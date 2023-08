Le paralympien et champion du monde rejoint Strictly en tant que onzième concurrent après le succès de l’équipe GB

La PARALYMPIENNE Jody Cundy est la onzième star confirmée à rejoindre le line-up Strictly Come Dancing.

L’homme de 44 ans a partagé son nouvelles sur Radio 5 En direct ce matinen disant: « J’ai passé ma vie en Lycra donc ce morceau ne me fait pas peur, c’est la danse qui me fait peur. »

La star du sport a ajouté: « Ravi d’être accueilli dans la famille Strictly et de me jeter la tête la première dans le monde de la danse de salon.

« Tellement loin de ce à quoi je suis habitué, mais j’ai hâte de le défi et me pousser hors de ma zone de confort, d’autant plus que je suis toujours la dernière sur la piste de danse. « J’ai hâte d’être coincée, apportez les paillettes et les paillettes! »

Jody est un champion du monde et paralympique décoré, il a représenté la Grande-Bretagne à sept Été Jeux paralympiques remportant huit médailles d’or, une d’argent et trois de bronze natation et vélo événements.

En 2009, il a reçu un MBE pour ses services à Invalidité sport, en 2017, il a été transformé en OBE pour ses services à Natation & Vélo & en 2022 il a reçu un CBE pour services au cyclisme.

Plus tôt dans la journée, l’ancienne star de Coronation Street, Ellie Leach, a déclaré que « les rêves deviennent réalité » alors qu’elle était annoncée comme la 10e célébrité du Bbc concours de danse.

Jusqu’à présent, la programmation de Strictly comprend également Nikita Kanda, l’animatrice de Breakfast Show de BBC Asian Network, et Adam Thomas, l’acteur de Waterloo Road, ainsi que l’actrice Amanda Abbington, la star de Bad Education Layton Williams et la présentatrice Angela Rippon.

Ils seront rejoints sur la piste de danse par le journaliste Krishnan Guru-Murthy, le comédien Eddie Kadi, la présentatrice de télévision irlandaise Angela Scanlon et l’ancienne star de Love Island. Zara McDermott.

Les présentatrices Tess Daly et Claudia Winkleman seront de retour pour animer l’émission cette année lorsqu’elle reviendra sur les écrans à l’automne.

