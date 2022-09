Le paquet de factures d’énergie coûtera 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois, selon Kwasi Kwarteng

Le programme de soutien du gouvernement pour plafonner les factures d’énergie à partir d’octobre coûtera 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois seulement, a déclaré le chancelier Kwasi Kwarteng.

“Le coût total du paquet énergétique pour les six mois à partir d’octobre devrait être d’environ 60 milliards de livres sterling”, a annoncé le chancelier dans le cadre de son mini-budget.

M. Kwarteng a déclaré aux députés que le plafond de 2 500 £ sur les factures d’énergie des ménages et la remise existante de 400 £ réduiraient le gouvernement qui réduisait les factures moyennes de 1 400 £ attendus cette année.

En plus de confirmer un plan de six mois pour réduire les factures de carburant des entreprises, M. Kwarteng a présenté un nouveau programme de financement pour les entreprises énergétiques, qui “fournira une garantie à 100% aux banques commerciales pour offrir des liquidités d’urgence aux entreprises énergétiques”.

M. Kwarteng a confirmé que la hausse de l’assurance nationale introduite par le gouvernement de Boris Johnson pour payer les soins sociaux et s’attaquer à l’arriéré du NHS sera annulée dans le cadre de son “plan de croissance”.

Il a également confirmé l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25%, ainsi que la suppression du plafond des bonus des banquiers dans le cadre des efforts de déréglementation de la City.

Il s’est engagé à transformer « le cercle vicieux de la stagnation en un cercle vertueux de croissance » en exposant l’approche radicale de réduction d’impôts du gouvernement Liz Truss à l’égard de l’économie.

M. Kwarteng a déclaré à Commons: “La croissance n’est pas aussi élevée qu’elle devrait l’être, ce qui a rendu plus difficile le paiement des services publics, nécessitant une augmentation des impôts.”

“Ce cycle de stagnation a conduit à ce que le fardeau fiscal soit censé atteindre les niveaux les plus élevés depuis la fin des années 1940”, a-t-il ajouté. « Nous sommes déterminés à briser ce cycle. Nous avons besoin d’une nouvelle approche pour une nouvelle ère axée sur la croissance.

Il a déclaré que le gouvernement était également en pourparlers avec des dizaines d’autorités locales dans les West Midlands, Tees Valley, Somerset et d’autres régions pour établir de nouvelles zones d’investissement à faible taux d’imposition – des zones avec une planification et des réglementations environnementales plus faibles.

« Le temps qu’il faut pour obtenir le consentement pour des projets d’importance nationale devient plus lent, pas plus rapide, tandis que nos concurrents internationaux vont de l’avant. Nous devons mettre fin à cela », devrait dire M. Kwarteng.

Il souhaite également de nouvelles mesures pour accélérer une centaine de grands projets d’infrastructure, y compris de nouvelles routes, des chemins de fer et des projets énergétiques, en édulcorant les évaluations environnementales et d’autres réglementations.

Malgré les critiques selon lesquelles une énorme expansion des emprunts pourrait alimenter l’inflation, M. Kwarteng a déclaré qu’il était “tout à fait approprié que le gouvernement utilise notre pouvoir d’emprunt pour financer des mesures temporaires visant à soutenir les familles et les entreprises”.