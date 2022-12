Le paradis des fous – Le New York Times

Bien que j’aurais aimé ne pas être entré dans l’antre des détectives Lotus de Reddit, je ne regrette pas l’autre recherche de fans légèrement obsessionnelle – mais surtout préservant l’intrigue – que j’ai menée.

Je suis heureux d’avoir écouté l’interview “Fresh Air” de cette semaine avec Mike White, le créateur de l’émission, dans laquelle il a expliqué comment son amour pour “Fantasy Island”, “The Love Boat” et “Laverne & Shirley” a informé cette saison. Je suis également heureux d’avoir recherché les livres préférés de White (lui, comme Torrey Peters, qui a parlé à The Morning plus tôt cette année, adore “Independent People” de Halldor Laxness) et d’en avoir réservé beaucoup à la bibliothèque. J’ai lu avec brio cette interview de Simona Tabasco, qui joue Lucia, et écouté cet épisode de “Las Culturistas” avec Meghann Fahy, qui joue Daphné. J’ai regardé Aubrey Plaza répondre aux fans sur les réseaux sociaux et j’ai revu le charmant discours d’acceptation des Emmy Awards de Jennifer Coolidge.

Je suis heureux d’en savoir plus sur les gens qui font le spectacle que je trouve si fascinant. J’aurais juste aimé ne pas avoir laissé mon fandom me conduire dans le pays éclairé par des néons de la spoliation de complot.

Et c’est ainsi que mon excitation pour la finale de demain de “The White Lotus” est mêlée de chagrin et de soulagement. Je suis triste de dire ciao aux vues enchanteresses de la Sicile; aux personnages sur lesquels je me suis posé des questions comme si je les connaissais personnellement; à ce qui est devenu, pour moi, la télévision de rendez-vous. Mais j’ai hâte de résoudre définitivement les mystères de cette saison et, peut-être même plus, de regarder la saison prochaine sans spoiler.

Pour plus

“The White Lotus” est “positivement hanté par les films et les fantasmes qu’ils engendrent”, écrit Carina Chocano dans The Times.

F. Murray Abraham et Michael Imperioli ont attrapé Covid en même temps lors d’un tournage en Sicile.

Le créateur de costumes de la série discute de l’habillage des personnages de la génération Z.

“Si, par une belle journée, le visiteur sans méfiance se promène jusqu’au parapet pour admirer la vue, un arrêt cardiaque peut être la récompense.” À partir de 1979, “The Scenic Overkill of Taormina”, la ville où cette saison de “The White Lotus” a été filmée.