Le parc national de Yosemite restera fermé au moins jusqu’au début de la semaine prochaine à la suite d’une violente tempête de vent mardi qui a renversé des arbres et causé des millions de dollars de dommages aux véhicules, aux maisons et aux installations du parc.

Aucun blessé n’a été signalé à la suite de l’événement de vent «Mono», qui a balayé la région du centre-est de la Californie la semaine dernière et a provoqué des pannes d’électricité généralisées.

L ‘«événement des vents violents» a laissé «des arbres abattus, des débris et des dommages aux installations du parc», ont tweeté les responsables de Yosemite mardi. Plus tard dans la journée, le parc a déclaré qu’il évaluait les évaluations des dommages, le défrichage des arbres et la réparation des installations. Le parc, qui a tweeté des photos d’arbres tombés sur des maisons et des camions, devrait ouvrir ses portes mardi.

Parmi les arbres abattus se trouvaient deux séquoias géants, a déclaré le porte-parole de Yosemite Scott Gediman au Sacramento Bee. Il a estimé que les dommages causés aux installations, aux habitations des employés et aux véhicules se chiffraient à des millions de dollars, la communauté Wawana du parc étant la plus durement touchée. L’événement a été le plus important en termes de vitesse du vent et de dégâts depuis au moins 25 ans, a déclaré Gediman.

Heureusement, le parc n’est ouvert que de 8 h 00 à 17 h 00 en raison de l’ordre de rester à la maison lié au COVID-19 en Californie, limitant le risque de blessure.

