Le paquet de financement comprend un «pas en avant historique» pour les travailleuses enceintes

Les mères et les futures mamans sont sur le point d’obtenir de nouvelles protections sur le lieu de travail, grâce à deux amendements inclus dans le paquet de dépenses du gouvernement fédéral de 1,7 billion de dollars que le Congrès a envoyé vendredi au président Joe Biden pour sa signature.

Cela comprend la Pregnant Workers Fairness Act, qui obligera les employeurs à faire des aménagements temporaires et raisonnables pour les travailleuses enceintes.

“La grossesse ne devrait jamais être un obstacle pour les femmes qui souhaitent rester au travail”, a déclaré le sénateur Bob Casey, D-Pa., l’un des leaders à l’origine de la proposition, dit dans un communiqué.

“Cette législation offrirait des protections de bon sens aux travailleuses enceintes, comme des pauses supplémentaires dans la salle de bain ou un tabouret pour les travailleuses debout, afin qu’elles puissent continuer à travailler sans exercer de pression supplémentaire sur leur grossesse”, a déclaré Casey.

Casey a présenté la proposition pour la première fois en 2012. Le projet de loi bipartite était également dirigé par le sénateur Bill Cassidy, R-La.

L’amendement du Sénat visant à ajouter le projet de loi au paquet de dépenses a été adopté jeudi par 73 voix contre 24. La proposition a été adoptée par la Chambre des représentants en mai 2021. La Chambre a adopté vendredi le paquet plus important pour financer le gouvernement fédéral.

“La loi sur l’équité des travailleuses enceintes est l’une des plus importantes lois sur les droits civils et la protection du lieu de travail à être adoptée depuis plus d’une décennie”, a déclaré Sarah Brafman, directrice nationale des politiques chez A Better Balance, une organisation de défense des droits des travailleurs à but non lucratif. .

“Il s’agit d’un pas en avant monumental et historique pour les travailleuses enceintes et en post-partum”, a-t-elle déclaré.