser ce sport mieux que je ne l’ai trouvé”, a déclaré Felix.

