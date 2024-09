Le paradis des dealers ? Comment les réseaux sociaux sont devenus une vitrine pour les fausses pilules mortelles alors que les familles luttent pour leur survie

Coco adorait être l’âme de la fête : faire des blagues, des farces et faire rire les gens, se souvient récemment sa mère, Julianna Arnold.

« Son passe-temps favori était la mode », a déclaré Arnold. « Elle n’aimait pas feuilleter les magazines ou aller dans les magasins de luxe, mais préférait créer ses propres créations à partir de vêtements d’occasion qu’elle trouvait dans des friperies… Et ils lui allaient toujours à ravir. »

En 2022, deux semaines après avoir eu 17 ans, Coco a quitté son domicile situé à proximité de New York pour rencontrer un dealer avec qui elle avait envoyé un message via Instagram et qui lui avait promis de lui vendre du Percocet. Elle n’est jamais rentrée chez elle. Elle a été retrouvée morte le lendemain, à deux pâtés de maisons de l’adresse que le gars lui avait fournie.

La mère de Coco a affirmé que le trafiquant n’était pas du Percocet, mais une fausse pilule contenant du fentanyl, un médicament qui peut être mortel à une dose aussi faible que la pointe d’un crayon.

Les overdoses de fentanyl sont devenues une des principales causes de décès pour les mineurs au cours des cinq dernières années environ, même si la consommation globale de drogues a légèrement diminué. Dans une analyse de 2022 sur les pilules sur ordonnance contenant du fentanyl, La DEA a constaté que six sur dix contenait une dose potentiellement mortelle de drogue.

Les réseaux sociaux, où l’on peut se procurer en quelques clics des médicaments contrefaits et contaminés, constituent une grande partie du problème. Les experts, les forces de l’ordre et les défenseurs des enfants affirment que des entreprises comme Snap, TikTok, Telegram et Meta Platforms, propriétaire d’Instagram, ne font pas assez pour lutter contre la contrefaçon. assurer la sécurité des enfants.

Les histoires de ces victimes se déroulent souvent de la même manière : les enfants entendent qu’il est possible de se procurer des pilules sur les réseaux sociaux. Quelques clics plus tard, un colis arrive. Ils se retirent dans le sanctuaire de leur chambre et prennent une pilule. Quinze minutes plus tard, ils sont morts. Personne ne le sait avant le lendemain matin.

Paul DelPonte, directeur exécutif et PDG du National Crime Prevention Council, a comparé cette crise à une crise de Johnson & Incident de Johnson en 1982, lorsque sept personnes sont mortes à cause Bouteilles de Tylenol qui avait été falsifié. Dans ce cas, J&J a rappelé toutes les bouteilles et arrêté la production jusqu’à ce qu’ils découvrent la source du problème.

« En conséquence, nous avons maintenant des bouchons inviolables sur les médicaments en vente libre et sur d’autres produits. C’est la responsabilité des entreprises », a-t-il déclaré. « Depuis des années, les sociétés de médias sociaux savent que cela se produit, mais elles continuent à exploiter leurs plateformes sans aucun changement significatif. »

Bien que les données sur la prévalence des ventes de drogue sur les plateformes sociales soient difficiles à obtenir, le National Crime Prevention Council estime que 80 % des décès par intoxication au fentanyl chez les adolescents et les jeunes adultes peuvent être attribués à un contact sur les réseaux sociaux.

Dans un rapport complet 2023 À ce propos, le procureur général du Colorado a qualifié de « stupéfiante » la disponibilité du fentanyl et d’autres substances illicites en ligne.

« En raison de leur omniprésence, de leur commodité et de l’absence de réglementation, les plateformes de médias sociaux sont devenues un lieu majeur de distribution de drogues », indique le rapport. « Alors qu’autrefois un adolescent devait chercher un dealer de rue, embêter ses amis ou apprendre à naviguer sur le dark web pour accéder à des drogues illicites, les jeunes peuvent désormais localiser des dealers à l’aide de leur smartphone, avec la relative facilité de commander un repas à livrer ou d’appeler un service de covoiturage. »

Les surdoses accidentelles aux États-Unis ont légèrement diminué chaque année depuis 2021 selon le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. DelPonte attribue cela en partie à une meilleure éducation et sensibilisation au problème. Parmi les jeunes de 0 à 19 ans, on a enregistré 1 622 décès par surdose en 2021, puis 1 590 en 2022 et 1 511 l’année dernière.

Selon DelPonte, le déclin est « très faible ».

Il y a dix ans, les personnes souhaitant acheter des drogues illicites en ligne se rendaient sur le dark web. Mais ce phénomène a rapidement été éclipsé par l’essor des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie. Grâce aux sites de réseaux sociaux populaires, aux chats cryptés et aux services de paiement et d’expédition légitimes, les trafiquants sont passés au grand jour. Les plateformes sociales affirment qu’elles travaillent constamment à résoudre ce problème, tandis que les forces de l’ordre ont fait quelques progrès.

