Le paranageur canadien Dorris prêt pour la défense du titre mondial après avoir retrouvé son entraîneur de longue date

Qui a dit que vous ne pouviez pas rentrer chez vous ?

La paranageuse canadienne Danielle Dorris est de retour dans des eaux familières après avoir passé la saison dernière dans une nouvelle ville et un nouvel environnement d’entraînement, préparant le terrain pour la défense de son titre aux championnats du monde de cette semaine.

Réunie avec son entraîneur de longue date, la joueuse de 20 ans de Moncton, au Nouveau-Brunswick, réalise des temps rapides et est prête à briller à Manchester, en Angleterre.

Dorris est la reine du 50 mètres papillon S7, régnant en tant que championne paralympique et mondiale de l’épreuve. Elle détient le record du monde avec un temps de 32,99 secondes, établi lors de sa médaille d’or aux Jeux de Tokyo en 2021.

La double paralympienne a déménagé à Montréal l’an dernier pour s’entraîner dans l’un des centres de haute performance de Natation Canada, dans le but de monter encore plus haut. Les résultats étaient toujours là, avec l’or et l’argent aux championnats du monde de 2022 à Madère, au Portugal, mais elle a réalisé que son club d’origine et son entraîneur d’origine lui convenaient mieux pour s’épanouir.

« L’entraînement était très différent », a déclaré Dorris à CBC Sports. « C’était un peu plus détendu qu’à la maison, ce qui est bizarre à dire parce qu’on ne s’attendrait pas à ça d’un centre de haute performance. Et je n’ai tout simplement pas très bien cliqué avec certaines personnes là-bas, alors je pense ce n’est pas l’environnement pour moi. Mais c’est une expérience d’apprentissage que je suis heureux d’avoir fait.

« Je devrais être un peu plus rapide »

Alors qu’elle a aimé vivre seule pour la première fois et a connu une croissance personnelle, elle est heureuse d’être de retour dans l’environnement qui l’a aidée à devenir l’une des meilleures paranageuses de la planète.

« Mes heures dans la piscine étaient beaucoup moins longues que ce que je faisais à la maison parce qu’il me fallait environ une heure pour aller à la piscine tous les jours, puis rentrer à la maison et tout m’a pris beaucoup de temps », a déclaré Dorris. . « Mais maintenant que je suis à la maison, je suis plus dans l’eau, je me sens mieux, je suis plus en forme.

« J’ai déjà perdu tout le poids que j’ai pris l’an dernier, en nageant les fois où j’ai nagé aux championnats du monde l’an dernier. Je devrais être un peu plus rapide que l’an dernier. »

REGARDER | Dorris sur le podium aux Mondiaux de paranatation 2022 :

Les Canadiens Dorris et Routliffe partagent le podium avec l’or et le bronze aux championnats du monde de paranatation Danielle Dorris, de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a remporté la médaille d’or avec un temps record du championnat de 34,01 secondes, tandis que Tess Routliffe, de Caledon, en Ontario, a nagé jusqu’au bronze en 35,40 secondes au 50 mètres papillon S7 féminin aux championnats du monde de paranatation 2022 à Madère, Portugal.

Dorris s’entraîne au CNBO Swim Club à Moncton avec l’entraîneur Ryan Allen, qu’elle considère plutôt comme un meilleur ami après l’avoir connu pendant une décennie. Elle a commencé à s’entraîner avec lui en 2013, alors qu’elle avait 11 ans, ce qui a rendu le déménagement de l’année dernière difficile pour les deux.

« C’était difficile. Il était triste, j’étais triste, mais nous sommes restés en contact toute l’année », a déclaré Dorris. « C’était différent d’être loin de lui parce qu’il était l’un de mes principaux systèmes de soutien, parce que nous sommes passés de la relation athlète-entraîneur à une simple amitié. Je pourrais probablement l’appeler mon meilleur ami.

« C’était difficile de le quitter, mais je savais que si jamais j’avais besoin de revenir en arrière, je pourrais facilement y retourner. »

Les choses ont toujours cliqué pour Dorris et Allen, avec une chimie de formation qui est là depuis le début.

« Nous avons commencé à travailler ensemble et la relation a fonctionné tout de suite », a déclaré Allen.

Le retour de Dorris à CNBO ne signifiait pas seulement plus d’heures dans la piscine, c’est un retour à l’approche plus personnalisée qui lui permet d’être à son meilleur.

« Je pense que la chose la plus importante est que nous avons développé une approche très collaborative de la façon dont nous travaillons ensemble », a déclaré Allen. « Elle me fait confiance, je le crois vraiment, pleinement. »

Environnement inclusif

Allen attribue également le confort de Dorris au CNBO à son environnement inclusif, avec une priorité de longue date pour accueillir les nageurs handicapés. Dorris est née avec seulement une partie de ses bras.

