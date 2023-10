Le « parc d’attractions le plus hanté du monde » a été construit sur un cimetière où 6 enfants sont morts et où les manèges abandonnés rouillent.

Un parc d’attractions MAUDIT où six enfants sont morts tragiquement a été abandonné et intact depuis ces morts effrayantes.

Surnommé par beaucoup le parc d’attractions le plus hanté au monde, le lac Shawnee est maintenant en train de rouiller en Virginie-Occidentale après que des creuseurs ont découvert qu’il s’agissait d’un lieu de sépulture amérindien.

5 La grande roue du parc d’attractions du lac Shawnee, connu comme le parc le plus hanté au monde Crédit : Photos abandonnées/News Dog Media

5 Les restes en ruine des balançoires, restés intacts pendant des décennies après la découverte des corps de plusieurs enfants Crédit : Photos abandonnées/News Dog Media

Un petit garçon s’est brutalement noyé dans une piscine alors que son bras restait coincé dans un égout.

Sa mère désespérée a fouillé tout le parc à la recherche de son garçon, mais son corps froid a été retrouvé flottant dans la piscine.

Les patrons du parc de l’époque ont ensuite rempli la piscine de sable pour éviter un accident similaire.

Une fillette de trois ans a également été écrasée par un ascenseur tandis qu’une autre jeune pauvre a été tragiquement écrasée par un camion de restauration en marche arrière alors qu’elle jouait sur les balançoires.

Avant tout cela, une femme avait été abattue juste à l’extérieur du parc en 1934, lors du premier décès signalé dans le lieu hanté.

Ces accidents anormaux ont entraîné la fermeture définitive du parc familial autrefois bien-aimé en 1966.

Plus de 20 ans après la fermeture, une vaste fouille archéologique sur les divertissements a conduit à des découvertes encore plus choquantes.

Treize autres corps ont été découverts, pour la plupart des enfants.

Chris White, qui gère désormais la propriété, a déclaré : « Nous avons trouvé des pointes de flèches, de la poterie et des pots.

« Alors nous nous sommes arrêtés.

«Nous avons dit que c’était assez intéressant, faisons venir quelqu’un ici et voyons ce que nous pouvons faire.

Après avoir approfondi, White et l’équipe se sont arrêtés après avoir commencé à trouver les tombes des enfants.

Les mêmes enfants qui, des décennies plus tôt, restaient heureux dans le parc en utilisant les grandes balançoires, la grande roue, les piscines extérieures, les toboggans aquatiques et les plongeoirs.

Après en avoir appris davantage sur l’histoire, près d’un siècle après la mort des enfants dans le parc, l’histoire s’est aggravée.

Jusqu’en 1783, une tribu amérindienne vivait dans la même zone que le parc du comté de Mercer et l’utilisait comme ancien lieu de sépulture pour conserver les cadavres.

Le site recèle cependant une vérité particulièrement horrible, car il a été le théâtre d’une violente guerre de territoire entre les Amérindiens et les Européens.

D’après les rapports, le premier colon anglais du comté de Mercer, Mitchell Clay, était à la chasse lorsqu’un groupe d’hommes a tué son plus jeune fils, Bartley.

Ses autres enfants ont connu un sort similaire puisque sa fille Tabitha a été poignardée à mort avant que son fils aîné Ezekial ne soit kidnappé et brûlé vif.

Après avoir enterré ses enfants, Clay s’est vengé en assassinant plusieurs Amérindiens.

Les amateurs de paranormal sont restés fascinés par l’histoire effrayante du parc.

Comme le montrent des images bizarres de ce à quoi ressemble le parc aujourd’hui, les vieux guichets en bois pourrissent et les attractions rouillent de manière irréparable.

Le parc d’attractions, ouvert pour la première fois dans les années 1920 par l’homme d’affaires Conley Snidow, a depuis fait l’objet de nombreuses émissions de télévision et documentaires.

La chaîne Travel Channel l’a décrit comme l’un des « endroits les plus terrifiants d’Amérique ».

Et la populaire série policière Scariest Places on Earth avait toute une émission consacrée à ce parc étrange.

L’équipe de tournage aurait refusé d’entrer dans le parc la nuit en raison de son « énergie intense » qui terrifiait tout le monde.

Les programmes History Channel The UnXplained et Jack Osbourne’s Portals to Hell présentaient également le parc, célèbre en Amérique pour être le pire cauchemar des parents.

Aujourd’hui, les fans affluent toujours vers le parc pour visiter les terrains abandonnés et profiter de l’atmosphère effrayante qui persiste encore toute une année plus tard.

Des silhouettes sombres et obsédantes ont été repérées sur la grande roue et des rires d’enfants ont été entendus à travers les portes du parc.

L’image fantomatique la plus vue est celle de la jeune fille tuée sur la balançoire, portant un petit ruban rouge.

Beaucoup laissent même des poupées et des jouets effrayants aux enfants qui y sont morts.

Des parcs à thème abandonnés ont été repérés à travers la planète et certains ont un passé tout aussi effrayant.

Après seulement deux saisons d’ouverture, L’Aqautic Paradis a fermé ses portes suite à des rumeurs inquiétantes concernant la mort d’un enfant.

Une légende espagnole raconte qu’un enfant a été tué après avoir été aspiré par le moteur d’une machine à vagues.

Le site de 13 acres est rapidement tombé en ruine et est resté intact depuis, hantant le paysage et ceux qui vivent à proximité.

Ailleurs, un parc d’attractions désert – qui abritait autrefois une fosse aux crocodiles, un faux volcan et la plus grande piscine d’Indonésie – est désormais considéré comme l’endroit le plus hanté de Bali.

Une superstition plane désormais sur le parc puisque la légende balinaise raconte que le site abandonné héberge des « esprits errants ».

Un gardien qui s’occupe du parc laisse encore des offrandes aux morts et a partagé des histoires effrayantes, comme celle de s’asseoir avec les fantômes des enfants pour manger son goûter de minuit.

5 La balançoire rouillée effrayante dans le parc où le fantôme d’une jeune fille morte peut encore être vu par les touristes Crédit : Photos abandonnées/News Dog Media

5 La légende inquiétante de Mitchell Clay perdure dans le comté de Mercer Crédit : News Dog Media