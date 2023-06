Le paradis au sommet d’une colline – Kelowna Capital News

– Mots de Darcy Nybo Photographies de Lia Crowe

Faits rapides

Pieds carrés : 4 200

Chambres : 3

Bureaux : 2

Salles de bain : 3 plus 2 salles d’eau, dont une à l’extérieur

Garage : 2 voitures surdimensionnées

Prestations : piscine, salle de sport

Cheminées : 2

Ponts : 1 supérieur et 1 inférieur

Darryl Chemel et Cindy Granek étaient heureux à Toronto, sauf pour la circulation et le bruit, qui semblaient empirer chaque année. En visitant Kelowna, ils ont été captivés par un terrain vacant isolé avec une vue imprenable sur les montagnes, les lacs et les vignobles.

C’était le dernier terrain à Woodland Hills, alors ils l’ont acheté, et au cours de l’année suivante, ils ont travaillé avec Destination Homes et Uprise Design + Drafting pour créer une maison éclectique, fonctionnelle et confortable, construite à leur goût.

Il est évident que ce couple de professionnels a des goûts éclectiques dès que vous vous dirigez vers leur porte d’entrée orange vif. Lorsque vous entrez dans la maison, l’espace ouvert attire immédiatement les yeux, passant d’une caractéristique unique à l’autre. Tout d’abord, ils s’installent sur le foyer au gaz, qui est entouré d’un mur carrelé de style monolithique de 18 pieds de haut. Ces magnifiques carreaux sont traversés de bruns, de blancs et de gris chauds pour créer des motifs asymétriques.

Un coup d’œil vers la gauche et la cuisine apparaît avec des touches de couleur, comme les tabourets d’îlot matelassés rouge vif et les dessus d’armoires de cuisine rouge foncé.

Regardez à nouveau et vous verrez une table de cuisine ronde de 42 pouces faite sur mesure attachée à un îlot rectangulaire. Cela fonctionne remarquablement bien dans la pièce et ajoute une douceur aux angles droits. Le comptoir de l’îlot est fait de Dekton, un mélange de 20 minéraux liés pour créer un composite fonctionnel, facile à nettoyer et beau.

Lorsque vous regardez de plus près le grand espace à aire ouverte, vous remarquerez que même si tout est magnifiquement conçu, une grande partie n’est pas symétrique. Ce couple aime les motifs asymétriques, et ce thème se répète dans toute la maison.

« Si vous deviez nous décrire, vous pourriez dire que nous sommes très asymétriques », dit Cindy. « Nous n’avons pas besoin que les choses soient parfaitement équilibrées. »

Cette attitude est présente dans les motifs asymétriques des comptoirs, les contours du foyer et les choix d’éclairage uniques. La suspension linéaire Kuzco Cursive LED hautement asymétrique au-dessus de l’îlot attire le regard par son design unique. Le luminaire au-dessus de la table de la salle à manger est également asymétrique, avec un nombre différent de lumières à chaque extrémité.

Peu importe comment vous le regardez, cette cuisine/salle à manger est prête pour tout cuisinier ou chef pour créer une cuisine à sa guise. Le dosseret de la cuisine comporte des carreaux de verre verticaux au lieu de carreaux horizontaux. Le couple a opté pour une cuisinière à gaz à six brûleurs BlueStar avec un remplisseur de marmite et un grand réfrigérateur/congélateur à double porte de Frigidaire. Ajoutez deux lave-vaisselle Miele, un évier Blanco dans l’îlot et un autre sous une fenêtre sur un comptoir latéral, et vous avez un dîner qui ne demande qu’à se produire.

En vous dirigeant vers le garde-manger du majordome, vous verrez plus de comptoirs Dekton, à la fois dans le garde-manger et dans le grand vestiaire et la buanderie, situés à côté du garage. Le garde-manger comprend également des étagères coulissantes Norelco, un évier et un coin café.

De retour dans la grande salle, on ne peut s’empêcher de remarquer que les plafonds de 18 pieds sont complétés par l’ensemble des murs de la salle à manger et du salon, qui sont construits presque entièrement en verre. Cinq portes vitrées mènent au pont supérieur, et chacune peut être ouverte seule ou, puisqu’elles sont jointes, elles peuvent être repliées les unes dans les autres. Seize fenêtres à imposte dans la grande salle laissent encore plus entrer le grand soleil de l’Okanagan.

Il y a plus sur ce rez-de-chaussée spacieux. À droite de l’entrée principale se trouve le bureau de Cindy, qui capte le soleil du matin. De là, vous trouverez un grand placard et une salle d’eau pour les invités, et blotti derrière cette cheminée colossale se trouve la suite principale, qui se trouve être la pièce préférée de Cindy.

