Le paradoxe de Dianne Feinstein – POLITICO

Après le meurtre de Milk, des amis ont révélé que, craignant étrangement d’être assassiné, il avait enregistré une cassette nommant trois successeurs possibles – et excluant Jim Foster. Feinstein a suivi son souhait en nommant un militant de gauche nommé Harry Britt.

Alors qu’elle se préparait pour les élections de novembre 1979 pour son propre mandat de maire, les relations politiques de Feinstein avec les électeurs homosexuels se sont rompues.

Au milieu d’une vague d’attention médiatique nationale, elle a mis en colère les personnes LGBTQ avec un commentaire insensible dans un Journal de la maison des dames interview : « Le droit d’un individu de vivre comme il l’entend peut devenir offensant », a-t-elle déclaré. « La communauté gay va devoir y faire face. Il est temps pour nous de vivre ici dans le respect des modes de vie de chacun, mais cela ne signifie pas les imposer aux autres.

En mai de la même année, elle a connu sa première grande crise en tant que maire : des milliers d’homosexuels et d’autres personnes se sont révoltées après qu’un jury conservateur ait déclaré Dan White coupable de deux chefs d’accusation, non pas de meurtre, mais d’homicide volontaire – l’équivalent d’un homicide au volant.

Les conservateurs ont reproché à Feinstein d’être trop indulgent avec les manifestants, tandis que Britt a lancé des cris d’indignation à gauche, lui reprochant l’invasion d’un bar gay à l’heure de fermeture lors des « émeutes de la nuit blanche » par des policiers et d’autres personnes qui se pressaient dans la rue Castro, le cœur. du quartier de Milk.

La colère contre les flics, sa citation dans un magazine et les rapports croissants d’attaques de rue contre la communauté LGBTQ lui ont coûté politiquement. Elle a été contrainte de se présenter au second tour contre son ennemi juré conservateur au sein du conseil de surveillance, après qu’un agent immobilier gay nommé David Scott ait remporté 10 pour cent des voix en novembre lors de sa candidature en tant que candidat de protestation.

Cela démontrait clairement que les homosexuels détenaient désormais la balance du pouvoir électoral à San Francisco.

Lors du second tour, Feinstein s’est excusée pour ses commentaires dans le magazine. « Je ne me présente pas à vous comme une personne parfaite, connaissant toutes les réponses et ne commettant pas d’erreurs », a-t-elle déclaré lors d’un débat crucial parrainé par un club démocrate gay local. « Mais je viens vers vous en tant que personne qui a un cœur, une préoccupation, un intérêt et un désir très profonds de représenter cette communauté. » Elle a obtenu l’approbation de Scott – et un mandat de quatre ans.

Il reste encore un grand affrontement politique avec la communauté gay.

En 1982, le Conseil de surveillance a adopté une mesure rédigée par Britt autorisant l’assurance maladie municipale et d’autres avantages pour les « partenaires domestiques » des fonctionnaires non mariés, ce qui concernait principalement les homosexuels. Sous la forte pression exercée par les chefs religieux pour opposer son veto au projet de loi, Feinstein a agonisé ; finalement, contre l’avis unanime des conseillers de la Mairie, elle l’a tué.

Une fois de plus, le quartier de Castro a fleuri avec des affiches « Dump Dianne ». Pire encore, les réactions négatives suscitées par le veto ont alimenté une campagne de révocation autrefois en retard ; Lancée par un groupe marginal appelé les White Panthers, furieux de sa volonté de contrôler les armes à feu, cette initiative moribonde s’est soudainement qualifiée pour le scrutin.

Cependant, elle a rapidement présenté le rappel comme un référendum sur les voyous des Panthères Blanches, gagnant gros et assurant sa réélection facile quelques mois plus tard.

Feinstein exprimera plus tard ses regrets pour le veto controversé, mais de nombreuses organisations politiques gays ne l’ont pas oublié et le soulignent encore dans leurs évaluations de son bilan.

Britt, qui a terminé deuxième lors des élections spéciales du Congrès de 1987 qui ont envoyé Nancy Pelosi à Washington, s’est rappelé plus tard avoir rencontré Feinstein au sujet de la législation.

«Elle m’a dit qu’elle était très sympathique, mais qu’elle ne voulait pas ouvrir la voie», m’a dit Britt plusieurs années avant sa mort en 2020. «Elle a dit: ‘Harry, je comprends que c’est une chose personnelle mais je suis maire de tout le peuple. C’était vraiment une question de moralité avec elle.’

La préoccupation ultime

Dans les années 1980, les passions sur d’autres questions se sont estompées lorsque le sida a commencé à ravager le district de Castro. Et le leadership de Feinstein face à la crise reste son plus grand héritage dans sa ville natale.

Le premier patient de San Francisco atteint du sarcome de Kaposi, une maladie rare alors appelée « cancer gay », et plus tard liée au SIDA, a été diagnostiqué à l’hôpital général le 1er juillet 1981. La ville est devenue le premier foyer de l’épidémie de VIH/SIDA du pays et bientôt elle a touché 50 pour cent des plus de 50 000 hommes homosexuels vivant alors dans la ville, soit le taux de sida par habitant le plus élevé du pays.

