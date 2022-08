Le parc national de Jasper a presque 4 fois plus de morts sur la route que Banff. Voici pourquoi

Les parcs nationaux voisins Banff et Jasper sont très similaires – les deux sont des sites montagneux du patrimoine mondial de l’UNESCO avec une autoroute principale.

Pourtant, ils diffèrent grandement en ce qui concerne la mortalité routière.

Entre 2011 et 2021, Parcs Canada a signalé que 1 007 animaux, de la taille d’un coyote et plus, ont été tués sur les routes du parc national Jasper.

Cela comprend 425 cerfs de Virginie, 161 wapitis et 125 mouflons d’Amérique qui ont été tués sur les routes du parc national.

C’est près de quatre fois plus que Banff, où 272 animaux ont été tués, même si le parc compte plus de kilomètres d’autoroute.

“C’est beaucoup plus élevé que ce que nous aimerions voir”, a déclaré David Argument, agent de conservation des ressources pour le parc national Jasper.

La plupart des décès sont causés par des camions commerciaux, a-t-il déclaré.

Jasper a un taux de mortalité plus élevé parce que la route principale traversant le parc n’est pas jumelée, clôturée ou n’a pas de passages pour la faune, contrairement à son voisin, a déclaré Argument.

Et ce n’est pas seulement sur les autoroutes que les animaux meurent.

Au cours de la dernière décennie, plus de 600 animaux sont morts sur le chemin de fer dans les deux parcs nationaux selon Parcs Canada. La voie ferrée n’est pas clôturée et il n’y a pas de passages supérieurs pour la faune.

L’histoire du succès de Banff

En réponse au nombre élevé de décès d’animaux dans le parc national Banff, les travaux de jumelage de la route 1 ont commencé dans les années 1980. En 2014, la route clôturée comptait 38 passages inférieurs fauniques et six passages supérieurs.

Selon Parcs Canada, cela a permis de réduire de plus de 80 % les collisions de véhicules avec la faune dans le parc.

De nombreux biologistes considèrent Banff comme une réussite en matière de conservation.

“Chaque fois que quelqu’un veut mettre en place une infrastructure de passage pour la faune ailleurs dans le monde, il vient souvent à Banff pour apprendre”, a déclaré Adam Linnard, gestionnaire de programme albertain pour Yellowstone to Yukon, un organisme de conservation à but non lucratif.

La raison pour laquelle les mêmes structures ne se trouvent pas dans le parc national de Jasper est en partie due à la géologie, a déclaré Argument.

La route 1 à travers Banff est en grande partie droite. En comparaison, l’autoroute 16 à Jasper serpente. Il serpente le long des rivières et des lacs, glissant sous plusieurs falaises.

Les passages fauniques des viaducs routiers coûtent cher, coûtant jusqu’à 4 millions de dollars chacun. Il y a six passages supérieurs et 38 passages inférieurs sur la route 1 dans le parc national Banff. (Parcs Canada)

Par exemple, lorsque vous conduisez d’Edmonton à Jasper, Disaster Point est le premier point rocheux où l’autoroute est pincée entre des falaises rocheuses et la rivière Athabasca. Le site est populaire auprès des mouflons à grandes cornes car il leur permet d’échapper à la prédation, a déclaré Argument.

“Nous avons pas mal de mortalité de moutons sur ce site”, a-t-il déclaré.

En raison du terrain, la construction d’un viaduc serait difficile et la division de l’autoroute presque impossible.

“Nous devons faire attention au placement de ces choses pour nous assurer qu’elles se trouvent dans un endroit où la faune que nous essayons d’aider peut réellement les utiliser”, a déclaré Argument.

7:22La circulation estivale dans les montagnes présente un risque pour la faune C’est l’été et cela signifie plus de voyages en voiture vers les montagnes. Mais des voitures supplémentaires sur les autoroutes peuvent également constituer une plus grande menace pour la faune. Liam Harrap d’Edmonton AM a comparé les décès d’animaux sauvages sur les routes du parc national Jasper et du parc national Banff, deux des parcs nationaux les plus fréquentés au Canada.

Le problème des routes

Les animaux sont attirés par les routes pour de nombreuses raisons.