« Je considérais cela comme très important pour nous, et heureusement, tout le monde dans notre organisation était à bord », a déclaré Allen. « Je ne peux malheureusement pas en dire autant car c’est le cas dans tout le pays, donc je pense que nous avons pu cultiver un environnement très spécial de soutien et d’inclusion qui lui a permis de s’épanouir.

« Et parce qu’elle a été en sécurité et soutenue, nous avons pu construire une relation fondée sur la confiance. Je pense que cela s’est poursuivi jusqu’au développement de l’excellence. »

Les résultats parlent d’eux-mêmes, alors que Dorris a lancé les championnats du monde de cette année avec une médaille de bronze au 200m QNI féminin SM7 lundi, qu’Allen a qualifiée de quatrième meilleure épreuve et qu’elle utilise comme préparation.

REGARDER | Dorris remporte le bronze au 200 m QNI à Manchester :

Tess Routliffe et Danielle Dorris nagent vers l’or et le bronze aux championnats du monde de para Tess Routliffe, de Caledon, en Ontario, a remporté le 200 mètres quatre nages individuel féminin SM7, tandis que Danielle Dorris, de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a été élevée au bronze après la disqualification de l’Ukrainienne Veronika Korzhova aux Championnats du monde de paranatation 2023 à Manchester, en Angleterre.

Dorris défendra son titre du 50 m papillon S7 vendredi, l’un des trois événements à venir de son calendrier à Manchester. Elle participera au 100 m dos S7 jeudi et au 50 m nage libre S7 samedi.

Regardez la couverture en direct des Championnats du monde de paranatation sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem.

Danielle Dorris participe à la finale féminine de 200 mètres quatre nages individuel SM7 le jour de l’ouverture des Championnats du monde de para-natation 2023 au Manchester Aquatics Center de Manchester, en Angleterre. (Alex Livesey/Getty Images)

Dorris a également connu du succès au 100 m dos, ayant remporté des médailles d’argent à Tokyo et à Madère, mais elle courra le 50 m nage libre pour la première fois au niveau international.

Allen s’attend à ce que la première épreuve soit une finition excitante pour Dorris aux championnats du monde, lui permettant de faire ce qu’elle fait le mieux.

« Elle va en fait participer à cette épreuve en papillon, car c’est une épreuve de style libre, donc elle peut nager tout ce qu’elle veut. Donc, en nageant en papillon, elle va en fait très bien performer là-dedans », a déclaré Allen.

REGARDER | Dorris remporte l’argent aux championnats du monde en 2022 :

Danielle Dorris du Canada remporte la médaille d’argent aux championnats du monde de paranatation Danielle Dorris de Moncton, N.-B., a nagé vers une médaille d’argent au 100 mètres dos S7 aux championnats du monde de paranatation à Madère, au Portugal.

Mais l’objectif principal de Dorris est de conserver sa couronne de papillon et de nager plus vite qu’elle ne l’a jamais fait, pour affirmer davantage sa domination dans l’événement.

« Je veux battre mon propre record », a déclaré Dorris. « Ce temps que j’ai réglé est très difficile à battre et personne n’était jamais passé sous les 33 secondes auparavant. Après avoir fait ça pour la première fois, je me dis oh, je dois essayer d’améliorer ça pour que ça devienne plus difficile à battre, pour que Je vais être celui qui détiendra ce record le plus longtemps

« C’est le plus important pour moi, la médaille vient avec. »

Forme de pointe

Dorris se sent confiante et elle a toutes les raisons de le faire. Allen a déclaré qu’elle avait fière allure dans sa préparation pour les championnats du monde, son retour à la maison payant des dividendes dans la piscine.

« Elle atteint des chiffres qu’elle n’avait pas vus depuis la préparation de Tokyo, donc je pense qu’elle est sur une très bonne voie », a déclaré Allen.

« Elle a fait le travail. Dans tous les domaines, elle est excellente. »

Malgré son jeune âge, Dorris se prépare déjà pour ses troisièmes Jeux paralympiques. Elle a fait ses débuts aux Jeux en 2016 à l’âge de 13 ans à Rio, où elle a aidé le Canada à terminer cinquième au relais 4x100m quatre nages avec un record canadien qui tient toujours (5:01.13).

Alors qu’elle a eu une performance phénoménale à Tokyo, les réalités de la pandémie ont privé les athlètes de l’expérience paralympique complète. Dorris a hâte de profiter au maximum de Paris 2024.

« Je pense que c’est celui pour lequel je suis vraiment excité juste parce que Rio j’étais si jeune, je ne me souviens de rien. Tokyo était en COVID, donc nous n’avons pas pu vivre l’expérience complète.

« Je suis ravi de vivre des Jeux complets de ce que cela devrait être au lieu d’être naïf et jeune, ou à une époque où il n’y a pas de fans. »