En mai dernier, par exemple, l’opération « Last Mile » de la DEA (Dead Enforcement Administration), qui visait les cartels mexicains de Sinaloa et de Jalisco, a conduit à 3 337 arrestations et à la saisie de près de 44 millions de comprimés de fentanyl et d’autres drogues mortelles. Plus de 1 100 affaires connexes impliquaient des applications de médias sociaux et des plateformes de communication cryptées, a déclaré la DEA.

Sur Instagram, cet été encore, une simple recherche de hashtag pour des médicaments sur ordonnance populaires a généré de nombreux résultats avec des comptes proposant de vendre des pilules illicites à quiconque en recherchait. De nombreux comptes ont redirigé les utilisateurs vers Snapchat ou Telegram, où les experts affirment que le cryptage et une modération prétendument laxiste facilitent encore plus les activités illégales. L’argent est envoyé via des plateformes de paiement et les médicaments peuvent être livrés par courrier, a déclaré DelPonte.

Meta, de son côté, a rendu plus difficile la recherche de médicaments sur sa plateforme ces dernières semaines.

Mikayla Brown a perdu son fils Elijah, surnommé Eli, d’une overdose présumée de fentanyl en 2023, deux semaines après son 15e anniversaire. Eli aimait le skateboard, les jeux vidéo et la cuisine. Son plat préféré était les pâtes cajun épicées que sa mère préparait et il a commencé à cuisiner lui-même.

Eli a commencé à expérimenter la marijuana au lycée et il traversait ce qui semblait être une phase que traversent beaucoup d’adolescents, a déclaré sa mère. La famille a décidé qu’il irait vivre avec son père biologique à environ trois heures de route, à Woodland Hills, à Los Angeles, pour essayer de comprendre ce que Brown a appelé « l’ère de rébellion » d’Eli.

Brown a déclaré que sa famille n’aurait « jamais imaginé » qu’il se lancerait dans quelque chose de plus dangereux que cela. Il y a eu une exception : environ un an avant son décès, sa mère l’a trouvé bizarre et il a admis avoir pris du Xanax, un médicament contre l’anxiété délivré sur ordonnance.

Un soir de septembre de l’année dernière, Eli est rentré chez un ami, a dîné avec son père et est resté éveillé tard pour regarder un film.

Son père l’a envoyé au lit vers « 2 heures du matin, je suppose », a déclaré Brown. « Et puis, lorsque son réveil a sonné le matin pour réveiller Eli pour l’école, il l’a trouvé dans sa chambre… »

Eli n’a pas réagi. La cause de son décès est une surdose accidentelle de fentanyl. Mais il n’essayait pas d’acheter du fentanyl, il cherchait du Xanax et, comme Coco, il s’est retrouvé avec des pilules contaminées qui l’ont tué.

Jusqu’à récemment, une recherche du hashtag #Xanax sur Instagram menait à une page d’avertissement spécifiant que « cela peut être associé à la vente de drogues » et que « la vente, l’achat ou le commerce de drogues illicites peuvent causer des dommages à vous-même et aux autres et sont illégaux dans la plupart des pays ». Un lien bleu « Obtenir de l’aide » dirigeait les utilisateurs vers les autorités fédérales Ressources sur la toxicomanie. Sous ce lien, les utilisateurs pouvaient cliquer sur « voir les résultats quand même ». Après que l’AP l’a signalé, l’entreprise a rapidement supprimé la possibilité de « voir les résultats quand même » pour les hashtags spécifiques à un lieu tels que #xanaxdallas ou #xanaxchicago. Plus tard, elle a également supprimé l’option « voir les résultats » pour d’autres drogues telles que la cocaïne et l’Adderall, entre autres.

Meta a également déclaré avoir enquêté sur des comptes partagés par l’Associated Press et avoir conclu qu’il ne s’agissait pas de trafiquants de drogue, mais d’escrocs financiers basés en Afrique prétendant vendre de la drogue localement.

Meta affirme bloquer et filtrer des « centaines » de termes associés à la vente de drogues illicites et des liens vers des ressources de traitement et de lutte contre la toxicomanie lorsque cela est possible. Mais les trafiquants de drogue et autres acteurs malveillants modifient constamment leurs stratégies, trouvant de nouvelles façons d’éviter d’être détectés.

David Decary-Hetu, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, a déclaré que Meta, en particulier, s’est montré « assez efficace » pour cibler les personnes qui vendent de la drogue sur ses plateformes sociales. Mais, a-t-il ajouté, « cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas ».

Dans un communiqué, Meta a déclaré que les trafiquants de drogue « sont des criminels qui ne reculent devant rien pour vendre leurs produits dangereux. Il s’agit d’un défi qui touche toutes les plateformes, tous les secteurs et toutes les communautés, et il nous faut tous travailler ensemble pour le relever ».

La société a ajouté qu’elle travaillait avec les forces de l’ordre et avait supprimé de manière proactive 2 millions de contenus, 99,7 % avant qu’ils ne soient signalés. trois premiers mois de 2024.

« Nos pensées vont aux familles qui souffrent aux mains de ces criminels et nous nous engageons à travailler avec d’autres pour prévenir ces tragédies », a ajouté Meta.

La mère de Coco a eu de nombreuses discussions avec sa fille sur la nécessité de faire attention en ligne.

