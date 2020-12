La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lors d’une conférence de presse sur Capitol Hill le 20 décembre. | Tasos Katopodis / Getty Images

Le Sénat devrait bientôt adopter le projet de loi.

Quelques jours avant les vacances, le Congrès devrait adopter un projet de loi de 900 milliards de dollars pour étendre l’assurance-chômage, verser des chèques de relance supplémentaires aux Américains, accorder des prêts aux petites entreprises et d’autres mesures de secours comme une aide aux écoles et une prolongation des congés de maladie payés.

La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a adopté le projet de loi de secours lundi soir sur un vote de 359-53, quelques heures seulement après la publication du texte législatif final aux membres. Maintenant que la Chambre a adopté ce projet de loi, le Sénat américain contrôlé par les républicains devrait voter pour l’approuver tard lundi soir.

«C’est un bon projet de loi bipartisan», a déclaré la Présidente Nancy Pelosi à la Chambre lundi matin, mentionnant des dispositions que les démocrates ont obtenues comme une aide alimentaire supplémentaire et une prolongation temporaire d’un moratoire sur les expulsions. Pelosi a également fait un signe de tête aux paiements directs de 600 $ qui seront versés aux Américains. «J’aurais aimé qu’ils soient plus gros, mais ils sont importants et ils sortiront bientôt», dit-elle.

Le projet de loi est conçu pour être un pont à court terme pour obtenir une aide financière aux Américains alors que le pays entre dans une phase particulièrement difficile de la pandémie de coronavirus, avec environ 200000 nouveaux cas confirmés par jour. En même temps, une fin peut être en vue, avec les premiers vaccins envoyés aux agents de santé et d’autres en cours de route.

«Nous pouvons enfin rapporter ce que notre nation a besoin d’entendre depuis longtemps: une aide supplémentaire est en route», a déclaré dimanche soir le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Pelosi et McConnell ont eux-mêmes reçu une première dose du vaccin Covid-19 la semaine dernière, et le président élu Joe Biden a également reçu la sienne lundi.

Il y a encore un certain nombre de grandes choses qui n’ont pas été incluses dans le projet de loi de secours final, y compris une large aide aux États et aux gouvernements locaux que les démocrates voulaient, et des protections en matière de responsabilité pour les entreprises qui étaient une priorité absolue pour les républicains. S’adressant au Sénat dimanche soir, M. Schumer a admis que, alors que les États et les villes recevraient des fonds spécifiquement pour l’éducation, les tests Covid-19 et les transports en commun, «l’accord que nous avons conclu est loin d’être parfait.

Les dirigeants démocrates et le président élu Joe Biden ont déclaré qu’ils souhaitaient que le Congrès adopte des mesures de relance supplémentaires lorsque Biden prendra ses fonctions.

« Immédiatement, à partir de la nouvelle année, le Congrès devra se mettre au travail sur le soutien de notre plan COVID-19, pour le soutien aux familles en difficulté, et les investissements dans l’emploi et la reprise économique », a déclaré Biden dans un communiqué dimanche. «Il n’y aura pas de temps à perdre.»

Mais une relance fédérale supplémentaire pourrait bien reposer sur une paire de courses indécises au Sénat en Géorgie qui décideront quel parti contrôle le Sénat. Passer un autre accord peut ne pas être facile.

Ce que contient l’accord de relance

Bien que l’accord de relance omet beaucoup de choses, il devrait offrir une aide indispensable sur plusieurs fronts. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les détails.

Contrôles de stimulation: Il y a une deuxième série de contrôles de relance, bien qu’ils soient plus petits cette fois. Ces paiements directs comprennent 600 $ pour les particuliers qui gagnent 75000 $ par année ou moins en revenu brut ajusté, plutôt que les 1200 $ prévus dans la loi CARES de mars, les rapports du Washington Post. Les couples qui gagnent 150 000 $ ou moins au total auraient droit à 1 200 $ en paiements directs. Les personnes et les couples avec enfants admissibles aux chèques de relance recevraient également 600 $ de plus par enfant. Les paiements seront progressivement réduits pour les personnes qui gagnent plus en revenus annuels, tout comme ils l’étaient plus tôt cette année.

Assurance chômage (UI): Le plan comprend un supplément de 300 $ en paiements hebdomadaires d’assurance-chômage fédéraux jusqu’au 14 mars 2021. Ce paiement supplémentaire est destiné à renforcer le paiement hebdomadaire que les bénéficiaires recevraient de leurs programmes de chômage de l’État, un peu comme une disposition antérieure de la loi CARES. Le projet de loi prolongerait également les programmes d’assurance-chômage en cas de pandémie qui expirent à la fin de décembre. Ces programmes spécifiques à une pandémie fournissent actuellement à environ 12 millions d’Américains des prestations d’assurance-chômage.

Soutien aux petites entreprises: 325 milliards de dollars sont consacrés à l’aide aux petites entreprises, y compris le financement réaffecté pour le programme de protection des chèques de paie, un programme de prêts-subventions que les propriétaires d’entreprise peuvent demander pour couvrir les coûts salariaux et opérationnels. Ces prêts s’adressent aux entreprises qui ont vu leurs revenus diminuer cette année. Pour beaucoup, cependant, cette aide arrive trop tard – selon un rapport Fortune, près de 100 000 petites entreprises ont déjà fermé définitivement pendant la pandémie.

Aide au logement et moratoire sur l’expulsion: Une aide au logement de 25 milliards de dollars est incluse ainsi que la mise en place d’un moratoire fédéral sur les expulsions. Comme Vox’s Jerusalem Demsas précédemment rapportés, les défenseurs des locataires ont fait valoir qu’au moins 100 milliards de dollars d’aide au loyer sont nécessaires pour couvrir les déficits actuels. Des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour garantir que des millions d’Américains ne seront pas expulsés à la fin du mois de janvier.

