Le parc national d’Hawaï obtient des terres où se trouvaient d’anciens villages

HONOLULU (AP) – Le parc national des volcans d’Hawaï sur la grande île a reçu mardi de nouvelles terres dans le cadre d’un accord qui protégera et gérera une zone de baie océanique qui abrite des espèces menacées et endémiques et des artefacts autochtones hawaïens rares et culturellement importants.

Trust for Public Land, un groupe national de préservation des terres à but non lucratif, a transféré sa propriété de la baie de Pohue et des terres environnantes au National Park Service.

Le parc national des volcans d’Hawaï abrite les volcans les plus grands et les plus actifs du monde, le Mauna Loa et le Kilauea.

La baie de Pohue abrite des tortues imbriquées en voie de disparition, des tortues vertes, des phoques moines hawaïens en voie de disparition et d’autres espèces que l’on ne trouve qu’à Hawaï. La zone abrite des étangs anchialins – des piscines enclavées avec un mélange d’eau douce et d’eau salée – où vivent des crevettes rouges hawaïennes indigènes et en voie de disparition appelées ōpae’ula.

La région est également importante sur le plan culturel car elle possède des vestiges d’anciens villages hawaïens, des pétroglyphes, des lieux de sépulture et la plus grande carrière d’outils abrader connue de l’État, selon le Trust for Public Lands. Les abraseurs sont des outils anciens utilisés pour le ponçage, le lissage et le meulage.

Les responsables du parc espèrent éventuellement ouvrir la zone au public, mais les 26 miles carrés (67 kilomètres carrés) de terrain resteront fermés aux visiteurs car le personnel du parc national consultera des experts locaux et des résidents pour mieux comprendre les différents sites culturels.

La surintendante du parc national des volcans d’Hawaï, Rhonda Loh, dans un communiqué, a qualifié Pohue de “paysage incroyablement précieux et culturellement significatif qui doit être protégé”.

Elle a ajouté: “Le parc travaille à l’élaboration d’un plan d’exploitation provisoire pour Pohue qui explore les opportunités d’utilisation publique compatibles avec la protection des ressources.”

Trust for Public Land a acquis le terrain privé mardi et l’a donné au parc national des volcans d’Hawaï le même jour.

La parcelle s’étend de la côte sud-ouest de l’île d’Hawaï jusqu’au parc national pour 9,4 millions de dollars grâce à un financement du Land and Water Conservation Fund et à un don de la Wyss Foundation. Le terrain avait déjà fait l’objet de plusieurs propositions de villégiature, a déclaré Trust for Public Land.

“Nous sommes reconnaissants au National Park Service de gérer la région, en veillant à ce que l’histoire, la culture et la beauté naturelle de cet endroit soient protégées pour les générations futures”, a déclaré Land Lea Hong, vice-président associé de Trust for Public Land, qui dirige la division hawaïenne de l’organisation. , dans un rapport.

Caleb Jones, l’Associated Press