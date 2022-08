Le parc des expositions accueillera le marché aux puces nocturne de Wheaton – Shaw Local

WHEATON – Le parc des expositions DuPage abritera des célébrités et des souvenirs, ainsi que des trésors éclectiques, lors de ce qui est présenté comme le célèbre marché aux puces annuel de Wheaton All Night, qui débutera à 15 heures le 20 août et se poursuivra jusqu’à 3 heures du matin.

L’éventail de célébrités de la culture pop de cette année comprend Aileen Quinn, qui est surtout connue pour avoir joué le personnage principal du film original “Annie”, qui célèbre son 40e anniversaire, selon un communiqué de presse.

Sera également présenté Lorenzo Lamas, qui a joué le rôle de Tom le jock dans “Grease”. Lamas a eu une carrière de plus de 40 ans. Il a également joué dans “Renegade”, ainsi que “Lucha Underground” et de nombreuses émissions de téléréalité récemment.

Megan Cavanagh est une actrice américaine, surtout connue pour avoir incarné Marla Hooch dans “A League of Their Own” et avoir fourni la voix de Judy Neutron dans “Jimmy Neutron: Boy Genius” et “The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius”. ”

Les participants peuvent également rencontrer l’artiste de bande dessinée Scott Beaderstadt, mieux connu pour ses “Trolllords” auto-publiés et acclamés par la critique. Il a travaillé pour Marvel, DC et Archie Comics. Y participeront Rick Goldschmidt, le biographe officiel de Rankin/Bass Productions, et John Borowski, un cinéaste et auteur indépendant primé dont les œuvres ont acquis une renommée internationale et sont distribuées dans le monde entier via DVD, télévision et streaming.

Des milliers de trésors seront proposés à la vente par des revendeurs de tout le Midwest. Ils apporteront un large éventail d’antiquités, d’objets de collection, de jouets, d’objets de collection sportifs, d’artisanat, d’œuvres d’art, de culture pop et d’autres objets.

Bob Zurko de Zurko Promotions note que le marché se tiendra « pluie ou clair de lune », avec des expositions de marchands installées dans des bâtiments, des hangars et des tentes, ainsi qu’à l’extérieur.

L’entrée coûte 10 $ et est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. L’événement dispose d’un parking gratuit et propose de la nourriture et des collations à partir d’une multitude de vendeurs de nourriture.

Les lampes de poche et les lanternes sont facultatives et les hayons sont les bienvenus, ont déclaré les organisateurs. Les gens sont priés d’utiliser l’entrée du parking client du parc des expositions au 421 N. County Farm Road, Wheaton.

Pour plus d’informations, appelez Zurko Promotions au 715-526-9769 ou visitez zurkopromotions.com/wheaton-illinois-all-night-flea-market.