Le parasite commun transmis par les chats est positivement associé à la fragilité chez les personnes âgées

Un parasite commun transmis par les chats, déjà associé à des comportements à risque et à des maladies mentales chez les humains, pourrait également contribuer à l’épuisement, à la perte de masse musculaire et à d’autres signes de « fragilité » chez les personnes âgées, suggère une étude. publié le 6 novembre dans le Journals of Gerontology Series A : Sciences biomédicales et sciences médicales.

La recherche, menée par une équipe internationale de scientifiques comprenant l’Université du Colorado à Boulder, l’École de médecine de l’Université du Maryland et l’Université de La Corogne en Espagne, est la dernière en date à explorer comment le minuscule organisme unicellulaire Toxoplasma gondii (T. gondii) pourrait avoir des conséquences importantes sur la santé humaine.

“Nous pensons souvent à l’infection à T. gondii comme relativement asymptomatique, mais cette étude souligne que pour certaines personnes, elle peut avoir des conséquences importantes sur la santé plus tard”, a déclaré le co-auteur Christopher Lowry, professeur au Département de physiologie intégrative de CU Boulder.

Aux États-Unis, environ 11 à 15 % des personnes ont été infectées par T. gondii à un moment donné et les taux ont tendance à être beaucoup plus élevés chez les personnes âgées. Dans certains pays, plus de 65 % ont été infectés. Une fois infectés, les gens peuvent, sans le savoir, héberger le parasite à vie.

Pour l’étude, l’équipe a examiné le sang de 601 adultes espagnols et portugais de plus de 65 ans, ainsi que les mesures d’un syndrome gériatrique courant connu sous le nom de « fragilité » – qui comprend une perte de poids involontaire, de la fatigue, une perte d’acuité cognitive et d’autres indications de déclin. santé.

Un énorme 67 % des sujets de l’étude étaient « séropositifs » et présentaient des marqueurs dans leur sang d’une infection latente.

Les chercheurs n’ont pas trouvé, comme ils l’avaient initialement supposé, d’association entre une infection à T. gondii et la fragilité. Mais ils ont constaté que, parmi les personnes infectées, celles présentant une « sérointensité » plus élevée ou une concentration plus élevée d’anticorps contre le parasite étaient significativement plus susceptibles d’être fragiles.

Une sérointensité plus élevée pourrait refléter une infection plus virulente ou plus répandue, des infections multiples ou une réactivation récente d’une infection latente, ont indiqué les auteurs.

“Cet article est important car il fournit, pour la première fois, la preuve de l’existence d’un lien entre la fragilité chez les personnes âgées et l’intensité de la réponse à l’infection à T. gondii”, a déclaré la co-auteure Blanca Laffon, professeur de psychobiologie à le Centre Interdisciplinaire de Chimie et Biologie de l’Université de La Corogne.

Comment les chats propagent T. gondii

Les félins sauvages et domestiques sont considérés comme l’hôte définitif du parasite, tandis que les animaux à sang chaud comme les oiseaux et les rongeurs servent d’hôtes secondaires : lorsque les chats mangent des animaux infectés, T. gondii s’installe et se multiplie dans leurs intestins, excrétant des œufs dans leurs excréments. .

Les gens sont généralement infectés par exposition à ces œufs (via des bacs à litière, de l’eau contaminée ou des légumes sales) ou en mangeant du porc, de l’agneau ou une autre viande infestée insuffisamment cuite. La plupart des gens ne savent jamais qu’ils ont été infectés, et seulement 10 % environ présentent initialement de brefs symptômes pseudo-grippaux. Mais T. gondii a tendance à rester dormant pendant des décennies, enveloppé dans des kystes dans les tissus musculaires et cérébraux (en particulier la région de traitement des émotions connue sous le nom d’amygdale), avec des impacts insidieux, suggèrent des recherches croissantes.

Dans une astuce évolutive effrayante apparemment conçue pour profiter à l’hôte préféré du parasite, les rongeurs infectés par T. gondii ont tendance à perdre leur peur des félins, ce qui permet aux chats d’attraper plus facilement les rats et les souris. Dans la nature, il a été démontré que les chimpanzés infectés deviennent attirés par l’odeur de l’urine de leur prédateur félin, le léopard.

Les personnes infectées ont également tendance à adopter des comportements à risque, des recherches montrant qu’elles ont tendance à être plus impulsives, plus entreprenantes et plus susceptibles d’avoir un accident de voiture. Ils présentent également des taux plus élevés de schizophrénie, de certains troubles de l’humeur, de problèmes cognitifs et sont plus susceptibles de tenter de se suicider, selon une étude menée par Lowry et le Dr Teodor Postolache, professeur au département de psychiatrie de la faculté de médecine de l’Université du Maryland et auteur principal. sur la nouvelle étude.

Une réponse immunitaire en déclin ?

Les auteurs préviennent que la nouvelle étude ne prouve pas que l’exposition à T. gondii entraîne une fragilité, mais identifie plutôt une association convaincante qui justifie une étude plus approfondie. Ils ont découvert que les personnes fragiles présentant une séropositivité élevée à T. gondii présentaient également des niveaux plus élevés de certains marqueurs inflammatoires, ce qui suggère que l’infection par le parasite pourrait exacerber l’inflammation qui se produit déjà avec le vieillissement, appelée « inflammation ».

Étant donné que T. gondii latent a tendance à se cacher dans les tissus musculaires, Postolache soupçonne qu’il pourrait également jouer un rôle dans l’accélération de la sarcopénie ou de la fonte musculaire liée à l’âge.

Les recherches de Lowry se concentrent sur l’impact des micro-organismes sur le système immunitaire et, par conséquent, sur la santé mentale. Il note que de nombreux microbes avec lesquels les humains ont évolué ont un impact positif sur la santé – une théorie connue sous le nom d’hypothèse des Old Friends.

Même T. gondii pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé dont nous ne sommes pas encore conscients, a-t-il déclaré.

Mais dans certains cas, un changement se produit et les amis deviennent des ennemis.

Dans le cas de T. gondii, certains médicaments ou maladies immunodéprimées comme le VIH ou le cancer peuvent permettre à une infection latente d’échapper à la suppression et de se réactiver, avec des effets indésirables. Même chez les personnes dont le système immunitaire est sain, note Lowry, la fonction immunitaire peut décliner avec l’âge, permettant potentiellement à T. gondii dormant de se cabrer.

Les chercheurs espèrent que leur étude inspirera davantage de recherches sur la relation entre T. gondii et la fragilité, et conduira finalement à de nouvelles façons d’empêcher le parasite de nuire.

Pour l’instant, ils encouragent les gens – en particulier les personnes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées – à prendre des mesures pour éviter l’infection.

Stratégies de prévention

Changez le bac à litière quotidiennement et lavez-vous ensuite les mains.

Évitez de manger de la viande insuffisamment cuite.

Rincez les fruits et légumes.

Si vous êtes enceinte ou immunodéprimée :

Évitez si possible de changer le bac à litière (une infection à T. gondii pendant la grossesse peut causer de graves problèmes au fœtus en développement).

Gardez les chats à l’intérieur.

Évitez les chats errants.