Le parc d’État du Dakota du Nord ne portera plus le nom du général de la guerre civile qui a combattu les Amérindiens

BISMARCK, ND — Un parc d’État du Dakota du Nord ne portera plus le nom d’un général de la guerre civile qui a mené des attaques qui ont tué des centaines d’Amérindiens.

Le parc d’État de Sully Creek, dans les Badlands accidentées près de Medora, est désormais le parc d’État de Rough Rider, a annoncé dimanche le département des parcs et des loisirs de l’État. Le changement de nom a également été effectué avec l’annonce de plans d’agrandissement de 4 millions de dollars du terrain de camping et d’autres commodités du parc. Le parc, créé en 1970, est populaire auprès des randonneurs et des cavaliers.

Ce changement fait suite à une initiative nationale visant à renommer des lieux avec des noms que beaucoup de gens trouvent désormais offensants ou injustes. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement fédéral a, ces dernières années, renommé des centaines de caractéristiques géographiques qui avait des noms contenant un terme offensant faisant référence aux femmes amérindiennes, et il a remplacé les noms de Bases militaires nommées en l’honneur Officiers confédérés.

Le directeur du département, Cody Schulz, a déclaré lundi que les responsables du parc étaient conscients de « l’histoire complexe » du général Alfred Sully et des campagnes militaires hostiles qu’il a menées dans les années 1860 contre les Sioux. Schulz a déclaré que le changement de nom correspond à la nature équestre du parc ainsi qu’à l’héritage et à la culture occidentaux de la région, y compris le président Theodore Roosevelt, qui chassait et élevait dans la région dans les années 1880. UN bibliothèque présidentielle car Roosevelt est en construction à proximité.

Le nom Sully faisait partie des considérations mais n’était pas la principale raison du changement de nom, a déclaré Schulz. Un ruisseau nommé Sully Creek coule à proximité du parc.

Sully a mené les campagnes militaires contre les peuples Sioux, notamment la bataille de Whitestone Hill en 1863 et la bataille de Killdeer Mountain en 1864 dans ce qui est aujourd’hui le Dakota du Nord – des attaques qui ont tué environ des centaines d’Amérindiens réunis.

La réconciliation et la guérison ne peuvent avancer que si les responsables s’éloignent de « la mentalité de conquête qui consiste à donner aux lieux publics le nom de personnes de guerre », a déclaré Cheryl Kary, directrice exécutive du Sacred Pipe Resource Center, qui s’engage auprès des populations tribales urbaines du pays. la région Bismarck-Mandan. Elle a noté deux parcs dans la région de Bismarck nommés en l’honneur d’autres personnalités, notamment Parc Custer, qui faisait face à un effort infructueux pour le renommer.

« C’est particulièrement flagrant lorsque nous donnons ces noms à nos parcs, car les parcs sont censés être des lieux de refuge, de paix et de sérénité, des moments de détente en famille, des choses comme ça, et pourtant ils portent le nom de la violence, des gens violents », a déclaré Kary. , membre inscrit de la tribu Sioux de Standing Rock. Elle a dit que le nom de Rough Rider est meilleur que le nom de Sully Creek mais qu’il n’est pas idéal.

En 2019, le Congrès renommé Sullys Hill National Game Preserve, près de Devils Lake, dans le Dakota du Nord, à White Horse Hill National Game Preserve – un changement demandé par la tribu Spirit Lake.