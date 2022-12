Le parc éolien devra fermer cinq mois par an pour protéger les perroquets

Dans une publication Facebook, les développeurs de projets ont déclaré qu’ils se félicitaient de l’approbation de l’EPA, ajoutant que d’autres approbations étaient nécessaires du Circular Head Council et du Département du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de l’eau du gouvernement du Commonwealth. Ces étaient attendus début 2023, ils ont dit.

Au milieu des plans mondiaux visant à augmenter la capacité de l’énergie éolienne dans les années à venir, l’interaction des éoliennes avec le monde naturel – y compris la vie marine et les oiseaux – est susceptible de devenir un domaine clé de débat.

La Royal Society for the Protection of Birds, basée au Royaume-Uni, avertit que les parcs éoliens “peuvent nuire aux oiseaux par des perturbations, des déplacements, agissant comme des barrières, la perte d’habitat et des collisions”, ajoutant que “des impacts peuvent résulter d’un seul développement et de plusieurs projets cumulés”.

L’Energy Information Administration des États-Unis a déclaré que certains projets éoliens et éoliennes peuvent entraîner la mort de chauves-souris et d’oiseaux.

“Ces décès peuvent contribuer au déclin de la population d’espèces également affectées par d’autres impacts liés à l’homme”, note-t-il. “L’industrie de l’énergie éolienne et le gouvernement américain recherchent des moyens de réduire l’effet des éoliennes sur les oiseaux et les chauves-souris.”

Selon l’organisme industriel bruxellois WindEurope les effets des projets peut être évité “en planifiant, en implantant et en concevant de manière adéquate les parcs éoliens”.

“L’impact des parcs éoliens sur les oiseaux et les chauves-souris est extrêmement faible par rapport à l’impact du changement climatique et d’autres activités humaines”, ajoute-t-il.