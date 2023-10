Le parc industriel de Joliet atteint la moitié du chemin avec les derniers développements – Shaw Local

En tant que personne incontournable du comté de Will en matière de développement économique, John Greuling est peut-être l’un des plus qualifiés pour commenter le rythme de développement fulgurant connu par les deux intermodaux de CenterPoint Properties à Joliet et Elwood.

« La rapidité du développement a été des plus choquantes », a déclaré Greuling, président-directeur général de longue date du Will County Center for Economic Development. « Je pense que personne n’avait prévu le rythme et la densité de développement que nous avons observés au cours des 12 ou 13 dernières années. »

CenterPoint, basé à Oak Brook, a annoncé plus tôt cette année une poignée de projets qui mèneront à la moitié de la construction du parc industriel de Joliet.

Les derniers projets à Joliet comprennent une installation de distribution de 406 000 pieds carrés pour Neovia Logistics Services, un parc à conteneurs de quatre acres pour Bridge Terminal Transport adjacent au chantier intermodal Union Pacific et un bâtiment spéculatif de 485 476 pieds carrés non encore vendu ou loué.

À pleine capacité, l’intermodal de Joliet totalisera environ 3 500 acres et 20 millions de pieds carrés d’espace de construction, a déclaré Eric Gilbert, vice-président senior de l’infrastructure et de la logistique chez CenterPoint, dans un courrier électronique. Le parc industriel d’Elwood, d’une superficie de 2 500 acres, est pour l’essentiel construit.

Les opposants au développement de CenterPoint soulignent le nombre croissant de semi-remorques circulant sur les routes locales et les autoroutes, mais les partisans soutiennent que le succès des deux installations en tant que plaque tournante du transport les rend uniques dans le Midwest.

Un marché mondial en mutation

Greuling a déclaré qu’une grande partie de l’expansion rapide des deux ports intermodaux de CenterPoint – qui, ensemble, comptent parmi les plus grands ports intérieurs d’Amérique du Nord – est liée au timing.

Le monde connaissait un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement mondiale au début des années 2000 – juste au moment où CenterPoint Properties ciblait l’ancienne usine de munitions de l’armée de Joliet, près d’Elwood, à des fins de développement, a déclaré Greuling. Les produits manufacturés en provenance du Mexique, du Canada et d’Europe sont en déclin, a-t-il déclaré, tandis que les produits en provenance des pays du Pacifique et de Chine décollent.

Ces marchandises ont abouti dans le Midwest via deux lignes ferroviaires majeures de la côte ouest – BNSF et Union Pacific – qui desservent désormais les deux installations intermodales de CenterPoint, a-t-il déclaré.

« Ce changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement mondiale était en cours », a déclaré Greuling. « Que ce soit du génie, de la chance ou une combinaison de tout cela, je pense que le moment n’aurait pas pu être mieux choisi. »

‘Le temps, c’est de l’argent’

Mark Schneidewind, directeur du Will County Farm Bureau, a déclaré que la présence de CenterPoint à Joliet et Elwood a grandement amélioré les opérations de l’industrie agricole locale. Il s’est dit enthousiasmé par le développement d’une installation de transbordement pour Saturn Agriculture afin d’aider à transférer le soja local et les céréales distillées séchées dans des conteneurs internationaux.

L’ajout de Saturn offrira des prix plus compétitifs pour les matières premières, a-t-il déclaré.

« Nous avons déjà réalisé pas mal d’exportations dans ce domaine, alors maintenant nous en aurons encore une autre. La concurrence est bonne pour les agriculteurs», a déclaré Schneidewind. « Quand vous regardez tout le monde tailler ses crayons… à un agriculteur, c’est bien. Au lieu de devoir se soucier uniquement de vendre à un seul client, il existe désormais quatre ou cinq options et la concurrence fera monter les prix.

L’ajout d’une nouvelle technologie chez DeLong Company, un exportateur de céréales de CenterPoint qui expédie des sous-produits de céréales et d’éthanol dans le monde entier, a accéléré le rythme où les marchandises peuvent être chargées dans des conteneurs et expédiées.

Les entreprises des intermodaux de Joliet et Elwood ont expédié 110 millions de boisseaux, principalement du maïs et du soja, vers les marchés d’exportation en 2013.

« Le temps, c’est de l’argent et ils le comprennent », a déclaré Schneidewind, soulignant l’emplacement privilégié de CenterPoint à proximité de deux autoroutes majeures – la I-55 et la I-80 – et des voies navigables voisines.

Augmentation du trafic de camions

Mais à mesure que le développement se développe dans la région, les camions aussi. Les responsables d’Elwood ne connaissent que trop bien le développement rapide de CenterPoint et les camions qui l’accompagnent.

Le village et CenterPoint sont impliqués dans une affaire en cours auprès de la Commission du commerce de l’Illinois concernant l’augmentation du trafic de camions à un passage à niveau le long de la route 53, à proximité de son propre intermodal. Les barrières du passage à niveau Walter Strawn Drive, près de l’intermodal d’Elwood, ont été brisées près de 50 fois l’année dernière.

Le chef de la police d’Elwood, Fred Hayes, a déclaré qu’il craignait que les développements futurs sur l’intermodal de Joliet n’entraînent un débordement encore plus important du trafic de la route 53 vers Elwood.

« Personne ne conteste ce que CenterPoint a fait pour la région, mais cela ne devrait pas se faire au prix de sacrifices et de dangers pour la sécurité publique », a déclaré Hayes, qui a servi 31 ans dans la police de Joliet, dont cinq en tant que chef. « Il est certain qu’avec l’augmentation du volume de trafic de camions commerciaux mélangé aux zones résidentielles, le risque de décès augmente. »

Dans un e-mail, Gilbert a déclaré que CenterPoint contactait fréquemment les entreprises de camionnage et d’autres locataires pour encourager l’utilisation d’autres itinéraires, tels que la I-55 et Arsenal Road. Plus tôt cette année, le promoteur a érigé des panneaux d’affichage le long de l’Interstate 80 et de la Route 53 pour promouvoir l’utilisation d’autres routes.