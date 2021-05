Le parc d’oiseaux interactif d’EsselWorld lance la campagne #DayInALifeOfACelebirdy à l’occasion de son anniversaire de deux ans! | Actualités culturelles

Bombay: EsselWorld Bird Park, qui abrite plus de 400 oiseaux exotiques – aquatiques, terrestres et en vol libre, a été lancé en 2019. Au cours des deux dernières années, ces oiseaux ont fait du parc leur maison et sont restés en famille. Chacun de ces oiseaux exotiques de 60 espèces différentes est unique et de personnalités et traits différents.

EsselWorld Bird Park a lancé la campagne #DayInALifeOfCelebirdies le 17 avril 2021, une série qui présentera les différents birdies de célébrités aka célébrités du parc présentant leurs personnalités individuelles, leurs histoires de la vie quotidienne, et bien plus encore sous la forme de capsules de divertissement.

Cette campagne sera exécutée sur les plateformes de médias sociaux – Instagram, Facebook et YouTube sur la page EsselWorld Bird Park. Suivez les poignées des médias sociaux du parc et vous pourrez mieux connaître vos célébrités!

La campagne présentera Rui – le cacatoès parapluie, Cap – Le perroquet du cap, Simba – Le cacatoès Triton, Motu & Chotu, Motu est une Amazonie à front bleu tandis que Chotu est une Conure à couronne bleue, Bella – l’Amazonie à front bleu, Moscovy Ducks et ses nouveaux bébés et bien d’autres s’amusent et dribblent au parc.

«L’objectif est d’établir un lien émotionnel et personnel avec nos birdies. Bien que chacun d’entre eux soit unique à sa manière, nous avons pensé que c’était la meilleure façon de faire connaître personnellement à nos clients avec une touche de divertissement. Nous les présenterons via des vidéos, des bobines et des publications statiques jusqu’au 31 mai. Alors que nous présentons nos célébrités, nos invités seront sûrement plus ravis et excités de les rencontrer une fois que nous rouvrirons », M. Paresh Mishra, vice-président principal, ventes et marketing, EsselWorld & Water Kingdom.