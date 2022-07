Le parc à chiens Happy Tails d’Oswego ouvrira bientôt ses portes – Shaw Local

Le parc pour chiens Happy Tails du village d’Oswego aura sa grande ouverture et son inauguration à 16 h le 9 août au parc, situé sur la propriété des installations de travaux publics du village au 100 Theodore Drive, juste au sud de l’école secondaire d’Oswego.

Conçu, possédé et construit par le village, le parc de 40 000 pieds carrés comprendra trois sections clôturées : une pour les gros chiens, une pour les petits chiens et une zone d’entraînement avec un parcours d’agilité.

Les frais annuels pour les résidents du village seront de 40 $ pour un chien et de 10 $ pour chaque chien supplémentaire. Les non-résidents paieront 80 $ par année pour un chien et 15 $ pour chaque chien supplémentaire. Ceux qui visitent Oswego peuvent acheter des laissez-passer d’une journée pour 10 $.

Le président du village, Troy Parlier, avec ses chiens, Aggie et Bella, au parc à chiens Happy Tails presque complet. (David Petech)

Les résidents qui souhaitent utiliser le parc doivent enregistrer leurs chiens sur le site Web du village avec une preuve de vaccinations et recevront un porte-clés qui donne accès au parc.

Le parc sera accessible aux détenteurs d’un porte-clés de l’aube au crépuscule, sept jours sur sept, toute l’année. Les responsables du village s’attendent à ce que le système d’entrée fob soit installé et que le site d’enregistrement soit opérationnel dans les semaines à venir.

Récemment, le président du village, Troy Parlier, et ses chiens, Aggie et Bella, ont été les premiers à essayer le Happy Tails Dog Park. Parlier a déclaré que l’espace est parfait, loin des rues animées et avec beaucoup d’espace.

“Ils [village staff] a fait un excellent travail de conception et de construction », a déclaré Parlier.

Les résidents d’Oswego pourront donner des arbres et des bancs au parc pour obtenir des droits de dénomination, et Parlier a déclaré qu’il était prévu d’organiser une exposition sur le Walk of Fame qui mettra en vedette des chiens éminents d’Oswego.

Les responsables du village demandent aux invités de ne pas amener plus de deux chiens par personne, de garder les chiens en laisse à l’entrée et à la sortie du parc et de nettoyer après eux.

Les chiens malades, agressifs ou en chaleur ne sont pas admis au parc. Les chiots de moins de six mois et les mâles intacts de plus de six mois sont interdits.

Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas admis dans le parc et les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Le parc canin est une « installation à vos risques et périls », selon le village. Les propriétaires seront responsables de tout dommage ou préjudice que leur(s) chien(s) pourrait infliger à la propriété du village, aux humains ou à d’autres chiens. L’utilisation de l’installation peut exposer les propriétaires de chiens ou leurs chiens à des blessures.

Pour une liste détaillée des règles, règlements et exigences, visitez www.oswegoil.org/residents/dog-park.