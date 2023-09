Le parc provincial Joffre Lakes restera ouvert pendant le week-end de la fête du Travail

Après des discussions entre le gouvernement provincial et la Première Nation Lil’wat, le parc provincial Joffre Lakes restera ouvert pendant la longue fin de semaine de la fête du Travail.

La réouverture bénéficie du soutien de toutes les parties, selon un communiqué publié vendredi 1er septembre par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique, le ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation et la Nation Lil’wat.

Le parc sera alors inaccessible à partir du mardi 5 septembre alors que les négociations se poursuivent.

« La nation Lil’wat est l’intendante de cet endroit important depuis des temps immémoriaux et il est important de donner à nos nations la possibilité d’utiliser ces terres comme elles l’ont toujours fait », a déclaré le chef Lil’wat, Dean Nelson.

Nelson a déclaré que les conversations avec la province au cours des prochaines semaines contribueront à soutenir la réconciliation et les intérêts à long terme de la nation dans la région.

La nouvelle intervient après que les Premières Nations Lil’wat et N’Quatqua ont publié une déclaration le 23 août selon laquelle elles fermeraient l’accès au parc pendant plus d’un mois. Il devait rouvrir lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.

Les Nations ont déclaré qu’elles affirmaient leur titre et leurs droits sur un territoire partagé non cédé afin de prendre le temps de récolter et de rassembler les ressources.

Le ministre de la Stratégie sur l’environnement et le changement climatique, George Heyman, a déclaré que, tandis que les conversations se poursuivent, le gouvernement provincial est « optimiste » quant à la possibilité de trouver une solution.

Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, Murray Rankin, a déclaré que « le travail de réconciliation nous met tous au défi de trouver de nouvelles approches dans nos relations avec les Premières Nations ».

Depuis décembre 2018, Lil’wat et BC Parks travaillent ensemble à la gestion de l’utilisation du parc et de ses visiteurs.

En raison du nombre croissant de visiteurs, les Lil’wat ont développé une relation de collaboration avec la province pour élaborer le Plan d’action de gestion de l’utilisation des visiteurs du parc Joffre Lakes 2019 « afin de garantir que les ressources naturelles et les valeurs culturelles autochtones du parc sont protégées tout en continuer à offrir des possibilités de loisirs aux visiteurs de tous niveaux.

– Avec des fichiers de la Presse Canadienne

Gouvernement de la Colombie-BritanniqueParcs de la Colombie-BritanniquePremières NationsAutochtonesGouvernement provincial