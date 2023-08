Le parc de Kelowna fait peau neuve

Le discours du maire de Kelowna, Tom Dyas, pour dévoiler le plus récent parc de la ville a été ponctué de cris et de rires d’enfants locaux alors qu’ils testaient le terrain de jeu brillant.

La mise à niveau du parc Ballou dans la communauté de Glenmore, au nord de Kelowna, a été officiellement inaugurée le 10 août avec une cérémonie, des petits gâteaux, des jeux et des visages souriants.

Après l’annonce de la mise à niveau en 2021, les résidents ont eu l’occasion de partager leurs idées et leurs préoccupations avec les responsables de la ville.

Le parc qui en résulte présente une conception inspirée de la nature, un jardin communautaire agrandi, des poubelles à l’épreuve des ours, des plantes indigènes, une colline de luge améliorée et des équipements de jeu amusants, y compris une tyrolienne.

Lors de l’inauguration, les enfants se poussaient sur des balançoires, dévalaient la piste de luge agrandie, jouaient au football sur l’herbe et escaladaient les structures.

Le parc donne également accès à un réseau de sentiers qui se connecte à Knox Mountain.

Les rénovations du parc ont coûté environ 1,3 million de dollars. Tous les membres du public sont invités à visiter le nouveau parc amélioré situé au 1859, chemin Ballou.

Pour en savoir plus sur les parcs de la ville, visitez kelowna.ca.