L’adolescente suivait une thérapie. Les réseaux sociaux l’ont beaucoup affectée et elle a développé de l’anxiété et une dépression, a déclaré Arnold. Elle consultait fréquemment les réseaux sociaux de Coco et limitait son temps sur Snapchat à 15 minutes par jour.

« Elle était au courant de beaucoup de choses. Nous en avions parlé. Mais quand cela a été évoqué sur Instagram, vous savez, je n’ai pas vérifié et je n’ai pas pu consulter tous ses messages directs. C’est difficile de savoir en tant que parent, même si vous êtes au courant de tout », a-t-elle déclaré.

La mort de Coco fait toujours l’objet d’une enquête, a déclaré Arnold.

Arnold a déclaré qu’il lui a fallu cinq mois pour supprimer le profil du concessionnaire d’Instagram. De temps en temps, elle vérifie s’il y figure sous un autre nom.

« J’ai tapé quelque chose qui pourrait fonctionner, vous savez, en fonction de son ancien pseudo. Et il était là. Il était de retour sous un autre pseudo », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai reconnu sa photo et je l’ai signalée à la police. Et maintenant, il faut des mois pour la faire retirer. »

Les experts désignent souvent Snapchat comme une plateforme particulièrement dangereuse, ce que l’entreprise conteste catégoriquement. En octobre 2022, un groupe de parents qui affirment que leurs enfants ont acheté du fentanyl à des trafiquants de drogue rencontrés via Snapchat ont poursuivi l’entreprise pour homicide involontaire et négligence, la qualifiant de « paradis du trafic de drogue ».

« Bien que Snap ait promu et présenté Snapchat comme une application « loufoque » que les enfants utilisent pour s’envoyer des photos ridicules, son utilisation courante est connue comme un « marché de la drogue en plein air », affirme la plainte. Le rôle de Snapchat dans la vente de drogues illicites aux adolescents, poursuit-elle, « était le résultat prévisible des conceptions, des structures et des politiques que Snap a choisi de mettre en œuvre pour augmenter ses revenus. »

Selon la poursuite, la grande majorité des décès liés au fentanyl chez les jeunes concernent des enfants qui ne savent pas qu’ils ingèrent du fentanyl. Ils achètent plutôt ce qu’ils croient être de la marijuana, de la MDMA ou des médicaments sur ordonnance comme l’OxyContin. En janvier, un juge a statué que le procès pourrait être porté devant un tribunal.

Ce sera encore un autre test pour Article 230une loi de 1996 qui exempte généralement les sociétés Internet de toute responsabilité pour le contenu que les utilisateurs publient sur leurs réseaux.

Dans un communiqué, Snap a déclaré être « bouleversé par l’épidémie de fentanyl et être profondément engagé dans la lutte contre celle-ci ».

« Nous avons investi dans une technologie de pointe pour détecter et supprimer les contenus illicites liés aux drogues, nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour aider à traduire les trafiquants en justice, et nous continuons à sensibiliser et à faire évoluer notre service pour contribuer à la sécurité de notre communauté. Les criminels n’ont pas leur place sur Snapchat », a déclaré Jacqueline Beauchere, responsable mondiale de la sécurité de la plateforme de l’entreprise.

Bien que Snap n’ait pas souhaité commenter le procès lui-même, l’entreprise affirme que sa conception rend en réalité plus difficile l’action des acteurs malveillants. Par exemple, l’entreprise affirme qu’elle ne permet pas aux utilisateurs de recevoir des messages de personnes qu’ils n’ont pas ajoutées à leurs amis ou avec lesquelles ils n’ont pas de contact téléphonique, et que le partage de localisation est désactivé par défaut.

Les défenseurs de la liberté d’expression espèrent que la réglementation des entreprises technologiques pourrait contribuer à résoudre le problème, car elle pourrait aider à lutter contre d’autres dangers auxquels les enfants sont confrontés sur les réseaux sociaux. En juillet, le Sénat a adopté la loi sur la sécurité des enfants en lignelégislation conçu pour protéger les enfants des contenus dangereux en ligne. Le vote à la Chambre des représentants est toujours en attente. La sénatrice Jeanne Shaheen, DN.H., et le sénateur Roger Marshall, R-Kan., ont quant à eux présenté un projet de loi qui obligerait les sociétés de médias sociaux à signaler aux forces de l’ordre les activités illicites liées au fentanyl, à la méthamphétamine et aux fausses pilules sur leurs plateformes.

« Nous devons faire davantage au niveau fédéral pour lutter contre le flux de fentanyl dans nos communautés, et cela commence par tenir les sociétés de médias sociaux responsables de leur rôle dans la facilitation des ventes de drogues illicites », a déclaré Shaheen.

Mais pour les parents comme Arnold, Brown et d’autres qui ont déjà perdu leurs enfants à cause d’une overdose, il est trop tard.

« Les réseaux sociaux ont la possibilité de faire de leurs plateformes des zones sans drogue », a déclaré DelPonte. « Au lieu de cela, ils continuent d’éviter les changements significatifs qui permettraient de garantir la sécurité du public. »