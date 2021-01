Ant McPartlin a enfin trouvé un bonheur durable.

Le présentateur, 45 ans, s’est mis à genoux et a demandé à sa petite amie Anne-Marie Corbett de l’épouser dans une proposition romantique pour le réveillon de Noël.

Mais ce fut un voyage difficile pour la star assiégée qui a traversé la honte de l’alcool au volant, un divorce et a lutté contre la dépendance aux analgésiques sur ordonnance.

Ant et Lisa ont choqué le monde en annonçant leur séparation après 23 ans en janvier 2018.

Les ex ont mis fin à leur mariage de 11 ans après s’être marié en 2006.







Récemment, je suis une célébrité … Get Me Out Of Here, l’hôte a remis la moitié de sa fortune de 62 millions de livres sterling et leur domicile conjugal de 5 millions de livres à son ex-femme.

Pourtant, le couple a accepté de partager la garde de leur chocolat Labrador Hurley dans leur règlement de divorce.

Lisa a ensuite acheté une maison de 3,8 millions de livres sterling à cinq lits au bord de la rivière pour y emménager.







Ant a connu une année 2018 difficile après la rupture de son mariage.

Il a plaidé coupable de conduite en état d’ébriété en mars 2018.

La star a renoncé à ses engagements télévisés pendant un an.







Son partenaire Dec a continué avec I’m A Celeb et Saturday Night Takeaway sans lui à ses côtés.

Ant est également retournée en cure de désintoxication pour la deuxième fois.

En 2017, il avait été traité pour une dépendance aux analgésiques sur ordonnance en cure de désintoxication.







Mais Ant a complètement changé sa vie.

Récemment, la star a profité d’une série très réussie de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here avec son partenaire Dec.

Dans le département de la romance, Ant s’est fiancée à Anne-Marie après lui avoir demandé de l’épouser la veille de Noël à la maison.







Ils se fréquentent depuis presque trois merveilleuses années.

Le couple nouvellement fiancé en a parlé avec enthousiasme à leurs amis proches et à leur famille pendant la période de Noël.

Bien sûr, Declan Donnelly a été l’un des premiers à connaître les fiançailles et il sera le meilleur homme à leur mariage, selon les rapports.







Ant a conçu lui-même la bague sur mesure qu’il a présentée à Anne-Marie.

Un porte-parole a confirmé l’engagement: «Ant et Amzie sont ravis d’annoncer leur engagement.

« La proposition a eu lieu la veille de Noël à la maison dans un cadre très romantique. »