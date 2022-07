Le parc Fox River à Ottawa abrite maintenant un parcours de disc golf de 18 trous – Shaw Local

Le parc Fox River à Ottawa est le nouvel endroit où jouer pour ceux qui cherchent à jouer au disc golf sur 18 trous.

Le parcours a été conçu gratuitement par Dana Vicich, une professionnelle du disc golf qui travaille maintenant comme responsable des ventes pour DiscMania. Il a débuté dans le monde du disc golf il y a 20 ans, lors de l’ouverture de la première version du parcours de Fox River Park.

(De gauche à droite) Le maire Dan Aussem, Randy Bretag, le membre du Conseil des parcs et loisirs Brent Roalson, la commissaire Marla Pearson, Dana Vicich, le commissaire Wayne Eichelkraut, Kari Hilton et Josh Moore ont coupé le ruban de cérémonie sur le nouveau parcours de golf disco de 18 trous dans le parc Fox River à Ottawa. (Michael Urbanec)

“J’ai acheté des disques au hasard en jouant à un tournoi de baseball dans le Michigan”, a déclaré Vicich. “Et je suis rentré à la maison, et il y a ce magnifique parcours dans ce grand parc qui a vraiment changé ma vie.”

Vicich a déclaré qu’il avait joué professionnellement et voyagé à travers le monde, et que tout avait commencé à Fox River Park.

“Je suis tellement reconnaissant que vous ayez eu la prévoyance de prendre de l’avance et d’installer un parcours de disc golf et maintenant, aujourd’hui, d’ouvrir le nouveau parcours”, a déclaré Vicich lors d’une cérémonie d’inauguration jeudi pour le nouveau parcours. .

La commissaire Marla Pearson a commencé la cérémonie d’inauguration en remerciant Vicich ainsi que le Playground and Recreation Board de la ville et Randy Bretag, qui ont aidé à travailler sur le projet.

Brent Roalson, membre du Playground and Recreation Board, a déclaré que l’idée du parcours amélioré est née en février dernier après une discussion sur la façon dont Marilla Park à Streator est devenue une destination pour les disc golfeurs et les tournois. Cela a conduit à des discussions sur l’amélioration du parcours de Fox River Park et mènera maintenant encore plus loin à un nouveau parcours de trois trous à Thornton Park.

Pearson a déclaré que les anciens trous de disc golf avaient été donnés à la ville de Marseille afin qu’elle puisse construire son propre parcours.

Vicich a déclaré que les disques conçus pour le disc golf seront un peu différents du frisbee moyen utilisé pour lancer dans le jardin ou pour jouer au frisbee ultime. Ces disques sont plus petits, plus aérodynamiques et ont des conceptions spécifiques qui fonctionnent de la même manière que le golf ordinaire : il y a des putters, des drivers, des disques de distance moyenne et tout le reste.

“Si vous y pensez comme des balles de golf, elles ont toutes une fermeté ou un design différent, et puis il y a les clubs”, a déclaré Vicich. “Nous venons d’avoir le disque, donc nous avons toute notre innovation de ce côté.”

Vicich a déclaré que le meilleur conseil pour quiconque ne fait que commencer est de commencer avec un putter ou un disque de milieu de gamme et de se diriger vers YouTube pour regarder des tutoriels car il existe de nombreuses façons différentes de lancer un disque.

“L’un des grands avantages du disc golf est qu’il se prête à la créativité”, a déclaré Vicich. “Vous n’êtes pas coincé avec le même swing que vous êtes au golf.”

Et rappelez-vous, ce n’est pas un frisbee ou un disque : c’est un disque.