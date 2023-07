Le parachutiste Rudransh Khandelwal décroche l’or ; L’Inde en tête du décompte des médailles à la Coupe du monde WSPS

Le para-tireur Rudransh Khandelwal a ajouté une deuxième médaille d’or à son palmarès, décrochant la première place du podium dans la catégorie P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 lors de la dernière journée de la Coupe du monde World Shooting Para Sport (WSPS) mercredi.

Rudransh, 16 ans, a tiré 240,6 dans la finale à huit coups pour un record du monde junior et a également relevé le défi de son coéquipier et médaillé d’or des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, Manish Narwal.

Narwal a décroché l’argent avec 236,4 points, tandis que Santosh Gadhe en a fait une affaire entièrement indienne en remportant le bronze avec un score de 211,7.

L’Inde a terminé sa mission ici avec 17 médailles, dont sept d’or, six d’argent et quatre de bronze et a dominé le décompte des médailles. Au total, 35 pays ont participé à la Coupe du monde.

Rudransh s’est classé huitième et dernier des qualifications avec 557 points, tandis que Narwal était le leader avec 571 points. Mais Rudransh, 16 ans, qui avait également remporté l’or P4 Mixed 50m pistolet SH1 le 10 juillet, a été imbattable en finale.

Il a tiré un incroyable 49,7 dans la dernière série pour prendre le dessus sur Narwal en finale.

L’Indienne Rubina Francis a décroché l’argent dans la catégorie P2 Femmes Pistolet à air comprimé 10 m SH1, avec un score de 232,3 en finale. La Hongroise Krisztina David a remporté la médaille d’or avec un score de 234,7.

Le médaillé d’or des Jeux olympiques de Tokyo, Avani Lekhara, avait déjà remporté l’or dans la catégorie R2 10m Air Rifle SH1.

Swaroop Unhalkar avait également décroché une médaille d’or plus tôt dans la Coupe du monde avec un score de 245,9 au 10 m masculin carabine à air comprimé debout SH1 battant son concurrent hongrois Csaba Rescsik par une différence de 0,9 point.

