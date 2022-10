Le parachutisme permet à Ibrahim Kalesic, bosniaque de 88 ans, de rester en forme

Le Bosnien Ibrahim Kalesic est la preuve vivante que les sports extrêmes ne sont pas toujours réservés aux jeunes hommes : à 88 ans, il garde la forme en sautant régulièrement des avions. “C’est une excellente sensation”, a déclaré Kalesic, qui a été initié au sport il y a plus de 70 ans, après avoir effectué son 1 487e saut lors d’une compétition de parachutisme dans la ville occidentale de Bihac ce week-end. “Je me sens super, reposé psychologiquement et en bonne compagnie”, a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant qu’il faisait de l’exercice quotidiennement pendant 15 minutes et que sa femme s’assurait qu’il faisait attention à son alimentation. Jeune homme, Kalesic a suivi une formation dans un centre de pilotage en Serbie avant de devenir lui-même instructeur de sauts. En 1963, il établit un record yougoslave en sautant d’un avion à 5 500 mètres d’altitude.

Voici la vidéo :

“Je suis le plus ancien parachutiste actif d’Europe”, a déclaré Kalesic aux cheveux blancs avec un sourire. “Je souhaite continuer pendant encore 10 ans afin d’entrer dans un livre Guinness des records du monde en tant que parachutiste bosniaque.”

Kalesic a effectué 21 sauts en cinq jours le mois dernier lors d’une compétition dans la ville de Prijedor, dans le nord-ouest du pays. L’aéroclub de Prijedor lui prêtera un parachute à condition qu’il ait un certificat sanitaire valide.

Son plus grand souhait est d’avoir son propre parachute et un autre pour l’entraînement des jeunes sauteurs.

“Je suis un retraité sans moyen d’acheter un parachute et j’aimerais en avoir un pour entraîner mes élèves qui me remplaceraient ensuite dans les compétitions de saut d’obstacles”, a déclaré Kalesic.

Il a une recette simple pour garder la forme à son âge.

« Le parachutisme est un sport extrême et demande de la concentration. Pour être bien concentré, il faut bien dormir, et pour bien dormir, il faut avoir une conscience claire que l’on n’a offensé ou blessé personne, et alors on peut dormir sans cauchemars et être capable de sauter.

