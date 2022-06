Le parc national de Yellowstone inondé. Comment vont les animaux ?

Le parc national de Yellowstone a eu 150 ans en mars. Au cours de toutes ces années, il n’y a peut-être jamais eu d’inondation aussi grave que celle de cette semaine. Des précipitations record, ainsi qu’un temps chaud qui a fait fondre la neige, ont transformé les rivières et les ruisseaux du parc en forces punitives qui ont détruit les maisons, les routes et les ponts.

Les responsables du parc ont finalement évacué plus de 10 000 visiteurs mardi et la Garde nationale du Montana a sauvé des dizaines de personnes des campings et des villes voisines, selon l’Associated Press. Jusqu’à présent, aucun décès ni aucune blessure extrême n’ont été signalés, bien que des maisons aient été détruites et que les inondations pourraient laisser une cicatrice sur l’économie de la région, qui dépend du tourisme. La partie nord du parc a subi le plus gros des dégâts et pourrait rester fermée pendant des mois.

Des catastrophes comme celle-ci qui nuisent aux humains et à leurs moyens de subsistance ont souvent un impact sur la faune, comme les incendies de forêt qui détruisent l’habitat des koalas et des kangourous et la chaleur extrême qui brûle la vie marine.

Mais cela ne semble pas être le cas ici. Selon les responsables de la faune, la plupart des animaux de Yellowstone, de ses loups emblématiques aux élans qu’ils mangent, se portent probablement très bien, à quelques exceptions près.

Les ours et les loups ne craignent pas les inondations. Leurs proies non plus.

Peu d’animaux aux États-Unis sont plus emblématiques que les loups gris de Yellowstone, dont l’histoire remonte à une célèbre campagne de réintroduction dans les années 1990, lorsque les responsables de la faune ont amené 31 loups dans le parc.

Selon Douglas Smith, biologiste senior de la faune au National Park Service, qui travaille à Yellowstone, la centaine de loups de Yellowstone peut probablement tolérer des inondations majeures, tout comme les autres principaux mammifères prédateurs du parc, y compris les grizzlis. Ces animaux n’ont pas tendance à se cacher ou à voyager près des rivières, et leur progéniture a probablement au moins quelques mois, ce qui les rend moins vulnérables, a-t-il déclaré. (Un visiteur a repéré un grizzly et deux oursons en mai. Ils sont très mignons.)

Certains des animaux que les loups et les ours mangent, comme les wapitis, les orignaux et les cerfs, se portent probablement aussi bien, a déclaré Smith. Ils pourraient même bénéficier de l’inondation car le déluge d’eau donne un coup de pouce aux plantes qu’ils mangent.

Pendant ce temps, d’énormes troupeaux de bisons ont simplement pris les routes pour éviter la montée des eaux, comme l’a documenté un TikToker.

Les oiseaux aquatiques sont en danger, mais eux aussi sont conçus pour cela

Les oiseaux de proie comme les balbuzards pêcheurs et les aigles sont des chasseurs incroyables – ils peuvent repérer des poissons dans l’eau à des centaines de mètres de distance, puis les bombarder en piqué (ce qui a l’air plutôt métallique).

Mais cela ne fonctionne que si l’eau est claire, et en ce moment ce n’est pas le cas. Les inondations entraînent des charges de sédiments dans les rivières, les rendant troubles. « Les balbuzards pêcheurs ne peuvent pas voir les poissons », a déclaré Smith. « Les balbuzards pêcheurs peuvent être gravement touchés car ils dépendent presque entièrement du poisson. »

Les oiseaux qui nichent près de l’eau, tels que les cygnes trompettes et les huards, peuvent également être confrontés à des défis lorsque l’eau empiète sur leurs œufs nouvellement pondus, a déclaré Smith. « Cela pourrait être un échec complet de la reproduction », a-t-il déclaré, ce qui signifie que leurs œufs pourraient ne pas éclore. Dès la semaine prochaine, des responsables de la faune feront voler un avion au-dessus du parc pour vérifier l’état des nids, a-t-il déclaré.

