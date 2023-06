Le parc Swalwell de Lake Country, l’endroit où il faut être le jour de la fête du Canada

Le parc Lake Country Swalwell sera le point chaud le 1er juillet pour les résidents locaux.

Les festivités de la fête du Canada commencent à 8 h avec un petit-déjeuner aux crêpes offert par le Rotary Club.

Le parc sera rempli d’activités amusantes pour la famille, de musique live, de bonne nourriture et d’une cérémonie officielle pour l’anniversaire du pays à 10h30.

Le stationnement pour l’événement sera disponible sur la rue Main avec accès via le nouveau pont, mais les gens sont encouragés à marcher, faire du vélo ou faire du covoiturage.

Les célébrations de la fête du Canada de Lake Country se termineront à midi.

