photo par: Kailey Carpino

LaRoche Tree Service a fait don de son temps et de sa main-d’œuvre jeudi pour tailler gratuitement les arbres du parc canin du comté de Belmont.

«Je voulais remercier le shérif (David) Lucas pour tout son travail acharné et redonner à la communauté», a déclaré Cody LaRoche, planificateur d’emplois.

LaRoche a déclaré que son équipe de deux hommes passerait la majeure partie de la journée à tailler trois arbres dans et à proximité du parc.

« La raison en est évidemment d’améliorer l’aspect esthétique tout en rendant l’arbre beaucoup plus solide structurellement, ce qui le rend un peu plus sûr pour tout le monde », a-t-il déclaré.

LaRoche a déclaré que beaucoup de travail serait nécessaire pour tailler les arbres. Il espère que ces efforts amélioreront l’apparence générale du parc.

«Ils doivent procéder à des coupes, ce qui représente la moitié de la bataille. Ensuite, évidemment, nous devons sortir la brosse, la déchiqueter, la nettoyer et aussi souffler toutes les feuilles et nettoyer chaque petit bâton et tout. Ils rendront la situation un peu meilleure que lorsque nous sommes arrivés ici », a-t-il déclaré.

En plus de l’équipe de deux hommes, LaRoche a déclaré qu’un représentant de la sécurité serait également sur place pendant toute la durée du projet.

«Nous sommes vraiment fiers de la sécurité et de la sécurité du public tout en permettant à nos gars de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de chaque journée», a-t-il déclaré. « Nous apprécions vraiment tout ce que le shérif Lucas et le département du shérif du comté de Belmont ont fait pour la communauté et pour ce parc canin, et ils ont tout notre soutien dans ce projet. »

Le parc pour chiens est situé directement derrière le département de santé du comté de Belmont, situé au large de l’Ohio 331, entre l’Interstate 70 et Bannock.

Lucas, qui dirige les efforts, a déclaré que le projet avait débuté l’année dernière et qu’il espérait qu’il serait terminé d’ici la fin de l’automne.

Lucas a déclaré que le parc serait achevé sans frais pour les contribuables. Il a déclaré que le financement de cet effort avait été rendu possible grâce à une subvention du ministère des Ressources naturelles de l’Ohio, ainsi qu’à des dons de la communauté et à l’argent provenant de collectes de fonds. Des personnes incarcérées à l’établissement correctionnel de Belmont ont travaillé sur le projet.

Depuis l’inauguration des travaux le mois dernier, le parc canin s’est doté d’une nouvelle clôture.

Et Greg Ray de St. Clairsville a récemment fait don d’un banc au parc canin à la mémoire de sa mère, Beverly Ray.

Le projet est une collaboration du conseil des commissaires du comté de Belmont, du Road Home Animal Project et du bureau du shérif du comté de Belmont.

Pour plus d’informations et des mises à jour sur le parc pour chiens, visitez le bureau du shérif du comté de Belmont sur Facebook.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception