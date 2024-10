Le parc d’attractions historique de Jersey Shore ferme ses portes après des générations de sensations fortes en famille

OCEAN CITY, New Jersey — Pour des générations de vacanciers se rendant à Ocean City, l’imposante « roue géante » était la première chose qu’ils voyaient à des kilomètres de distance.

La vue du manège de 42 mètres de haut leur a fait savoir qu’ils se rapprochaient de la ville de Jersey Shore qui se surnomme « la plus grande station familiale d’Amérique », avec sa promesse de plages, de mouettes et de coquillages adaptés aux enfants. , et une promenade animée pleine de pizzas, de glaces et de barbe à papa.

Et au cœur de celui-ci se trouvait Gillian’s Wonderland Pier, un parc d’attractions qui était le dernier d’une série de près d’un siècle d’attractions familiales gérées par la famille du maire d’Ocean City.

Mais les manèges devaient rester silencieux et encore dimanche soir, alors que le parc dirigé par le maire d’Ocean City et nourri par des générations de ses ancêtres, a fermé ses portes pendant des années, victime de difficultés financières aggravées par les séquelles persistantes de la pandémie de COVID-19 et de la super tempête. Sablonneux.

Gillian et sa famille exploitent des manèges et des attractions sur la promenade d’Ocean City depuis 94 ans. La dernière version du parc, Wonderland, a ouvert ses portes en 1965.

« J’ai fait de mon mieux pour maintenir Wonderland le plus longtemps possible, malgré des défis de plus en plus difficiles chaque année », a écrit le maire Jay Gillian en août lorsqu’il a annoncé la fermeture du parc. « Cela a été ma vie, mon héritage et ma famille. Mais ce n’est plus une entreprise viable.

Gillian n’a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires au cours de la semaine dernière.

Sheryl Gross était au parc pour son dernier jour avec ses deux enfants et cinq petits-enfants, en profitant une dernière fois.

«Je viens ici depuis toujours», dit-elle. « Ma fille a 43 ans et je viens ici depuis qu’elle a 2 ans en poussette. Maintenant, je suis ici avec mes petits-enfants.

Elle se souvient des décennies passées à amener sa famille du canton de Gloucester, dans la banlieue sud du New Jersey à Philadelphie, pour créer de joyeux souvenirs de famille au pays des merveilles.

« Juste l’excitation sur leurs visages lorsqu’ils montent dans les manèges », a-t-elle déclaré. «Cela a vraiment donné l’impression d’être familial. Une grande partie de cela va être perdue maintenant.

Il y avait de longues files d’attente dimanche pour la roue géante, le canal à bois et d’autres manèges populaires, alors que les gens utilisaient les derniers billets de manège que beaucoup avaient achetés plus tôt dans l’année, pensant que le pays des merveilles durerait éternellement.

Un groupe local à but non lucratif, Friends of OCNJ History and Culture, collecte des fonds pour tenter de sauver le parc d’attractions, éventuellement sous la direction d’un nouveau propriétaire qui pourrait être plus disposé à l’acheter avec une aide financière. Bill Merritt, l’un des dirigeants de l’association à but non lucratif, a déclaré que le groupe avait collecté plus d’un million de dollars pour aider à couvrir ce qui pourrait représenter un prix de 20 millions de dollars pour la propriété.

« Ocean City serait fondamentalement différente sans cette attraction », a-t-il déclaré. «Cette ville mise sur le fait d’être familiale. Le parc propose des manèges destinés aux enfants ; ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle « Pays des merveilles ».

Le propriétaire actuel de la propriété, Icona Resorts, avait précédemment proposé un hôtel de luxe de 150 millions de dollars de 325 chambres ailleurs sur la promenade d’Ocean City, mais la ville a rejeté ces plans.

Le PDG de l’entreprise, Eustace Mita, a déclaré plus tôt cette année qu’il lui faudrait au moins jusqu’à la fin de l’année pour proposer une utilisation du parc d’attractions.

Il l’a acheté en 2021 après que la famille de Gillian risquait de ne pas pouvoir rembourser ses prêts bancaires pour la propriété.

Lors d’une réunion communautaire le mois dernier, Gillian a déclaré que Wonderland ne pouvait pas rebondir après la super tempête Sandy en 2012, la pandémie en 2020 et une augmentation du salaire minimum du New Jersey à 15,49 dollars de l’heure qui a doublé ses charges salariales, lui laissant 4 millions de dollars de dettes.

Mita a investi des fonds pour éviter la vente de la propriété par le shérif et a donné trois ans au maire pour redresser l’entreprise. Ce délai a expiré cette année.

Mita n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Merritt a déclaré que lui et d’autres ne pouvaient pas imaginer Ocean City sans Wonderland.

« Vous le regardez avec votre cœur et vous dites : « Vous perdez tous les souvenirs précieux et toute l’histoire ; comment peux-tu laisser tomber ça ?’ », a-t-il dit. « Et puis vous regardez la situation avec votre tête et vous dites : « C’est grâce à eux que cette ville est rentable ; comment peux-tu laisser ça partir ?’

___

Suivez Wayne Parry sur X sur www.twitter.com/WayneParryAC