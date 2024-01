Le parc des expositions Red Box apparaît comme “taillé dans une pierre entière”

Des découpes angulaires et des cours brisent la structure en béton rouge de ce centre d’exposition monolithique de Nanjing, conçu par le studio chinois Mix Architecture.

Nommé Red Box, le bâtiment est situé au pied de Red Mountain et fait référence à la couleur des bâtiments en briques locaux et au sol riche en oxyde de fer de la région.

Une découpe en angle à l’avant de Red Box forme l’entrée principale, éclairée par une ouverture de toit circulaire et terminée par une porte en bois à motifs.

Avec le béton marqué en rouge de l’extérieur se poursuivant à l’intérieur, le centre de 700 mètres carrés est destiné à apparaître comme s’il était “taillé dans une pierre complète”, a déclaré Mix Architecture.

“La façade avant en béton à grain de bois rouge répond aux bâtiments industriels historiques de la région avec la même échelle et la même couleur, tous composés de briques rouges”, a déclaré à Dezeen le cofondateur du studio, Ziye Wu.

“De l’extérieur à l’intérieur, les gens peuvent découvrir presque un autre monde à l’intérieur de la pierre rouge”, a ajouté le studio.

Le rez-de-chaussée faiblement éclairé de Red Box est organisé autour d’un hall d’exposition et d’un hall, flanqués d’un centre de réception, d’une salle de service, de salles de bains et d’espaces de stockage.

Les ouvertures qui entourent le hall d’exposition mènent à un plan d’eau et à une cour via un chemin de pavés rouges.

Mix Architecture rafraîchit l’usine de machines de combat de Nanjing avec des extensions en briques rouges

« A l’arrière du bâtiment, la cour et le grand [pieces of] les vitres face à la montagne permettent à la nature d’entrer dans le bâtiment”, a déclaré le studio.

Une deuxième cour au rez-de-chaussée est entourée d’un mur de béton incurvé et s’ouvre sur le ciel, contribuant à attirer la lumière dans la réception attenante.

Le niveau supérieur de Red Box contient deux salles offrant un espace d’exposition supplémentaire, reliées par une terrasse extérieure avec terrasse en bois.

Cet étage est décoré de perforations de la taille d’une brique sur la façade, qui attirent la lumière du soleil vers l’intérieur pendant la journée tout en éclairant également l’extérieur la nuit.

Dans tout le centre, l’acier noir est utilisé pour les colonnes, les cadres de fenêtres et les luminaires de style galerie, ainsi que pour l’escalier principal.

Parmi les autres projets construits en béton rouge figurent le complexe résidentiel Real de Los Reyes à Mexico et le restaurant pédagogique The Walls à Xiamutang.

La photographie est de Arch-Exist, Haiting Sun, Xiaobin LV, Arch Nango, ArchImage-Dong.

Crédits du projet :

Architecte: Mélanger les architectures

Équipe de design: Suning Zhou, Ziye Wu, Ke Yang, Qian Shi, Tao Tang

Consultant en structure : Des. structurelles de la nature sauvage de Shanghai. Entreprise Inc.

Conseiller en éclairage : laboratoire Lumia

Conception des dessins de construction : Nanjing Xinghua Architecture Design et Research Institute Co, Ltd.

Conception de construction paysagère : Société du 2e Institut de conception d’architecture de Nanjing

Équipe de construction : BETONBAU Shanghai Kejian New Materials Technology Co., Ltd (architecture), Nanjing Hengzi Environmental Engineering Co., Ltd (paysage)