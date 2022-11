Le paralympien John McFall rejoint l’ESA en tant que premier astronaute handicapé

John McFall, un sprinteur paralympique britannique de 41 ans qui travaille maintenant comme médecin, est l’un des 17 candidats choisis parmi 22 500 candidats pour rejoindre la classe d’astronautes 2022 de l’agence spatiale. Les candidats retenus suivront désormais une année de formation de base en technologie, science et médecine spatiales au Centre européen des astronautes de Cologne, en Allemagne, avant d’entrer dans la prochaine phase de formation de la Station spatiale où ils apprendront à faire fonctionner les éléments de la station et les véhicules de transport.

McFall participera au “Parastronaut Feasibility Project” de l’ESA, qui, selon l’agence dans un communiqué, visait à “développer des options pour l’inclusion d’astronautes handicapés physiques dans les vols spatiaux habités et d’éventuelles futures missions”. Bien qu’elle ne puisse pas à ce stade garantir que McFall sera envoyé dans l’espace, l’agence a déclaré qu’elle “s’engagerait à faire tout son possible pour que cela se produise”.

En plus de sa formation médicale, McFall , qui a perdu sa jambe droite dans un accident de moto à 19 ans, est un ancien sprinter qui a représenté le Royaume-Uni aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008 – où il a remporté le bronze.

Les responsables spatiaux européens utilisent le terme « parastronautes » pour désigner les personnes qui sont “ psychologiquement, cognitivement, techniquement et professionnellement qualifié pour être astronaute, mais ont un handicap physique qui les empêcherait normalement d’être sélectionnés en raison des exigences imposées par l’utilisation du matériel spatial actuel.

Grâce à des études techniques, des simulations spatiales, des missions analogiques et des conversations avec les partenaires spatiaux internationaux de l’agence, l’ESA espère que la participation de McFall au programme permettra à l’agence de déterminer ce qui est nécessaire pour envoyer une personne ayant un handicap physique dans l’espace.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée d’utiliser mes compétences pour résoudre des problèmes, identifier les problèmes et surmonter les obstacles qui permettent aux personnes ayant un handicap physique d’effectuer le travail de la même manière que leurs homologues valides », a-t-il déclaré.

McFall rejoindra cinq astronautes de carrière et 11 astronautes de réserve. C’est la première fois que l’ESA recrute une nouvelle classe d’explorateurs spatiaux pour rejoindre ses rangs depuis 2009.

Dans une déclaration antérieure encourageant les candidats handicapés à postuler au programme, l’ESA a déclaré que “les attentes de la société en matière de diversité et d’inclusion ont changé” et que “l’inclusion des personnes ayant des besoins spéciaux signifie également bénéficier de leur expérience extraordinaire, de leur capacité à s’adapter à environnements difficiles, et point de vue.”