À l’époque, des années avant que de nouveaux médicaments ne modifient le pronostic, c’était une condamnation à mort quasi universelle. À la fin du mandat de maire de Feinstein, le Los Angeles Times Selon un rapport, « plus de San Franciscains sont morts du SIDA que de toutes les guerres de ce siècle, réunies et doublées ».

Cependant, en partenariat avec ses hôpitaux de recherche de classe mondiale, ses organisations communautaires et le CDC, la ville a construit un réseau public et privé de services liés au sida, salué comme « le modèle de soins de San Francisco », largement considéré comme le meilleur du monde. monde.

Trois ans avant que le président Ronald Reagan ne prononce le mot « SIDA », Feinstein a également organisé le premier groupe de travail national sur le SIDA, par l’intermédiaire de la Conférence des maires des États-Unis.

De manière caractéristique, sa gestion d’une crise ayant un impact énorme sur la communauté gay n’a pas été sans controverse.

En 1982-1983, avec le soutien des autorités sanitaires locales, Feinstein a pris des mesures agressives pour fermer des dizaines de bains publics gays, identifiés comme des sites permettant une propagation généralisée de l’infection. Certaines organisations gays et chefs d’entreprise s’y sont farouchement opposés, craignant une nouvelle ère de répression et considérant les bains publics comme des lieux efficaces pour diffuser des informations et une éducation sur le SIDA.

Plus tard, cependant, même certains dirigeants homosexuels qui se sont fermement et systématiquement opposés à Feinstein au cours de ses décennies de politique locale lui ont attribué le crédit du sida.

« Elle a été extraordinairement sensible à la question du sida tout au long de l’épidémie », se souvient Carole Migden, une proche alliée de Milk, qui a ensuite occupé le poste de superviseur municipal et de membre de l’Assemblée législative de l’État.

« Elle ne comprend pas ce que sont les homosexuels », a ajouté Migden, « mais elle a compris les problèmes de maladie et de mort. Et tous les autres problèmes ne sont rien en comparaison de cela.

Feinstein a terminé son mandat de maire en 1988 et, en 1990, elle a mené une course au poste de gouverneur forte mais sans succès contre le sénateur américain de l’époque, Pete Wilson (une campagne au cours de laquelle ses stratèges républicains se sont appuyés sur les journalistes pour écrire sur le « mariage lesbien en elle ». cour »près de 20 ans auparavant). Deux ans plus tard, cependant, elle a battu le successeur désigné du gouverneur Wilson à son ancien siège, entamant les plus de 30 années à Washington qui ont marqué la seconde moitié de sa carrière historique.

Au-delà de ses réalisations les plus connues au Sénat – la publication forcée du rapport de la CIA sur la torture, un effort de 25 ans pour faire adopter le California Desert Protection Act et une décennie d’interdiction fédérale sur les armes d’assaut – elle a pris et maintenu une position de premier plan. position comme l’un des partisans les plus visibles des questions et des causes des droits des homosexuels au Congrès.

Dès le début de son mandat, elle a défendu le droit des homosexuels au mariage, contribuant ainsi à mener la lutte contre la loi sur la défense du mariage, qui interdisait au gouvernement fédéral de reconnaître les unions homosexuelles ; en 1996, elle était l’un des 14 sénateurs à voter contre le projet de loi que le président démocrate Bill Clinton a promulgué. En 2008, elle s’est élevée contre la proposition 8 de la Californie, qui cherchait à modifier la constitution de l’État pour interdire le mariage homosexuel, et elle a ensuite dirigé un groupe du Congrès en déposant un mémoire d’amicus dans cette affaire historique. Obergefell c.Hodges affaire devant la Cour suprême des États-Unis, qui a finalement légalisé le mariage homosexuel dans tout le pays.

Elle a pris des mesures similaires en faveur des droits civiques des homosexuels sur une foule d’autres sujets âprement controversés : s’opposant à la politique « Ne demandez pas, ne dites pas » qui restreint les homosexuels à servir ouvertement dans l’armée ; soutenir la loi Matthew Shepard pour élargir les lois fédérales sur les crimes haineux ; chercher à interdire la discrimination contre les parents adoptifs et nourriciers en raison de leur orientation sexuelle ; et élargir les paramètres de collecte de données du gouvernement pour inclure des définitions plus larges de l’identité de genre.

En 2023, elle a attaqué la Cour suprême pour « avoir consacré la discrimination contre les personnes LGBTQ » dans Creative LLC contre Elenis, qui a statué qu’un concepteur de sites Web qui n’était pas disposé à travailler pour des couples de même sexe pouvait ignorer une loi de l’État du Colorado interdisant une telle discrimination.

« Cette décision, a-t-elle déclaré, nuira à de vraies personnes qui pourront à nouveau être traitées comme des citoyens de seconde zone ».