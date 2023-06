Le parc Victoria de Hong Kong remplace la veillée de Tiananmen par un carnaval pro-chinois

Commentez cette histoire Commentaire

HONG KONG – Pendant des décennies, des dizaines de milliers de personnes se sont rendues au parc Victoria de Hong Kong tous les 4 juin pour lever une bougie en commémoration sombre pour les personnes tuées par l’armée chinoise alors qu’elle écrasait les manifestations de 1989 sur la place Tiananmen. Ce dimanche, après trois ans d’interdiction de rassemblement en raison de la pandémie de coronavirus, les terrains de foot vont se remplir à nouveau. Mais plutôt que de se souvenir des centaines, voire des milliers, de morts dans la répression, les visiteurs assisteront plutôt à une foire, organisée par des groupes pro-chinois, pour célébrer la rétrocession de la ville à Pékin.

À partir de samedi, Victoria Park accueillera trois jours de jeux, de spectacles musicaux et de stands de carnaval vendant des produits de toute la Chine – une célébration, ont déclaré les organisateurs, de Hong Kong qui avance dans un « nouveau voyage » 26 ans après que la Grande-Bretagne a rendu le contrôle de la ville. en Chine. (Peu importe que l’anniversaire ne soit pas pour un autre mois.)

Les festivités ont débuté dans un contexte de sécurité renforcée, avec des policiers et des membres de l’unité d’intervention antiterroriste de Hong Kong patrouillant sur le terrain. Pourtant, le festival jubilatoire contrastait fortement avec l’atmosphère tendue de l’année dernière lorsque des centaines de policiers montaient la garde à l’extérieur des terrains de football bouclés pour empêcher les rassemblements. Cela a marqué une transformation choquante en seulement quatre ans: d’une sombre veillée aux chandelles à une désolation fortement policière en passant par un carnaval brandissant des drapeaux.

Pour le mouvement démocratique en voie de disparition de Hong Kong, le site est devenu un symbole de la vitesse vertigineuse avec laquelle leurs libertés se sont érodées alors que Pékin exerce un contrôle sur l’avenir de la ville – et son passé. Certains craignent que les érosions, loin de se stabiliser, s’aggravent.

« Hong Kong a tellement changé, mais nous ne pouvons rien y faire », a déclaré Leung, 28 ans, qui est passé devant la foire samedi et n’a donné son nom que par crainte des répercussions des autorités. Il a dit qu’il se sentait engourdi par ce qu’il avait vu au carnaval, sachant que dimanche était l’anniversaire de la répression de la place Tiananmen.

La semaine dernière, les autorités ont dissous le deuxième parti politique pro-démocratie de Hong Kong. Et en mai, la plupart des livres sur la répression de la place Tiananmen ont été retirés des bibliothèques publiques. En mars, les organisateurs de la veillée aux chandelles ont été – à nouveau – condamnés à une peine de prison et font face à de nouvelles accusations de sécurité nationale qui pourraient entraîner des peines encore plus longues.

L’approche consistant à effacer efficacement l’espace pour les monuments commémoratifs sans annoncer une interdiction officielle rend à certains égards la situation à Hong Kong encore plus incertaine qu’en Chine continentale, a déclaré Louisa Lim, auteur d’un livre récent sur Hong Kong et maître de conférences à l’Université de Melbourne. .

Neuf livres retirés des rayons des bibliothèques de Hong Kong

Ailleurs en Chine, « on voit assez clairement quelles vont être les conséquences, alors qu’à Hong Kong la ligne rouge est délibérément ambiguë et cela donne une marge de manœuvre aux autorités », a déclaré Lim, dont le premier livre, « The People’s Republic of Amnesia: Tiananmen Revisited », faisait partie de ceux récemment retirés des étagères des bibliothèques.

L’artiste Sanmu Chan a été emmené par un grand groupe de policiers et a scandé à plusieurs reprises «N’oubliez pas le 4 juin! N’oubliez pas le 4 juin ! Hongkongais n’ayez pas peur d’eux ! N’oubliez pas que demain c’est le 4 juin ! » Un officier lui a crié « Arrêtez de faire des actes séditieux », mais en vain. pic.twitter.com/GNWk7izvKQ — Xinqi Su 蘇昕琪 (@XinqiSu) 3 juin 2023

L’intensification des efforts pour faire taire la recherche historique sur les périodes sombres du passé récent de la Chine aligne Hong Kong sur le reste de la Chine, où un débat public sur la décision des dirigeants d’envoyer les chars en 1989 est presque impossible.

