Le paradoxe de la lutte de Manchester United prend-il enfin fin ?

Les 10 dernières années ont été une lutte massive pour les joueurs et les fans de Manchester United. Comme le dit le cliché, tous les empires doivent finir par tomber. Et là où autrefois ce sont les empires de Rome et des Ottomans qui se sont effondrés, l’empire du succès soutenu et de la domination européenne absolue que Manchester United a construit sous le légendaire manager Sir Alex Ferguson s’est désintégré avec une rapidité terrifiante, après sa soudaine retraite de la direction en 2013.

Pour aggraver les choses, les rivaux les plus proches du club ont assumé le rôle de poids lourds européens. Manchester City et Liverpool ont commencé à semer la peur dans l’opposition, ne voyant pas Manchester United sur la liste des rencontres. Old Trafford ne faisait plus de rêves pour l’équipe locale et de cauchemars pour les visiteurs.

Non, c’était le redoutable voyage à Anfield ou à l’Etihad. Là, deux des plus grands managers du monde, Jürgen Klopp de Liverpool et Pep Guardiola de Manchester City, ont construit des mastodontes impressionnants. Ils l’ont fait alors que les cendres de la disparition de United continuaient de flotter dans l’air.

Un départ soudain

Pour mettre la chronologie en perspective, il faut commencer par le brusque départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Beaucoup considèrent l’Ecossais comme le manager de football le plus talentueux et le plus titré de tous les temps. C’est un tacticien renommé et un manager féroce originaire de Glasgow. Lors de sa première saison à la barre en 1986, United a terminé 11e. En 1991/92, United a remporté la Premier League, son premier titre depuis 1966/67.

A partir de là, il n’a pas regardé en arrière. Au moment où SAF a pris sa retraite, United a remporté un record de 13 titres de Premier League, y compris sa dernière saison en charge en 2012/13. En plus de cet incroyable trophée, 10 Community Shields, 5 victoires en coupe FA, 4 coupes de la Ligue, 2 victoires en Ligue des champions, une coupe des vainqueurs de coupe européenne, une coupe du monde des clubs et la super coupe ont augmenté.

Mais, soudain, vers la fin de la saison 2012-2013, Ferguson a choqué le monde en annonçant sa retraite.

Depuis, Manchester United a plongé dans un paradoxe de lutte. Les propriétaires américains, la famille Glazer, ont injecté des millions et des millions de livres dans des joueurs « vedettes ». Presque à chaque fois, ces joueurs ont floppé et n’ont pas réussi. United n’a pas réussi à remporter la Premier League depuis la retraite de Ferguson. De plus, United a du mal à terminer dans le top quatre de manière constante. Ce positionnement précieux sécurise la terre promise de la Ligue des champions les mardis et mercredis. Au lieu de cela, ils divertissent des foules massives le jeudi soir, dans la Ligue Europa beaucoup moins impressionnante.

Porte tournante

Les gestionnaires sont venus et repartis. Certains d’entre eux ont un pedigree de classe mondiale, comme Louis van Gaal ou Jose Mourinho. D’autres étaient moins flashy. Par exemple, Ole Gunnar Solskjaer, David Moyes ou Ralf Rangnick.

Le plus réussi de ce groupe était sans doute le favori du journaliste Jose Mourinho. Le Portugais a remporté la Coupe EFL, la Ligue Europa et le FA Community Shield pendant son mandat.

Cependant, au cours des 10 années écoulées depuis la retraite de Ferguson, le club a remporté 4 maigres trophées, dont 3 sous Jose Mourinho au cours de la même saison, 2016-17. L’autre était le triomphe de la FA Cup sous Louis van Gaal.

Les joueurs sont également venus et repartis, dont beaucoup étaient considérés comme des talents incontestés de classe mondiale. Les goûts de Radamel Falcao, Angel Di Maria, Memphis Depay Bastian Schweinsteiger, Paul Pogba et Alexis Sanchez ont enfilé le célèbre kit rouge. Pourtant, aucun d’entre eux n’a pu s’affirmer. Ils ne pouvaient pas non plus avoir l’impact souhaité que leurs prix exorbitants exigeaient.

De toute évidence, les dépenses absurdes et les signatures clinquantes n’étaient pas la solution.

