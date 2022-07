Le parc à thème de Sesame Street s’excuse après que la mascotte ait refusé les câlins des filles noires

UN Rue de Sesame-le parc d’attractions à thème s’est excusé et a promis plus de formation à ses employés après qu’une vidéo montrant un personnage costumé faisant signe à deux filles noires de six ans lors d’un défilé est devenue virale en ligne.

La vidéo de neuf secondes, publiée sur Instagram samedi par Jodi Brown, la mère de l’une des filles, montrait le personnage de Rosita en train de taper dans les mains un enfant et une femme blancs, puis faisant un geste “non” et s’éloignant des deux filles qui avaient leurs bras tendus pour un câlin et un high-five lors du défilé à Sesame Place à Philadelphie.

“Je ne remettrai plus jamais les pieds à @sesameplace”, a déclaré Brown en ligne.

L’avocat de la famille, B’Ivory LaMarr, a déclaré mardi à l’Associated Press que la famille était consternée et troublée par l’incident et “les blessures propagées à leurs enfants”.

Dans une première déclaration dimanche, Sesame Place a déclaré que le parc et ses employés défendaient “l’inclusion et l’égalité sous toutes leurs formes”. La déclaration a également noté que les artistes interprètes ou exécutants manquent parfois des demandes de câlins parce que les costumes qu’ils portent rendent difficile à voir à des niveaux inférieurs.

“L’interprète de Rosita n’a pas intentionnellement ignoré les filles et est dévastée par le malentendu”, indique le communiqué.

Appels au boycott

Cependant, de nombreuses personnes ont exprimé leur indignation en ligne et certaines ont appelé au boycott du parc d’attractions.

Le parc a publié une deuxième déclaration lundi, s’excusant à nouveau et promettant qu’il “prenait des mesures pour faire mieux”. Parmi ces efforts figurerait la formation à l’inclusivité pour les employés.

Les deux déclarations et la vidéo ont déclenché une réponse brutale sur les réseaux sociaux, qui, selon LaMarr, a contribué à faire la lumière sur “l’existence de ces problèmes”.

“Beaucoup d’Afro-Américains ont tendance à devenir très passifs car nous sommes malheureusement habitués à faire face à ce type de racisme dans divers espaces”, a-t-il déclaré.

Situé à Langhorne, un quartier de Philadelphie, Sesame Place a été le siège officiel Rue de Sesame parc à thème depuis plus de quatre décennies. Il a ouvert en 1980.

“On s’attendrait à ce qu’une organisation réputée soit aussi vénérée que Rue de Sesame et Sesame Place pour défendre les principes et les valeurs qu’ils représentent », a déclaré LaMarr.« Au lieu de cela, ce que cette famille a vu était une entreprise qui sort et ils sont très dédaigneux des dommages qui ont été causés.