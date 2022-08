Le parc aquatique du Missouri accusé de racisme après avoir annulé une fête

Qu’en est-il de toutes ces histoires de parcs d’attractions accusés de racisme pour avoir snobé des enfants noirs ?

Une famille noire accuse un parc aquatique du Missouri de racisme après que le parc a annulé une fête pour deux adolescents noirs après que la famille eut payé pour qu’elle y soit hébergée. Selon le Étoile de Kansas City, Cris Evens a payé le parc aquatique Summit Waves à Lee’s Summit, Missouri, pour accueillir le 17e anniversaire de son fils. Mais la famille est arrivée au parc le jour même pour découvrir que leur fête avait été annulée « sans autre raison apparente que la couleur de leur peau », selon Evens.

“De quoi as-tu peur, Lee’s Summit?” Evans est entendu demander dans un court clip vidéo de la confrontation avec le personnel du parc. « Pourquoi es-tu mal à l’aise ? »

De l’étoile:

Evans avait pris des dispositions le 8 juillet, a-t-il dit, pour réserver l’installation aquatique Summit Waves pour la fête de samedi. Ils ont signé un contrat pour avoir 250 invités pour 1 900 $. Pour 200 $ de plus, ils auraient pu avoir jusqu’à 1 400 personnes, a déclaré Evans. Il a dit que lorsque ses fils sont arrivés, on leur a dit que la réservation avait été annulée. Aucune raison n’a été donnée, a-t-il dit. Alors qu’Evans et sa femme étaient sur le chemin du parc aquatique, il a dit qu’on leur avait dit “cet événement ne représente pas les Summit Waves de Lee et que ma réservation a été annulée parce qu’elle était mal à l’aise”.

Ensuite, il y a la raison de l’annulation de l’administrateur de Summit Waves, Joe Snook, dans un communiqué, selon Fox News.

Snook a déclaré que Summer Waves avait annulé la fête parce qu’il “avait pris connaissance des publications sur les réseaux sociaux annonçant l’événement”, ce qui est une excuse étrange à une époque où tout le monde publie tout sur les réseaux sociaux. Je veux dire, si le parc dit qu’il n’organisera pas de fête si c’est annoncé sur Internet, alors, mon frère, vous n’organisez tout simplement pas de fêtes.

Pouvez-vous imaginer si quelqu’un fouillait dans les choses et découvrait que ce parc avait organisé de nombreuses fêtes pour adolescents blancs qui étaient également annoncées sur les réseaux sociaux ?

Mais peu importe, je laisserai l’homme finir.

“Cela a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des invités à la fête et à la possibilité que l’événement dépasse la capacité du personnel”, a poursuivi Snook. «Après plusieurs tentatives pour joindre le locataire avant l’événement pour discuter des problèmes de sécurité, une connexion n’a été établie que dans les heures précédant l’événement. À ce moment-là, le seul recours était d’annuler l’événement. Malgré l’annulation, environ 500 adolescents sont arrivés dans le stationnement de Summit Waves. Lee’s Summit Parks and Recreation s’engage à assurer la sécurité de tous les clients et continuera à travailler avec le locataire.

Non, je ne l’achète pas. On dirait vraiment qu’un groupe de Noirs s’est présenté à une fête et que les Blancs ont eu peur.

Quoi qu’il en soit, la famille Evans a retenu les services d’un avocat, nous pouvons donc nous attendre à entendre parler d’un procès intenté à l’avenir. Pendant ce temps, le parc a publié ses excuses.

“Des excuses sincères sont dues à la famille Evans et à notre communauté de Lee’s Summit”, a déclaré Lee’s Summit Parks and Recreation dans un communiqué, selon Renard 4. « LSPR s’efforce d’être une organisation respectueuse et inclusive où tous les membres de notre communauté se sentent bienvenus et appréciés. Le langage inapproprié, les publications sur les réseaux sociaux et les comportements ne sont pas acceptables et ne seront pas tolérés.

On ne sait pas si cette dernière ligne signifie que les responsables du parc ont annulé la fête parce qu’ils ont vu des publications sur les réseaux sociaux qu’ils n’aimaient pas. Peut-être que l’organisation de fêtes en général en 2022 n’est tout simplement pas pour eux.