Le Paraguay cherche à lancer une nouvelle ère contre l’Argentine de Messi

C’est presque la définition d’être jeté dans le grand bain. Au troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde d’Amérique du Sud, le Paraguay a déjà un nouvel entraîneur. Guillermo Barros Schelotto a été limogé après les deux premiers matches du mois dernier, où son équipe a touché les montants à plusieurs reprises alors qu’elle était tenue en échec 0-0 par le Pérou, puis s’est inclinée 1-0 – victime d’un penalty accordé tardivement par le VAR – contre le Venezuela. .

Barros Schelotto a donc été remplacé par un autre Argentin, Daniel Garnero. Après avoir échoué à marquer lors de ces premiers matchs, Garnero a promis une approche plus offensive. Et jeudi, après avoir passé très peu de temps sur le terrain d’entraînement, il s’efforcera de mettre cette philosophie en pratique – à l’extérieur contre les champions du monde en titre.

Garnero commence son règne à Buenos Aires contre l’Argentine. À l’époque où il jouait, il était un excellent meneur de jeu avec Independiente. En tant qu’entraîneur, il possède une vaste expérience du football paraguayen – un gros avantage sur Barros Schelotto et ce qui devrait signifier que les médias locaux le traitent avec plus de patience.

Avec Guarani, Olimpia et Libertad, il a remporté huit fois le championnat paraguayen – une statistique très impressionnante même si l’on sait que le pays joue deux championnats distincts par an. Il connaît donc la scène et la plupart des joueurs, même ceux qui sont désormais basés à l’étranger.

Malgré tout, l’idée de débuter contre Lionel Messi est intimidante.

Lors des deux premiers tours, l’Argentine était la seule à ressembler réellement à une équipe. Cela n’est guère surprenant puisque l’intervalle entre la fin du cycle de Coupe du monde précédent et le début de celui-ci a été beaucoup plus court que jamais. Un groupe de nouveaux entraîneurs n’avait pas eu beaucoup de temps avec leurs joueurs et, comme on pouvait s’y attendre, la plupart des équipes semblaient mal cuites.

L’Argentine était l’exception. Lionel Scaloni est aux commandes depuis cinq ans, bien plus longtemps que quiconque, et ses hommes sont toujours au sommet de leur forme après avoir remporté la Coupe du monde au Qatar. Au cours des deux prochaines années et demie, un processus d’évolution progressif aura lieu et on ne sait pas combien de temps Messi sera encore inclus.

Mais il est toujours là et a fait la différence dès le premier match en remportant les points à domicile contre l’Équateur sur un magnifique coup franc. Et l’Argentine s’est exceptionnellement bien comportée sans lui lors du deuxième match, le milieu de terrain dictant le rythme du match lors d’une impressionnante victoire 3-0 contre la Bolivie à l’extrême altitude de La Paz.

Alors, comment le Paraguay de Garnero peut-il réussir face à cette machine bien huilée ?

L’entraîneur rêvera de donner le rythme à Miguel Almirón pour pouvoir évoluer dans une défense argentine qui n’est pas toujours tout à fait convaincante. Pour donner à Almiron une sorte de plate-forme, les vertus paraguayennes traditionnelles de résilience défensive seront sûrement importantes.

Daniel Garnero a remporté huit titres de champion au Paraguay alors qu’il fait ses débuts en équipe nationale contre son Argentine natale. (Photo de NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images)

Malgré tous les discours offensifs de Garnero, il s’agit d’un match où son équipe passera presque certainement la plupart du temps à marquer, à harceler et à espérer une opportunité à la pause.

Pendant ce temps, la confrontation probablement la plus intrigante aura lieu jeudi plus tôt dans la journée, lorsque l’Uruguay se rendra en Colombie. Avec une victoire 1-0 à domicile contre le Venezuela suivie d’un match nul et vierge contre le Chili, les Colombiens ont été un peu décevants lors des premiers tours. Mais ils restent invaincus sous la direction de l’entraîneur argentin Nestor Lorenzo, qui a accumulé 6 victoires et 2 nuls lors des matchs amicaux de préparation.

L’Uruguayen Marcelo Bielsa a subi sa première défaite au dernier tour, s’inclinant 2-1 face à l’Équateur à l’altitude de Quito. Les conditions pour le match de jeudi ne seront pas non plus faciles. La Colombie aime jouer ses matchs à domicile l’après-midi dans la chaleur étouffante de Barranquilla, et la température probablement élevée rendra difficile pour l’Uruguay de jouer le jeu de pressing dynamique de Bielsa.

Et le calendrier ne sera pas plus simple pour l’Uruguay, qui affrontera le Brésil au quatrième tour la semaine prochaine. Aux côtés de l’Argentine, le Brésil a également remporté ses deux premiers matches, même s’il a été beaucoup moins impressionnant à l’extérieur contre le Pérou que contre la Bolivie à domicile.

Mais le Brésil devrait avoir peu de problèmes pour maintenir son record de 100 pour cent cette semaine lorsqu’il aura un autre « banquier local » contre le Venezuela à Cuiaba. Avec trois points au compteur, le Venezuela est confiant d’aller jusqu’au bout de sa première Coupe du Monde, et la façon dont il gérera sa visite au Brésil sera un test de ses références.

Ailleurs, la Bolivie a connu un mauvais départ le mois dernier et vise désormais à rebondir chez elle face à l’Équateur. Mais l’adversaire n’est pas idéal. L’arme la plus puissante de la Bolivie est l’altitude extrême de La Paz, qui inquiète beaucoup moins l’Équateur que les autres.

Et le derby du Pacifique entre le Chili et le Pérou est généralement tout sauf pacifique. Alors que les deux équipes ont mal débuté (un point chacune et un seul but à elles deux), cette dernière rencontre à Santiago pourrait s’avérer particulièrement fougueuse.