Mais les oiseaux d’eau ont aussi des stratégies pour résister aux inondations, comme vous pouvez l’imaginer. Dans l’un des lacs du parc, les équipes de la faune ont vu que l’eau commençait à percer le nid d’un cygne. « Ce qu’elle [the swan] fait aujourd’hui est d’ajouter du matériel de nidification pour construire le nid afin de garder les œufs au sec », a déclaré Smith. « Ça va être une course contre l’eau.

Bien que ce ne soit pas l’idéal, la perte d’œufs un an n’est pas un problème majeur pour la plupart des oiseaux aquatiques du parc, a-t-il déclaré. « Leur écologie entière consiste à surmonter les mauvaises années, où vous n’obtenez rien », a déclaré Smith à propos de certaines des espèces aviaires du parc. Ils vivent souvent quelques décennies – les huards, par exemple, peuvent vivre plus de 30 ans – ce qui leur donne de nombreuses opportunités de produire une progéniture en un an dans de meilleures conditions.

Une baisse du nombre de visiteurs aidera probablement la faune

L’année dernière, Yellowstone a connu son mois de juin le plus chargé jamais enregistré, avec près d’un million de visiteurs en voiture et en randonnée dans le parc. Ce trafic est essentiel à l’économie locale, générant des revenus et soutenant des milliers d’emplois dans le parc et ses villes voisines.

Les récentes inondations ont mis en péril cette machine économique, le parc pouvant perdre des visiteurs cet été. Mais bien que ce soit un problème pour les gens, cela peut en fait être une aubaine pour la faune, a déclaré Mark Boyce, professeur d’écologie à l’Université de l’Alberta.

« L’avantage est qu’il y aura moins de personnes perturbant la faune », a-t-il déclaré par e-mail. « La circulation perturbe les animaux, les éloignant des routes plus tard dans la journée. » (Il a en fait fait des recherches qui confirment cela.)

Ce ne sont pas les routes elles-mêmes qui ont tendance à perturber la faune, a-t-il ajouté, mais les gens et la circulation. Et ces perturbations peuvent être coûteuses pour certains animaux, selon ses recherches, en leur faisant consommer de l’énergie pour éviter les gens, qui pourraient autrement servir à des choses comme la reproduction.

Le changement climatique pourrait pousser les animaux au-delà de leurs limites

Les animaux de Yellowstone, comme dans de nombreux endroits, ont évolué pour résister aux changements dramatiques de l’environnement – ils sont habitués aux inondations au printemps. « Bien que le ruissellement de cette année soit extraordinaire et record, les montagnes sont connues pour de gros ruissellements chaque printemps », a déclaré Smith. Les ours, les loups et d’autres animaux, a-t-il ajouté, « sont habitués à avoir des ruisseaux et des rivières infranchissables ».

Ce qui est préoccupant, cependant, c’est que ces événements extrêmes semblent se produire plus souvent, probablement en raison du changement climatique. Depuis 1950, les précipitations printanières ont augmenté de 23 % en avril et en mai (bien qu’elles aient diminué en juin), selon un important rapport publié l’année dernière. Le parc se réchauffe également, selon le rapport.

Et cela pourrait avoir des conséquences pour la faune (ainsi que pour les humains). Dans le passé, toute période de 10 ans comportait quelques bonnes années, quelques années moyennes et quelques mauvaises années pour la faune, a déclaré Smith. Et maintenant? « Nous pensons que le quotient des mauvaises années augmente à cause du changement climatique », a-t-il déclaré.

Ainsi, même si la faune est susceptible de rester résiliente face à cette catastrophe, nous devons également reconnaître que la résilience a ses limites. Le gros problème pour les animaux de Yellowstone n’est pas une mauvaise inondation. C’est qu’il pourrait y avoir beaucoup plus d’événements météorologiques extrêmes dans les années à venir.