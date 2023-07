Le parc d’attractions de Caroline du Nord ferme son manège après avoir découvert une fissure dans la poutre de support

CHARLOTTE, Caroline du Nord (AP) – Un parc d’attractions de Caroline du Nord a fermé l’une de ses montagnes russes vendredi après la découverte d’une fissure sur une poutre de support.

Selon des reportages, Carowinds a fermé le Fury 325. Le site Web du parc présente le manège comme le « giga coaster le plus haut, le plus rapide et le plus long d’Amérique du Nord » qui traverse à la fois la Caroline du Nord et la Caroline du Sud.

La vidéo du trajet montrait le faisceau se pliant, le haut visiblement détaché, alors que des voitures avec des passagers passaient en tourbillonnant.

« La sécurité est notre priorité absolue et nous apprécions la patience et la compréhension de nos précieux invités au cours de ce processus », ont déclaré les responsables de Carowinds dans un communiqué. « Dans le cadre de nos protocoles de sécurité complets, tous les manèges, y compris le Fury 325, sont soumis à des inspections quotidiennes pour garantir leur bon fonctionnement et leur intégrité structurelle. »

Fury 325 a ouvert ses portes au public pour la première fois en 2015 et a coûté environ 30 millions de dollars à construire, selon des reportages.

Carowinds n’a pas précisé combien de temps prendrait la réparation du manège. Le reste du parc restera ouvert.

The Associated Press