Le parc remodelé de la Vallée de la Mort pourrait mettre des mois à rouvrir après les dégâts causés par Hilary

DEATH VALLEY JUNCTION, Californie (AP) — On ne sait pas quand le parc national de la Vallée de la Mort rouvrira aux visiteurs après que les fortes pluies de la tempête tropicale Hilary ont forgé de nouveaux ravins et effondré les routes sur le site de l’un des endroits les plus chauds au monde, ont déclaré des responsables.

La tempête a déversé 6 centimètres de pluie le 20 août, soit à peu près la quantité de pluie que le parc reçoit habituellement en un an. Les précipitations de cette année ont battu leur précédent record de 4 centimètres en une journée, établi en août de l’année dernière.

« Deux pouces de pluie, cela ne semble pas beaucoup, mais ici, elles restent vraiment à la surface », a déclaré Matthew Lamar, un garde-parc, au Los Angeles Times. « Deux pouces de pluie ici peuvent avoir un impact dramatique. »

Le parc, qui chevauche l’est de la Californie et le Nevada, détient le record de la température la plus chaude enregistrée sur la planète : 134 degrés Fahrenheit (57 degrés Celsius), atteint en 1913.

Les autorités affirment qu’il pourrait s’écouler des mois avant la réouverture du parc. Il est fermé depuis qu’Hilary, la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie depuis 84 ans, a balayé l’État en août.

Christopher Andriessen, porte-parole du Département des transports de Californie, également connu sous le nom de Caltrans, a déclaré au Times qu’environ 900 des près de 1 400 milles (2 250 kilomètres) de routes du parc ont été évaluées.

Les coûts de réparation sont estimés à 6 millions de dollars, mais uniquement pour l’une des routes principales du parc, la State Route 190, et une petite partie de la State Route 136.

« Nous n’avons pas encore de calendrier », a déclaré lundi la porte-parole du parc, Abby Wines, à l’Associated Press. « Caltrans a déclaré qu’elle prévoyait d’ouvrir complètement 190 d’ici trois mois, mais elle est souvent en mesure d’en ouvrir certaines parties plus tôt. »

Certains sites familiers ont survécu à la tempête, notamment le château de Scotty, une destination touristique populaire.

Les jeunes et adultes des petits poissons en voie de disparition de la caverne de Devils Hole ont survécu, même si les œufs ont probablement été étouffés par les sédiments, a annoncé le parc sur les réseaux sociaux le mois dernier. Les petits poissons de Salt Creek, une espèce en voie de disparition, ont également survécu, a rapporté le journal.

The Associated Press