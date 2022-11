Le parc à thème du Real Madrid semble faux, mais il est réel

Un parc à thème du Real Madrid arrivera au Moyen-Orient fin 2023. Le super club espagnol a annoncé un accord avec Dubai Parks and Resorts pour le lancement du parc au quatrième trimestre de l’année prochaine.

Le Real Madrid l’a décrit comme une expérience innovante pour les fans de tous âges. Ils peuvent s’immerger dans l’un des meilleurs clubs du monde, même s’il est décemment éloigné du club lui-même.

Certaines des expériences interactives incluent des matchs de football. Par exemple, attendez-vous à des choses comme des jeux de cadre, où les joueurs doivent lancer une balle à travers certains trous dans une feuille. Ou peut-être des choses comme les fléchettes de football. Cependant, les expériences ne s’arrêtent pas aux seuls matchs de football. Les parcs et centres de villégiature du Real Madrid et de Dubaï ont mentionné les manèges et les musées de l’illustre histoire de l’équipe. Il n’y a aucune information sur le type de manèges inclus, qu’il s’agisse de montagnes russes ou simplement de manèges plats.

En ce qui concerne l’histoire du Real Madrid, le parc à thème prévoit également un musée et un endroit pour acheter des souvenirs du club.

Pas le premier parc à thème du Real Madrid

Bien que l’idée d’un parc à thème autour d’un seul club semble bizarre, ce n’est pas la première incursion du Real Madrid dans le domaine.

Au début des années 2010, il y avait des plans explicites pour que le Real Madrid lance un parc à thème. L’expérience comprendrait des montagnes russes, des hologrammes de joueurs, une marina en forme de crête du Real Madrid et un stade de 10 000 places dont une extrémité est ouverte sur la plage. Bien sûr, il y aurait aussi un centre de villégiature pour les invités.

Cependant, en raison des problèmes financiers entourant l’accord et d’un certain nombre d’arrestations pour fraude, le projet a échoué. Le Real Madrid a supprimé toute indication sur son site Web de son implication dans le parc, car il n’avait récupéré aucun argent des investisseurs.

Le Moyen-Orient n’est pas nouveau pour les parcs à thème spécifiques pour les organisations ou les équipes. En fait, à Dubaï, le parc à thème Ferrari World est un lieu prisé des amateurs de parcs à thème, quelle que soit leur affinité avec le constructeur automobile. Ce parc a des montagnes russes et un certain nombre de voitures exposées.

En substance, il pourrait ressembler à n’importe quel parc à thème du Real Madrid, si le projet se concrétise comme prévu.