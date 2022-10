Le paradis lointain du Chili où les scientifiques étudient le changement climatique

Cachés à l’intérieur des forêts vierges du sud profond du Chili, connu comme la fin du monde, se trouvent des signes avant-coureurs potentiels du changement climatique.

Puerto Williams sur l’île de Navarin, séparée du continent sud-américain par le canal de Beagle, est la ville la plus méridionale du monde.

Loin de la pollution qui gangrène les grands centres urbains et industriels, c’est un paradis qui offre des conditions uniques pour étudier le réchauffement climatique.

“Il n’y a nulle part ailleurs comme ça”, a déclaré à l’AFP Ricardo Rozzi, directeur du Centre international du Cap Horn pour les études sur le changement global et la conservation bioculturelle à Puerto Williams.

C’est “un endroit particulièrement sensible au changement climatique” car les températures moyennes ne dépassent pas les cinq degrés Celsius.

Cette zone froide et venteuse est la dernière frontière sud habitée avant d’atteindre l’Antarctique.

Le parc ethnobotanique d’Omora abrite une immense variété de lichens, de mousses et de champignons que les scientifiques étudient en s’accroupissant sur leurs genoux avec des loupes.

Dans la rivière cristalline de Robalo, de minuscules organismes agissent comme des sentinelles des changements produits par le réchauffement climatique.

Dans le parc comme dans la rivière, la sonnette d’alarme retentit.

Mousses et lichens en mouvement

À cette latitude – 55 degrés sud – le changement climatique a un effet exponentiel sur la flore qui réagit en recherchant les basses températures, a déclaré Rozzi, 61 ans.

“L’aspect le plus évident du changement climatique est la hausse des températures”, a-t-il déclaré.

“Ces lichens ne peuvent pas survivre” si un certain seuil est dépassé.

Pour échapper aux températures plus élevées, ils se déplacent.

“Dans le cas des (mousses), nous avons remarqué qu’elles se sont déplacées. Avant, elles étaient entre 50 et 350 (mètres au-dessus du niveau de la mer) et maintenant elles sont entre 100 et 400”, a déclaré Rozzi.

Il dit qu’Omora a plus de diversité par mètre carré de lichens et de mousses que partout ailleurs dans le monde.

Ils aident également à absorber le dioxyde de carbone.

Un autre aspect est le gradient de diversité altimétrique, un modèle écologique dans lequel la biodiversité change avec l’altitude.

La biodiversité de la colline de Bandera, haute de 700 mètres, change tous les 200 mètres et il y a une énorme différence de température de 1,5 degrés Celsius entre le haut et le bas.

“Nous pouvons voir les changements qui se produisent dans les hautes montagnes et dans la zone proche de la mer à très courte distance, et nous pouvons voir comment la température affecte la biodiversité qui vit dans cette rivière”, Tamara Contador, 38 ans, biologiste à le Centre international du Cap Horn, a indiqué à l’AFP.

Elle étudie les gradients eux-mêmes.

Si la différence de hauteur entre les gradients augmente ou diminue sur la montagne, les scientifiques peuvent déterminer s’il y a eu un changement global de température.

Ils disent qu’il y en a eu.

Éviter “l’extermination”

“Au niveau mondial, les écosystèmes polaires et subpolaires sont les plus touchés par le changement climatique, nous sommes donc dans un endroit où le changement climatique a un effet beaucoup plus important sur la biodiversité que d’autres endroits”, a déclaré Contador.

Les organismes fluviaux font également partie du système d’alerte.

“Les organismes qui vivent ici sont également des indicateurs de la qualité de l’eau et des changements environnementaux mondiaux”, a ajouté Contador.

Les organismes fluviaux se déplacent et ont déjà augmenté leur cycle de reproduction, dit Rozzi. Cela confirme qu’il y a eu un petit changement climatique dans la région qui aurait pu être beaucoup plus important ailleurs sur la planète.

“Certains insectes qui ont un cycle annuel des œufs aux larves jusqu’à l’âge adulte ont maintenant deux cycles parce que la température a augmenté”, a déclaré Rozzi.

En étudiant ces organismes et en apprenant d’eux “nous pouvons éviter de franchir le seuil qui nous amène à l’extermination de l’humanité et d’autres formes de vie”, a-t-il ajouté.