Réparer le club

La réponse n’en est pas une d’argent, pas d’acteurs individuels et pas de propriété. Bien que les supporters de United contestent fortement que le dernier soit en faute. Au contraire, la réponse est la culture. Comment la culture est-elle créée et encouragée ? Par un manager qui construit avec soin la culture souhaitée pour le succès. Par un groupe de joueurs, lui et l’équipe de recrutement signent qui adhèrent et améliorent encore la culture du club. Les scouts, les propriétaires, la direction et les membres du conseil d’administration qui adhèrent également à cette nouvelle culture, à ce sens de l’équipe, du club et du succès au-dessus de l’individu, du chèque de paie, des redevances et des droits de commercialisation.

Pour la première fois depuis très très longtemps, on a l’impression que United a signé un homme capable de collecter ces composants. Il peut les combiner dans le produit fini : une culture du succès et de la détermination. United peut faire preuve de travail acharné, d’humilité, de responsabilité et de normes élevées.

PHOTO : IMAGO / Sportimage

Erik ten Hag est la solution de Manchester United pour lutter

Ten Hag s’est fait un nom en entraînant une équipe de l’Ajax composée de Hakim Ziyech, Matthijs De Ligt, Frenkie De Jong, Dusan Tadic et Donny Van De Beek. Il les a amenés à quelques minutes d’une finale de la Ligue des champions en 2019.

Il peut avoir une capacité à développer des joueurs. Pourtant, ce sont ses prouesses pour la gestion des joueurs et des équipes qui font de lui le rouage clé de Manchester United. United a accueilli un vestiaire toxique pendant des années après Sir Alex Ferguson. Les superstars narcissiques se souciaient plus d’elles-mêmes et d’un salaire que de l’insigne sur leur poitrine. Le manque de caractère a conduit les joueurs à divulguer des informations à la presse.

Ten Hag a réduit le poids mort qui a entraîné United vers le bas. Parmi ceux qui sont sortis figuraient Jesse Lingard, Juan Mata, Alex Telles, Paul Pogba, Edinson Cavani, Nemanja Matic, Lee Grant, Andreas Pereira et Eric Bailly. Enfin, et plus récemment, il a renvoyé Cristiano Ronaldo, qui a porté Manchester United à la pertinence il y a une saison. Pourtant, sous un nouveau patron, Ronaldo a perdu une place dans l’équipe et en a fait assez pour que son contrat soit résilié à la mi-saison.

Talents entrants

Erik ten Hag a procédé à l’ajout de joueurs tels que Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Antony et Casemiro. Non seulement ces joueurs font preuve de classe, mais ce sont des personnages forts et passionnés.

Martinez se tue absolument pour le maillot. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde gagne ses draps propres avec ténacité, courage et volonté pure. Les fans l’aiment, et selon les rapports, ses coéquipiers aussi.

Eriksen est un génie discret, donnant l’exemple sur et en dehors du terrain. À 30 ans, il est une figure paternelle avec de l’expérience pour bon nombre de ces jeunes talents de l’équipe. Sa maturité émotionnelle, ses capacités techniques et son expérience rayonnent de classe.

Malacia et Antony sont toujours des joyaux à l’état brut, jeunes et qui jouent bien. Ils attendent la pleine hauteur de leur potentiel. Les deux peuvent devenir de véritables joueurs de classe mondiale. De plus, leur désir de se battre pour le badge et de faire leurs preuves auprès d’un manager a cruellement manqué au cours de la dernière décennie à Old Trafford.

Enfin, il y a Casemiro. Il est une présence immense, à la fois sur et en dehors du terrain. Un vainqueur éprouvé, ayant remporté 15 trophées majeurs au Real Madrid, dont cinq titres de ligue des champions, il allie l’expérience à un incroyable talent. Sa capacité non seulement à briser le jeu, mais aussi à faciliter les attaques et à diffuser le ballon est remarquable. Sa gamme de passes, sa vision et sa capacité de plaquage sont sans égal. Cependant sa lecture du jeu et son positionnement est de loin son attribut le plus fort. Le milieu de terrain de United a enfin l’air de classe mondiale, avec un triangle de milieu de terrain de Casemiro à la base, et Fernandes et Eriksen devant, errant et causant des ravages avec leurs prouesses de passe et leur capacité de finition.

Sur le chemin

L’équipe va très certainement dans la bonne direction, et pour la première fois depuis le départ de Ferguson, on a vraiment l’impression que la lutte autour de Manchester United est terminée.

Et avec l’annonce récente que les Glazer cherchent à vendre le club, l’avenir de United pourrait être encore plus prometteur qu’auparavant.

PHOTO : Images IMAGO / PA