Les fossés sont parfaits pour les pissenlits, que les ours adorent manger, a déclaré Seth Cherry, directeur de la conservation du parc national Banff.

Récemment, dans le parc national Banff, les ours ont appris à escalader les clôtures le long de la route pour obtenir la fleur riche en nutriments.

“Nous cherchons des moyens d’affiner la conception de la clôture, d’installer peut-être un fil électrique à certains endroits”, a déclaré Cherry.

De plus, les routes sont salées pendant l’hiver pour les rendre praticables, mais le sel attire la faune.

“Les routes sont une composante majeure de l’impact humain sur les écosystèmes terrestres”, a déclaré Adam Ford, biologiste à UBC Okanagan.

Les autoroutes traversent également les aires de répartition des animaux.

Dans une étude, Ford a découvert que les tamias traversaient rarement les routes.

“Il n’y a pas de couvert forestier. Le sol est différent”, a-t-il déclaré.

“Cela n’a pas d’importance sur le trafic.”

Une image capturée par une caméra animalière montre une mère grizzly et deux oursons se dirigeant vers un passage souterrain pour traverser la route 1 dans le parc national Banff. (Highwaywilding.org)

“Il faut faire quelque chose”

Chris Smith, coordonnateur des parcs pour la section nord de la Société pour la nature et les parcs du Canada, un organisme à but non lucratif voué à la conservation, a déclaré que Jasper devait faire plus pour réduire la mortalité de la faune sur les routes.

Si Jasper maintient le statu quo, a déclaré Smith, le nombre de populations d’animaux sauvages pourrait être menacé.

Pour le moment, Parcs Canada a déclaré que la mortalité routière à Jasper ne cause pas de déclin global.

“C’est une source malheureuse de perte, certainement, et nous ne voulons pas les voir frappés”, a déclaré Argument.

La mortalité de la faune sur les routes pourrait être réduite de façon spectaculaire, a-t-il dit, si les gens conduisaient prudemment et plus lentement, ce qui donnerait beaucoup d’espace à la faune.

Un wapiti mâle pendant la saison des amours près de Jasper, en Alberta, en 2019. Au cours des 10 dernières années, 425 cerfs de Virginie, 161 wapitis et 125 mouflons d’Amérique ont été tués sur les routes du parc national. (Nancy Hamoud/Fourni par Brian Keating)

Depuis 2011, aucun caribou n’a été tué sur les routes de Jasper, cependant, trois grizzlis sont morts. Les grizzlis sont répertoriés comme menacés en Alberta, tandis que les caribous sont répertoriés comme une espèce en péril.

Plus tôt cet été, un ourson est devenu orphelin après que sa mère a été tuée par un camion.

Un rapport de Parcs Canada de 2016 a estimé que jusqu’à 10 % des wapitis de Jasper meurent sur les routes et les voies ferrées.

“Nous voulons que la faune se promène librement dans notre parc national. C’est pourquoi ils existent”, a déclaré Smith.

“Quelque chose doit être fait à Jasper comme ceci est inacceptable.”

Il y a aussi le coût humain de la mortalité routière.

En 2020, il y a eu plus de 35 000 collisions sur les routes du Canada entre des véhicules et des animaux sauvages, blessant près de 2 000 personnes et en tuant 17, selon Transports Canada.

L’avenir de Jasper

La clôture, le jumelage et l’ajout de passages fauniques à Jasper réduiraient considérablement la mortalité routière, a déclaré Argument.

Mais il a des soucis.

D’une part, l’escrime seule n’est pas une solution car les animaux doivent traverser les routes pour trouver de la nourriture et s’accoupler. Faire des passages supérieurs et inférieurs un accompagnement important, a-t-il déclaré.

Une autre préoccupation est que les prédateurs pourraient utiliser des clôtures pour rassembler leurs proies, mais dans un courriel de suivi avec le parc national Banff, Parcs Canada a déclaré qu’il n’en avait aucun exemple.

La réduction de la mortalité de la faune dans nos parcs nationaux doit être une priorité, a déclaré Linnard.

“Nous avons en quelque sorte des attentes plus élevées envers Parcs Canada que partout ailleurs”, a-t-il déclaré.

“Nous savons qu’ils peuvent le faire.”