Aide alimentaire: 13 milliards de dollars pour l’aide alimentaire pour aider à financer une augmentation mensuelle de 15 pour cent des prestations individuelles SNAP, l’aide aux enfants qui ont reçu une aide alimentaire à l’école et de l’argent pour d’autres programmes, y compris Meals on Wheels et WIC (le programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons, et les enfants). La demande d’une telle aide a considérablement augmenté pendant la pandémie, avec banques alimentaires partout au pays face à un besoin criant ces derniers mois.

Congé de maladie payé: Il y a une extension des crédits d’impôt pour congés payés pour les entreprises, qui poursuit une politique établie dans la loi Families First Coronavirus Response Act. Cependant, il n’est pas clair si la nouvelle législation garantirait un congé pour les travailleurs atteints de coronavirus ou ceux qui s’occupent d’enfants confrontés à des fermetures d’écoles.

La législation contient un certain nombre d’autres dispositions: Le projet de loi comprend 82 milliards de dollars pour aider les écoles à rouvrir; 45 milliards de dollars pour les systèmes de transport en commun; 27 milliards de dollars pour aider les États à accélérer les tests de Covid-19; et 15 milliards de dollars en prêts aux petites entreprises spécifiquement destinés aux théâtres et aux petites salles qui ont été particulièrement touchés par la pandémie. Le projet de loi comprend également une aide de 15 milliards de dollars pour les compagnies aériennes – qui seraient nécessaires pour ramener les employés en congé – selon Reuters.

Il comprend également un libellé interdisant les factures médicales surprises pour les soins d’urgence, le produit de mois de négociations bipartites pour mettre fin à la pratique qui contribue à ce que certains patients reçoivent des factures médicales élevées de la part de fournisseurs hors réseau.

Enfin, le projet de loi a également de nouvelles directives pour la Réserve fédérale après que les républicains – dirigés par le sénateur Pat Toomey (R-PA) – ont exigé que les récents programmes de prêts d’urgence de la Fed soient annulés dans toute version finale du projet de loi.

Comme Emily Stewart de Vox a expliqué, la Fed sera forcée d’éliminer plusieurs programmes de prêts d’urgence créés avec le financement de la loi CARES au printemps, et se verra interdire de les redémarrer sans l’approbation du Congrès. Il renverra également la partie inutilisée du 454 milliards de dollars Le Congrès l’a attribué en vertu de la loi CARES au département du Trésor, ce qui La Fed avait accepté de faire en novembre.

Le projet de loi ne fournit pas d’aide directe aux États et aux gouvernements locaux, une priorité démocrate ou les protections en matière de responsabilité qui protègent les entreprises contre les poursuites liées au coronavirus pour lesquelles les républicains avaient préconisé. Le report supplémentaire des paiements de prêt étudiant fédéral n’est pas non plus inclus dans l’accord, Rapports de Michael Stratford de Politico.

Combien de temps il faudra aux gens pour recevoir de l’aide

S’exprimant sur CNBC lundi matin, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a présenté un calendrier optimiste pour le moment où les Américains verront un soulagement sous la forme de chèques de relance.

«La bonne nouvelle est que c’est un moyen très, très rapide de faire entrer de l’argent dans l’économie», a déclaré Mnuchin. «Permettez-moi de souligner: les gens verront cet argent au début de la semaine prochaine.»

Mais sur la base du calendrier de l’aide de la Loi CARES, il pourrait s’écouler quelques semaines avant que les gens voient un allégement direct de la législation.

Plus tôt cette année, la première série de paiements directs a été déposée sur les comptes bancaires des citoyens vers la mi-avril: «Dans les deux semaines suivant l’entrée en vigueur de la loi CARES en mars, plus de 81 millions de paiements ont été décaissés, pour un montant total de plus de 147 milliards de dollars, le tout par virement électronique vers les comptes bancaires des bénéficiaires, selon le Government Accountability Office, » CNBC a récemment rapporté.

Les personnes qui n’ont pas de compte bancaire ou dont les informations ne sont pas enregistrées auprès de l’IRS verront probablement une distribution plus retardée des paiements. Pour plus d’informations sur ce à quoi vous attendre des paiements de relance dans les semaines à venir, vous pouvez lire l’explication de Vox ici.

Le moment de la mise en œuvre des prestations d’assurance chômage renforcées dépendra également de l’État. Les États ont commencé à distribuer 600 $ en assurance-chômage supplémentaire environ deux semaines après l’approbation de la Loi CARES au printemps dernier, ce qui signifie que l’ajout hebdomadaire de 300 $ pourrait commencer au début de janvier.

Et en ce qui concerne le programme de protection des chèques de paie, les banques et autres institutions financières ont commencé à accepter les demandes environ une semaine après l’approbation des fonds par le Congrès en mars. Cela pourrait mettre en place des demandes pour une nouvelle série de prêts qui débutera fin décembre ou début janvier.

Ce délai pourrait être coûteux pour ceux qui attendent de l’aide; au moment où une grande partie de cet argent parviendra à ceux qui en ont besoin, les programmes qu’ils sont censés étendre auront expiré depuis des semaines.

Néanmoins, cette aide arrive à un moment crucial: selon le dernier rapport du Département du travail, 19 millions de personnes bénéficient actuellement d’une assurance chômage. En novembre, la croissance de l’emploi a ralenti de manière significative par rapport au mois précédent, ce qui suggère que les chômeurs sont confrontés à des possibilités limitées de nouveaux emplois. Et cet hiver, les cas de coronavirus devraient monter en flèche – obligeant des milliers d’entreprises à fermer ou à ralentir leurs opérations pour empêcher la propagation de la maladie.