À l’extérieur de la foire samedi, Ho, 22 ans, a déclaré qu’il n’était pas au courant du carnaval mais qu’il s’était arrêté pour observer la police fouiller les citoyens.

« Je me sens nerveux », a déclaré Ho, qui a également refusé de donner son nom complet pour des raisons de sécurité. « Avec la foire qui se passe et tant de policiers présents, il est plus facile de ne rien faire ici. »

Hong Kong voit sa première manifestation en trois ans – sous des contrôles stricts

En vertu de l’accord de transfert signé par la Grande-Bretagne et la Chine, le mode de vie de Hong Kong devait être protégé par un « degré élevé d’autonomie » pendant 50 ans à partir de 1997. Mais en 2020, Pékin a imposé une loi sévère sur la sécurité nationale après des mois de jeunesse. a mené des manifestations qui ont paralysé une grande partie du centre-ville de Hong Kong.

Cette loi a rapidement rendu la dissidence publique presque impossible, rendant une communauté dynamique d’activistes et de journalistes craignant de s’exprimer. Chow Hang-tung, l’une des anciennes organisatrices des vigiles annuelles, est en prison et pourrait y rester à vie si elle est reconnue coupable des accusations en suspens d’« incitation à renverser le pouvoir de l’État ».

Après la perte de Hong Kong en tant que lieu de mémoire, les militants chinois des droits de l’homme recherchent de plus en plus d’autres moyens de préserver le mémoire de Tiananmen vivante. Certains à Taïwan ont intensifié les événements de commémoration en signe de solidarité avec les Hongkongais qui avaient perdu la capacité de s’exprimer. Un petit musée sur la répression vient d’ouvrir à New York.

Mais de tels efforts font face à une campagne intense de Pékin pour supprimer les souvenirs des victimes de 1989, ainsi que les générations de militants des droits de l’homme qui ont hérité de leur héritage.

Sous Xi Jinping, le puissant dirigeant chinois, les militants autrefois capables de faire avancer avec précaution les protections juridiques et la participation civique sont désormais pour la plupart en prison ou poussés à la clandestinité, les tentatives d’organisation parmi les jeunes militants ayant été étouffées à leurs débuts.

Pourtant, les gens trouvent des moyens de rendre hommage. Dans un message envoyé depuis sa prison, Xu Zhiyong, un juriste chinois et fondateur du mouvement des « nouveaux citoyens » qui purge une peine de 14 ans pour « subversion », a appelé à une journée de jeûne commémoratif, comme cela a été sa pratique personnelle. pour la dernière décennie.

En imitant l’approche adoptée envers la place Tiananmen par Liu Xiaobo, lauréat du prix Nobel de la paix décédé en garde à vue en Chine en 2017, Xu s’engage dans un « acte de résistance qui relie le passé à l’avenir » du mouvement assiégé, a déclaré Teng Biao, un avocat chinois des droits de l’homme et ami proche de Xu qui a partagé la lettre sur Twitter.

Les principales personnalités pro-démocratie de Hong Kong seront jugées lundi

Les Hongkongais qui souhaitent marquer cet anniversaire sont désormais confrontés à des défis similaires à ceux de la Chine continentale.

Deux anciens conseillers de district qui prévoyaient de distribuer des bougies le 4 juin pour faciliter une commémoration privée a déclaré au Washington Post qu’ils avaient reçu des appels de la police, qui leur demandait s’ils organisaient des « événements » le 4 juin.

Debby Chan, l’une des anciennes conseillères, a déclaré qu’elle distribuerait toujours des bougies dans son magasin, même après que plusieurs fonctionnaires de différents ministères se soient présentés à l’improviste la semaine dernière pour ce qu’ils ont qualifié d' »inspections standard ». Elle a interprété cela comme un signal qu’elle est sous surveillance étroite.

Malgré la pression, Chan croit toujours que les gens devraient avoir le droit de commémorer en privé maintenant que les rassemblements publics et les marches sont effectivement interdits. « Si la simple distribution de bougies est perçue comme une menace, il me semble que ce régime est fragile », a-t-elle déclaré.

Hong Kong n’oubliera pas facilement, car beaucoup dans la ville considèrent que garder vivante la mémoire de Tiananmen est un « devoir moral », a déclaré Lim.

Même ainsi, elle a trouvé «époustouflant» de voir le processus d’effacement de plusieurs décennies qui s’est déroulé ailleurs en Chine se dérouler en temps réel dans une société moderne, internationalement mobile et – jusqu’à récemment – non censurée.