Le contribuable moyen cherche un chèque de 600 $ dans le cadre du nouveau plan de relance COVID-19 qui devrait passer le Congrès et être légalisé.

Dans le même temps, les entreprises bénéficieront d’un allégement fiscal leur permettant de déduire le coût des repas d’affaires de leurs comptes de taxes. Le sénateur Ron Wyden, D-Ore., A qualifié cette décision d ‘«inacceptable», dans une déclaration au Washington Post.

Certains en ligne ont également critiqué la déduction à un moment où un nombre record d’Américains recherchent une œuvre de bienfaisance pour un abri et une aide aux services publics, d’innombrables craignent de payer le loyer et les banques alimentaires sont débordées.

Le président Donald Trump a plaidé pour une déduction pour les repas d’affaires au printemps, afin de stimuler les affaires. «Ils enverront leurs cadres, ils enverront des gens là-bas et ils obtiendront une déduction. C’est quelque chose qui redonnera vraiment vie aux restaurants; Je pense les rendre plus chauds qu’avant. Vous savez, ils l’avaient. Et quand ils l’ont terminé, ce n’était vraiment jamais pareil. «

Le stimulus est évalué à environ 900 milliards de dollars, bien moins que les plus de 3 billions de dollars que les démocrates de la Chambre avaient initialement demandés.

Les petits caractères du projet de loi de relance

Les personnes qui gagnent jusqu’à 75 000 $ reçoivent des chèques de 600 $ du gouvernement, comparativement à 1 200 $ au printemps. La facture comprend également 1 200 $ pour les couples gagnant jusqu’à 150 000 $ par année.

Les chômeurs auront droit à 300 $ par semaine en prestations de chômage supplémentaires jusqu’au 14 mars.

Pour les petites entreprises en difficulté, le nouveau programme de relance finance 284 milliards de dollars pour le Programme de protection de la paie (PPP) afin de potentiellement aider avec des prêts. L’exigence est que 60 pour cent du prêt soit consacré aux dépenses de personnel.

Les entreprises et les contribuables aux prises avec des expulsions potentielles prolongent un moratoire sur eux jusqu’au 31 janvier, un mois plus tard qu’à l’origine.

Le gouvernement commencera à envoyer des paiements directs à des millions d’Américains la semaine prochaine, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

« Les gens vont voir cet argent au début de la semaine prochaine », a déclaré Mnuchin dans une interview à CNBC. « C’est un moyen très, très rapide de faire rentrer de l’argent dans l’économie. Les gens vont dépenser cet argent, et cela aide les petites entreprises. Et cela aide à ramener plus de gens au travail. »

Mnuchin a déclaré que le gouvernement commencerait à envoyer l’argent par dépôt direct la semaine prochaine. Au printemps, des chèques physiques ont été postés aux Américains qui n’avaient pas de compte bancaire ou pour ceux dont le gouvernement fédéral n’avait pas d’informations sur le dépôt direct.