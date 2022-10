Le paradis de la propagation des plantes dans un nouveau magasin à Kelowna – Kelowna Capital News

La station de propagation d’un nouveau magasin d’usines de Kelowna se développe rapidement.

Plant Gather, un nouveau magasin niché à côté de Knox Mountain sur Gordon Drive, a mis en place une station «prenez un accessoire, laissez un accessoire» qui s’est épanouie au cours de son mois d’ouverture.

Matt Groening, propriétaire, exploitant et consultant en plantes du magasin rempli de feuillage, a déclaré que les gens sont encouragés à apporter des coupures de leurs plantes de chez eux, en échange d’une propagation de leur choix.

“C’est un poste de traite pour les plantes”, a déclaré Groening.

Pour se propager, les coupures sont placées dans l’eau où elles poussent des racines avant d’être plantées dans le sol.

Plant Gather regorge de plantes tropicales, en particulier de philodendrons, car elles sont relativement faciles à entretenir, a déclaré Groening.

Cependant, sa passion pour la verdure a grandi après que sa femme lui ait demandé de planter un potager.

« J’aime apprendre… Je fais des recherches sur tout », a déclaré Groening.

Il prend le temps d’éduquer les clients sur leurs achats et donne des conseils aux personnes qui espèrent avoir la “pouce verte” comme lui.

Groening construit et installe également des murs végétaux, comme celui exposé à l’arrière du magasin.