« Nous nous retrouvons avec une vue magnifique sur le lac et le ciel avec les fenêtres en forme de L », dit-elle. « La lumière est incroyable, surtout au coucher du soleil. J’aime ça ici à cette heure de la journée. Puis le matin, nous nous réveillons à la surface miroir du lac Okanagan.

La suite principale dispose d’une baignoire profonde, d’une douche à l’italienne à double tête et d’une pièce latérale séparée avec toilettes et lavabo. C’est le placard principal avec étagères.

Alors que nous descendons, il est temps de voir la pièce préférée de Darryl. Ce n’est pas la salle familiale / de divertissement à aire ouverte avec des vues plus magnifiques sur l’Okanagan et des fenêtres et des portes du sol au plafond. Ce n’est pas la deuxième cuisine presque complète avec évier, lave-vaisselle et congélateur/réfrigérateur. Ce ne sont pas non plus les deux grandes chambres avec une salle de bain complète et une douche à vapeur entre elles. Ce n’est même pas la cheminée du rez-de-chaussée, qui reflète celle de l’étage, sans la hauteur imposante.

Ce sont les salles électriques et mécaniques que Darryl aime, car cette maison est le rêve d’un technophile devenu réalité.

« J’ai une application qui fait presque tout dans notre maison intelligente », explique Darryl. « Je peux modifier la température des sols dans chaque pièce séparément. Je peux choisir des lumières n’importe où dans la maison et les allumer ou les éteindre. Je peux ouvrir la porte du garage pour les livraisons et la fermer lorsqu’elles sont terminées. J’aime pouvoir voir qui est à la porte sans aller à la porte. Cette maison intelligente a tout pour plaire, du contrôle des stores, des lumières, des caméras de sécurité et des alarmes, à la température du sol et de la pièce et bien plus encore.

Après une visite de la salle mécanique, nous entrons dans le gymnase à domicile. C’est un espace immense et est livré avec un revêtement de sol Fibrematt. La lumière naturelle se déverse à travers les fenêtres et il y a une autre salle de bain avec douche juste au coin de la rue.

Les jours où le travail doit être fait, Darryl entre simplement dans son bureau de niveau inférieur.

Pratique de loin

Lorsque vous envisagez de construire une maison dans l’Okanagan tout en vivant à Toronto, vous pouvez supposer que ce sera stressant. Darryl et Cindy disent qu’il y avait un peu de stress, mais pour la plupart, c’était facile.

« Nous sortions pendant quatre ou cinq jours et nous avions trois à cinq rendez-vous par jour », a déclaré Darryl.

Ils secouent simultanément la tête lorsque Cindy évoque le jour où ils sont allés à Wolseley Plumbing pour choisir des éviers et des appareils de plomberie.

« Nous avons 14 éviers », explique Darryl, « et nous avons dû choisir chacun d’entre eux. »

« Ensuite, il y avait les robinets », ajoute Cindy. « Chacun était accompagné d’une question comme quel type de finition nous voulions. Vers la fin de la sélection des éviers, nous leur avons juste dit de choisir n’importe quoi, nous avions terminé ! »

Darryl, le propriétaire passionné de gadgets, admet qu’une grande partie du stress a été soulagée grâce à leur application Buildertrend. «Nous savions quand tout était programmé. Tous les matériaux y étaient répertoriés, ainsi que les dessins d’architecture. Si nous avions besoin d’informations, nous allions simplement sur l’application.

Lorsqu’on leur demande pourquoi ils ont choisi Destination Homes comme constructeur, les deux sourient.

« Travis de Destination Homes était plus qu’agréable avec qui travailler », déclare Darryl. « On pouvait dire qu’il s’en souciait. Il a traité notre maison comme si c’était la sienne. Il passait juste pour vérifier comment les choses se passaient.

Décrivant comment ils ont trouvé Destination Homes, Cindy dit: «Nous sommes allés à Lakeshore pour voir la journée portes ouvertes, mais c’était après les heures. Charlotte, la partenaire de Travis, nous a dit d’entrer quand même. Ils organisaient une petite fête pour leurs sous-traitants. Nous avons estimé que s’ils traitaient leurs travailleurs de cette façon, nous le voulions aussi.

Cindy et Darryl attendent avec impatience les journées plus chaudes où ils pourront utiliser leur piscine creusée extérieure.

« Nous avons hâte de profiter des étés de l’Okanagan », dit Cindy. « Et tout ce qu’ils ont à offrir. »

Liste des fournisseurs :

Maisons de destination

Uprise Design + Rédaction

ROBINSON Luminaires & Baignoire

Appareils de la côte

Portes coulissantes pliantes Canada Ltd.

Gemme de pli

Intégration Smarttech

Pierre K2

Piscine intérieure & Spa

Plomberie Wolseley

